Türkiye genelinde 1 Temmuz'da uygulanmaya başlayan Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi büyük ilgi görürken, depozito iade makinelerinin çalışma sistemi de merak konusu oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, vatandaşların makineye attığı şişelerin içeride nasıl ayrıştırıldığı ortaya çıktı.

1 Temmuz itibarıyla Türkiye genelinde hayata geçirilen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi, kısa sürede milyonlarca ambalajın geri dönüşüme kazandırılmasını sağladı. Vatandaşlar, sisteme dahil içecek ambalajlarını depozito iade makinelerine bırakarak her bir ambalaj için 1 lira geri ödeme alıyor.

MAKİNENİN İÇİ MERAK KONUSUYDU

Uygulamanın yaygınlaşmasının ardından, depozito iade makinelerinin içerisinde neler olduğu da merak edilmeye başlandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, makinenin çalışma prensibini gözler önüne serdi.

DOA depozito makinesinin içi ilk kez görüntülendi! Şişeyi attıktan sonra bakın ne oluyor

FARKLI BÖLMELERDE DEPOLANIYOR

Görüntülerde, makineye bırakılan plastik şişe ve kutuların barkod kontrolünün ardından otomatik olarak ayrıştırıldığı, sıkıştırılarak farklı bölmelerde depolandığı görüldü. Böylece hem ambalajların yeniden kullanımı kolaylaştırılıyor hem de geri dönüşüm süreci daha verimli hale getiriliyor.

Sıfır Atık Hareketi kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen DOA Sistemi, kısa sürede önemli bir geri dönüşüm başarısına ulaştı. Yetkililerin paylaştığı verilere göre uygulamanın ilk 10 gününde 18 milyon 775 bin 861 depozitolu ambalaj sisteme kazandırıldı.

Türkiye'nin ülke genelinde uygulamaya aldığı sistem, geri dönüşüm alanındaki başarısıyla yurt dışında da dikkat çekerken, özellikle depozito uygulamasının yaygın olduğu ülkeler tarafından örnek gösterilen modeller arasında yer almaya başladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası