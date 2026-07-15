İkinci el elektrikli otomobillerle ilgili en büyük endişe genellikle batarya arızaları oluyor. Ancak yeni bir araştırma, gerçekte en sık karşılaşılan arızalar listesinin ilk beşinde bataryalar yer almıyor.

İkinci el elektrikli otomobil satın almayı düşünen birçok sürücü, bataryasının arızalanmasından ve olası yüksek tamir faturalarından endişe duyuyor. Ancak İngiltere merkezli garanti şirketi Warrantywise'ın binlerce servis kaydını analiz ederek hazırladığı yeni araştırma, bu algının büyük ölçüde gerçeği yansıtmadığını gösteriyor.

EN SIK ARIZALANAN SENSÖRLER

Araştırmaya göre elektrikli otomobillerde en sık görülen arızaların başında elektriksel sensör sistemleri geliyor. Sensör arızalarının ortalama onarım maliyeti yaklaşık 809 sterlin (Yaklaşık 51.000 TL) ile 3.270 sterlin (yaklaşık 206.000 TL) arasında bir siyat tutuyor. İkinci sırada merkezi kilit sistemi yer alıyor. Bu arızanın ortalama tamir maliyeti ise 899 sterlinden (56.600 TL) başlıyor ve 4.060 sterline (255.600 TL) kadar çıkabiliyor.

EN PAHALISI DAHİLİ ŞARJ ÜNİTESİ

Listenin devamında dahili şarj ünitesi yer alıyor. Tamir maliyeti ise 2.160 Sterlin (136.000 TL) ile 10.455 Sterlin (yaklaşık 658.000 TL) arasında değişebiliyor.

Salıncak, süspansiyon parçaları, içten yanmalı otomobillerde de zaman zaman karşılaşılan standart mekanik bileşenler arasında bulunuyor. Bunların maliyeti ise 1.230 Sterlin (yaklaşık 77.552 TL) olduğu belirtildi. Burada da asıl etken elektrikli araçların yüksek ağırlıklarının süspansiyon sistemlerini zorlaması.

Araştırmaya göre elektrikli otomobillerde görülen en yaygın beş arızadan yalnızca biri doğrudan elektrikli araçlara özgü bileşende meydana geliyor.

BATARYA ARIZASI NADİR AMA PAHALI

Araştırma, bataryaların sanıldığı kadar sık arızalanmadığını da ortaya koyuyor. Yine de batarya arızaları oldukça nadir görülmesine rağmen gerçekleştiğinde maliyet yüksek olabiliyor. İncelenen verilerde bir batarya onarımının ortalama maliyeti 6.435 sterlin (405.000 TL) olarak hesaplandı. Buna karşın batarya, en sık görülen arızalar listesinde üst sıralarda yer almıyor.

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