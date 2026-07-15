Kocaelispor'un yeni tesisi yükseliyor: Sevindikli'de 74 bin 500 metrekarelik dev kompleks
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaelispor'un kullanımına sunulmak üzere Körfez ilçesi Sevindikli Mahallesi'nde projelendirilen spor kompleksinin inşaat çalışmaları devam ediyor. Toplam 74 bin 500 metrekarelik tesiste; bina içi tesisat işlemlerinin yanı sıra 1032 seyirci kapasiteli tribünlerin çelik çatı montajına geçildi.
- Tesisin bina içindeki imalatlarında zemin katta elektrik tesisatı ve ikinci katta iklimlendirme sistemi borulama işlemleri devam ediyor.
- Dış cephe ve çatı yalıtım çalışmaları ile asansör montajı eş zamanlı olarak sürüyor.
- Tribünlerin çelik çatı montajı başlarken, hibrit çim sahasında ince tesviye ve dolgu işlemleri yapılıyor.
- Tesis toplamda 14.800 metrekare kapalı ve 59.700 metrekare açık kullanım alanına sahip olacak.
- Tesis bünyesinde alttan ısıtmalı hibrit çim saha, doğal ve sentetik zeminli futbol sahaları, kaleci antrenman sahası, kapalı halı saha, tenis ve basketbol kortları ile sporcular için yüzme havuzu, sauna, fitness salonu ve fizyoterapi merkezi bulunacak.
Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'un kullanımına sunulması planlanan Sevindikli Mahallesi'ndeki tesisin yapım işlemleri belirlenen programa uygun şekilde ilerliyor.
Bina içindeki imalatlar kapsamında zemin katta elektrik tesisatı çekilirken, ikinci katta iklimlendirme sistemine ait bakır borulama işlemleri yapılıyor. Yapının dış cephe ve çatı yalıtım çalışmaları ile asansör montaj işlemleri de eş zamanlı olarak sürdürülüyor.
TRİBÜNLERİN ÇATI MONTAJI BAŞLADI
Projenin saha bölümünde, istinat duvarlarının betonarme yapım işlemleri devam ediyor. 1032 seyirci kapasiteli tribünlerden birinde çelik çatı montajına başlayan ekipler, diğer tribünde de sıva işlemlerinin tamamlanmasının ardından çatı montajına geçecek. Tesisin hibrit çim sahasında ise ince tesviye ve dolgu işlemleri gerçekleştiriliyor.
HİBRİT ÇİM SAHA, TENİS VE BASKETBOL KORTLARI...
Toplam 14 bin 800 metrekare kapalı ve 59 bin 700 metrekare açık kullanım alanına sahip olacak tesiste; alttan ısıtmalı hibrit çim saha, doğal ve sentetik zeminli futbol sahaları, kaleci antrenman sahası, kapalı halı saha ile tenis ve basketbol kortları yer alacak.
Kompleks bünyesinde sporcuların kullanımına yönelik yüzme havuzu, sauna, fitness salonu ve fizyoterapi merkezi de bulunacak.