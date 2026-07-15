Balıkesir'de bamya üreticileri bu yıl sevinçli. Fiyatların yükselmesi çiftçiyi mutlu ederken, pazarlarda kilosu 200 ile 300 lira arasında satılıyor. Üreticiler, "Bamya sayesinde cebimiz para gördü" diye durumu özetliyor.

Balıkesir Burhaniye’de pazarda bamya fiyatlarının yükselmesi üreticileri sevindirdi. İlçeye bağlı Hisar köyde çiftçilik yaptığını kaydeden 59 yaşındaki Mustafa Göksu, ürünün çok tutulduğunu söyledi.

Üreticiler bu yıl sevinçli: Bamya sayesinde cebimiz para gördü

"BAMYA SAYESİNDE CEBİMİZ PARA GÖRDÜ"

Haftada 4 pazara gittiğini kaydeden Göksu, "Son yıllarda bamya ekiyorum. Bu sene yağışlar da bol oldu. Onun için verim yüksek. Şu anda pazarda kilosunu 200 ile 300 lira arasında satıyoruz. Burhaniye merkez pazarı, Pelitköy sahil pazarı, Bahçelievler pazarı ve Öğretmenler Mahallesi pazarlarına gidiyorum. Bamya sayesinde cebimiz para gördü" dedi.

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