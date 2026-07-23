Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Haziran ayı verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye'deki elektrikli araç sayısı 450 bini geçti. Haziran ayı boyunda Türkiye genelinde toplam 2,7 milyon şarj işlemi gerçekleştirildi.

Türkiye’de elektrikli araç sayısı ve elektrikli araç şarj istasyonu soket sayısı artmaya devam ediyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Haziran 2026 dönemine ait "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporunu paylaştı. Rapora göre Türkiye’deki toplam elektrikli araç sayısı 450.038 adede yükseldi. 2025 yılı Haziran ayında bu rakam 268.057 adetti.

Mayıs ayında 44.175 adet olan toplam şarj soketi sayısı da 45.097 adede yükseldi. Bunların 19.663’ü DC hızlı şarj, 25.434 adedi ise AC yavaş şarj noktası. Haziran ayında şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü ise 3.545 MW seviyesine ulaştı.

Türkiye’de elektrikli araç sayısı 450 bini geçti!

EN ÇOK HIZLI ŞARJ TERCİH EDİLİYOR

EPDK’nın verilerine göre, en çok DC hızlı şarj istasyonları tercih ediliyor. Haziran ayında Türkiye genelinde 2,7 milyonun üzerinde şarj işlemi gerçekleştirildi. Kullanılan enerjinin yüzde 81,36’sı DC istasyonlardan, yüzde 18,64’ü ise AC istasyonlardan karşılandı.

Burada şarj istasyonları arasındaki süre farkı da net şekilde ortaya çıkıyor. AC şarjda şarj başına süre yaklaşık 3 saati bulurken, DC hızlı şarj istasyonunda ise bu süre ortalama 33,13 dakikaya kadar düşüyor.

Türkiye’de elektrikli araç sayısı 450 bini geçti!

ELEKTRİK TÜKETİMİ ARTIYOR

Haziran ayı boyunca şarj istasyonlarında toplam 72.530 MWh elektrik tüketildi.

İllere göre elektrik tüketimine bakıldığında ise İstanbul 20.902 MWh ile yine ilk sırada yer alıyor. Ankara’da 9.884 MWh, İzmir’de ise 4.624 MWh tüketim yapıldı.

Markalara bakıldığında ise Zes yine toplam istasyon sayısında lider durumda olsa da DC hızlı şarj ve kullanım tarafında Trugo ilk sırada yer alıyor.

Türkiye’de elektrikli araç sayısı 450 bini geçti!

Zes’in, 2493 AC ve 2949 DC soketi bulunuyor. İkinci sırada yer alan Trugo’nun ise 685 AC ve 3051DC soketi bulunuyor. Geçtiğimiz ay Trugo’nun DC soket sayısı 2865 adetti. Voltrun 2298 AC, 250 DC soketle üçüncü sırada. 2284 soketle Wat dördüncü, 2103 soketle Eşarj beşinci sırada bulunuyor.

İstasyonlardaki tüketimlere bakıldığında da Trugo 14.796 MWh ile ilk sırada bulunuyor. Zes ikinci ve Eşaj üçüncü sırada. Onları Astor ve Tesla takip ediyor.

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