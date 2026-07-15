İhlas Haber Ajansı
Üreticiler bu yıl bayram ediyor: Bamya sayesinde cebimiz para gördü
Balıkesir'de bamya üreticileri bu yıl sevinçli. Fiyatların yükselmesi çiftçiyi mutlu ederken, pazarlarda kilosu 200 ile 300 lira arasında satılıyor. Üreticiler, "Bamya sayesinde cebimiz para gördü" diye durumu özetliyor.
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Ekonomi az önce
Balıkesir Burhaniye'de bamya fiyatlarındaki artış, üreticileri sevindirirken, ilçeye bağlı Hisar köyde çiftçilik yapan Mustafa Göksu, ürünün çok tutulduğunu ve iyi para kazandıklarını belirtti.
- Mustafa Göksu, 59 yaşında ve Hisar köyde çiftçilik yapıyor.
- Göksu, son yıllarda bamya ektiğini ve bu sene yağışların bol olmasıyla verimin yüksek olduğunu belirtti.
- Bamyayı şu anda pazarda kilosunu 200 ile 300 lira arasında sattıklarını söyledi.
- Göksu, haftada 4 pazara gittiğini ve bunların Burhaniye merkez pazarı, Pelitköy sahil pazarı, Bahçelievler pazarı ve Öğretmenler Mahallesi pazarları olduğunu belirtti.
- Bamya sayesinde cebinin para gördüğünü ifade etti.
Balıkesir Burhaniye’de pazarda bamya fiyatlarının yükselmesi üreticileri sevindirdi. İlçeye bağlı Hisar köyde çiftçilik yaptığını kaydeden 59 yaşındaki Mustafa Göksu, ürünün çok tutulduğunu söyledi.
"BAMYA SAYESİNDE CEBİMİZ PARA GÖRDÜ"
Haftada 4 pazara gittiğini kaydeden Göksu, "Son yıllarda bamya ekiyorum. Bu sene yağışlar da bol oldu. Onun için verim yüksek. Şu anda pazarda kilosunu 200 ile 300 lira arasında satıyoruz. Burhaniye merkez pazarı, Pelitköy sahil pazarı, Bahçelievler pazarı ve Öğretmenler Mahallesi pazarlarına gidiyorum. Bamya sayesinde cebimiz para gördü" dedi.
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