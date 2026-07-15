ABD'nin Maryland eyaletinde bir evde çıkan yangının nedeni güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıktı. Ailenin köpeğinin yanlışlıkla tost makinesini çalıştırması sonucu başlayan yangında üç evcil hayvanın telef olduğu açıklandı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale gelirken, aile şimdi oluşan masrafların karşılanabilmesi için yardım bekliyor.

Harford County'ye bağlı Belcamp bölgesinde 10 Temmuz'da meydana gelen yangın, ev sahipleri dışarıdayken başladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri yaklaşık 20 dakikada kontrol altına aldı.

TOST MAKİNESİNİ ÇALIŞTIRMIŞ

Eyalet İtfaiye Müfettişliği'nin incelemesine göre yangının çıkış nedeni, evin güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde belirlendi. Görüntülerde golden retriever cinsi "Bo" isimli köpeğin mutfak tezgahına uzanarak yanlışlıkla tost makinesini çalıştırdığı görüldü. Çalışan tost makinesinin yakınındaki yanıcı malzemelerin tutuşmasıyla başlayan yangın kısa sürede tüm eve yayıldı.

Komşuların müdahalesi sayesinde Bo ile birlikte bir başka köpek kurtarıldı. Ancak bir köpek ve iki kedi yangında telef oldu.

Görenler inanamadı! Köpek yanlışlıkla çalıştırdı, ev küle döndü

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın nedeniyle evde büyük çapta hasar oluştu. Tavanın bazı bölümleri çökerken, duvarlar is içinde kaldı, dolaplar ve ev eşyaları kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, yapıda yaklaşık 150 bin dolar, ev eşyalarında ise 50 bin dolar maddi hasar meydana geldiğini bildirdi.

Görenler inanamadı! Köpek yanlışlıkla çalıştırdı, ev küle döndü

Yetkililer yangının kaza sonucu çıktığını açıkladı. Büyük kayıp yaşayan aile, yangının ardından oluşan masrafların karşılanabilmesi için GoFundMe üzerinden bağış kampanyası başlattı. Olay, evcil hayvanların mutfakta yalnız bırakılmaması ve elektrikli mutfak aletlerinin kullanılmadığı zamanlarda fişten çekilmesinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.

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