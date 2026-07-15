ABD, Orta Doğu'ya odaklanmasını fırsata çeviren Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki baskılarına karşı harekete geçti. Basra Körfezi'nde konuşlu hızlı müdahale gemileri ilk kez Pasifik'teki kritik üslere sevk edildi.

ABD ordusunun Orta Doğu'daki İran savaşına yoğunlaşmasını fırsat bilerek Güney Çin Denizi ve Tayvan çevresinde baskıyı artıran Pekin'e karşı Washington’dan beklenmedik bir hamle geldi. ABD, Orta Doğu’da konuşlu olan altı adet hızlı müdahale gemisini yeni planlama kapsamında Singapur ve Filipinler’e kaydırdı.

ORTA DOĞU’DAKİ BOŞLUĞU KAPATMAK İÇİN PASİFİK’E KAYDIRILDILAR

Wall Street Journal’ın (WSJ) askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı bünyesindeki 154 fitlik altı hızlı müdahale gemisi, "sefer filosu" kapsamında yönünü Batı Pasifik’e çevirmiş durumda.

Daha önce Orta Doğu ve Basra Körfezi sularında devriye gezen savaş gemileri, eylül ayına kadar Singapur ve Filipinler’in Luzon adasındaki Subic Körfezi’nde görevlendirildi. ABD basınına konuşan yetkililer, "Güney Çin Denizi’ne bakan eski bir ABD askeri üssü olan Subic Körfezi’ne ilk kez bu boyutta ve hızda müdahale yeteneğine sahip gemiler konuşlandırılmış oldu." dedi.

Pasifikte sıcak saatler: ABD gemileri Çine müdahale etmek için ilk kez o bölgeye gidiyor!

"HÜRMÜZ’DEKİ DONANMA EKSİKLİĞİNİ SAHİL GÜVENLİK KAPATACAK"

ABD basını, Pentagon'un Orta Doğu'daki savaş nedeniyle Pasifik genelinde ciddi bir savaş gemisi ve lojistik sıkıntısı yaşadığını yazdı:

Ağır tonajlı donanma gemilerinin Hürmüz ve Basra Körfezi'ndeki operasyonlara yığılması nedeniyle oluşan güvenlik açığı, kapatılmaya çalışılıyor.Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü (ASPI) araştırmacısı Euan Graham, konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"ABD Donanması’nın Hürmüz Boğazı’nda ve Orta Doğu’daki savaşta açıkça yoğun talep gördüğü ve tüm büyük muharip gemilerini oraya yığdığı bir dönemde, Sahil Güvenlik gemileri Pasifik’te ABD’nin askeri varlığını sürdürmenin en akılcı yolu haline geldi. Bu esnek güç, doğrudan donanma gemisi göndermenin neden olacağı diplomatik gerilimi de azaltıyor."

Güvenlik uzmanları, açık bir ABD askeri varlığından çekinen Vietnam gibi ülkelerin veya kendi ordusu bulunmayan Pasifik ada devletlerinin, bir savaş gemisi yerine Sahil Güvenlik gemileriyle ortak devriyeye çıkmayı çok daha kolay kabul ettiğini ileri sürdü.

Pasifikte sıcak saatler: ABD gemileri Çine müdahale etmek için ilk kez o bölgeye gidiyor!

ÇİN’İN "GRİ BÖLGE" BASKISINA KARŞI BARİKAT

Pasifik’teki konuşlandırma, Washington’un Pekin’i Tayvan veya sivil Filipin gemilerine tazyikli su sıkarak taciz ettiği Güney Çin Denizi'nde durdurma çabasının son halkası oldu. Bölgede sahil güvenlik gemilerine sahip olan ve donanmasıyla entegre çalışan Çin, sivil balıkçı filoları görünümlü deniz milisleriyle bölge ülkelerine baskı uyguluyor.

ABD Sahil Güvenlik gemileri ise Singapur’dan yürütülen lojistik ve komuta desteğiyle Subic Körfezi’nde dönüşümlü olarak nöbet tutarak Çin'in bu "gri bölge" operasyonlarına karşı müttefiklerine kalkan olacak.

PERSONEL SIKINTISI ÇEKEN TEŞKİLATA 25 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Hızlı müdahale gemilerinin daha önce füze savunma sistemleri bulunmadığı için Bahreyn'den çekilmek zorunda kaldığını hatırlatan uzmanlar, Sahil Güvenlik'in personel açığı ve eskiyen gemiler nedeniyle Pasifik gibi büyük bir coğrafyada zorlandığını da öne sürdü.

Diğe yandan Pentagon, bu açığı kapatmak amacıyla hazırladığı yeni doktrin kapsamında teşkilatın bütçesini artırdı. ABD Kongresi, yeni gemi ve uçak tedariki için Sahil Güvenlik’e 25 milyar dolarlık dev bir yatırım bütçesi onaylarken, aktif personel sayısının da önümüzdeki dönemde 15 bin kişi artırılması hedefleniyor.

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