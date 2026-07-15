Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaelispor'un kullanımına sunulmak üzere Körfez ilçesi Sevindikli Mahallesi'nde projelendirilen spor kompleksinin inşaat çalışmaları devam ediyor. Toplam 74 bin 500 metrekarelik tesiste; bina içi tesisat işlemlerinin yanı sıra 1032 seyirci kapasiteli tribünlerin çelik çatı montajına geçildi.

Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'un kullanımına sunulması planlanan Sevindikli Mahallesi'ndeki tesisin yapım işlemleri belirlenen programa uygun şekilde ilerliyor.

Kocaeli'nin Sevindikli Mahallesi'nde spor kompleksinde inşaat çalışmaları devam ediyor.

Bina içindeki imalatlar kapsamında zemin katta elektrik tesisatı çekilirken, ikinci katta iklimlendirme sistemine ait bakır borulama işlemleri yapılıyor. Yapının dış cephe ve çatı yalıtım çalışmaları ile asansör montaj işlemleri de eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

Komplekste tesisat ve iklimlendirme sistemi çalışmaları sürüyor.

TRİBÜNLERİN ÇATI MONTAJI BAŞLADI

Projenin saha bölümünde, istinat duvarlarının betonarme yapım işlemleri devam ediyor. 1032 seyirci kapasiteli tribünlerden birinde çelik çatı montajına başlayan ekipler, diğer tribünde de sıva işlemlerinin tamamlanmasının ardından çatı montajına geçecek. Tesisin hibrit çim sahasında ise ince tesviye ve dolgu işlemleri gerçekleştiriliyor.

Tribünlerin çelik çatı montajı yapılıyor.

HİBRİT ÇİM SAHA, TENİS VE BASKETBOL KORTLARI...

Toplam 14 bin 800 metrekare kapalı ve 59 bin 700 metrekare açık kullanım alanına sahip olacak tesiste; alttan ısıtmalı hibrit çim saha, doğal ve sentetik zeminli futbol sahaları, kaleci antrenman sahası, kapalı halı saha ile tenis ve basketbol kortları yer alacak.

Kocaelispor, toplam 74 bin 500 metrekarelik spor tesisine kavuşacak.

Kompleks bünyesinde sporcuların kullanımına yönelik yüzme havuzu, sauna, fitness salonu ve fizyoterapi merkezi de bulunacak.

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