Sarı-kırmızılıların, Real Madrid'den Federico Valverde'nin transferi için harekete geçtiği konuşuluyor. Orta saha ve sağ kanatta görev yapabilen Uruguaylı futbolcu ile Galatasaray'daki atmosferin anlatılması amacıyla 2 oyuncunun temasa geçtiği iddia edildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme gelen isimlerden biri de Real Madrid'in 90 milyon euro güncel piyasa değerine sahip oyuncusu Federico Valverde oldu.

Federico Valverde, 2018 yılından bu yana Real Madrid'de forma giyiyor.

MUSLERA VE TORREIRA DEVREDE

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği öğrenilen 27 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılma ihtimali artınca, Galatasaray da nabız yoklamaya başladı. Orta sahanın yanı sıra sağ kanatta da oynayabilen Uruguaylı futbolcunun transferi için 2 kritik isim de temas kurdu: Fernando Muslera ve Lucas Torreira.

2026 Dünya Kupası'nda Uruguay Milli Takımı ile hayal kırıklığı yaşayan oyuncuya, Torreira ve Muslera tarafından Galatasaray'daki pozitif ortamın anlatıldığı ve transfer çağrısı yapıldığı belirtildi.

Fernando Muslera, Galatasaray'da 14 sezon görev aldı ve uzun süre takım kaptanlığı yaptı.

49 MAÇTA 22 GOLE KATKI

Sarı-kırmızılılar, İspanyol kulübü ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcunun kiralanması için görüşmelere açık olduklarını iletti.

Federico Valverde, geçtiğimiz sezon 49 maçta görev yaptı ve sahada kaldığı 4158 dakikada 9 gol, 13 asistlik skor katkısı sağladı.

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