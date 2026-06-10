ABD ve Çin, yönetim kademelerinde peş peşe yaşanan üst düzey tasfiyeler ve deşifre olan kurumsal krizlerle çalkalanıyor. CNN ve Wall Street Journal'ın istihbarat kaynaklarına dayandırdığı raporlarda, Washington'da Savunma Bakanı Pete Hegseth’in Pentagon’da 'cadı avı' başlatarak yalan makinesi testleriyle generalleri tek bir telefonla görevden aldığı ortaya çıktı.

Dünyanın en büyük iki gücünde üst düzey isimler peş peşe görevden alınıyor. Wall Street Journal ve CNN, Pekin ve Washington'da yönetim içinde yaşanan krizleri deşifre etti.

PENTAGON'DA "HEGSETH DEPREMİ" GÖRÜŞME İSTEYEN KOMUTAN ERTESİ GÜN KOVULDU

ABD merkezli CNN 15 mevcut ve eski savunma yetkilisiyle yaptığı röportajlarda ABD Savunma Bakanlığı’nda kelimenin tam anlamıyla bir "cadı avı" yaşandığını açıkladı.

İddialara göre Kara Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı General Randy George, Bakan Pete Hegseth’in askeri terfilere doğrudan müdahale ederek dört albayın generalliğe yükselmesini engellemesi üzerine 1 Nisan’da yüz yüze bir görüşme talep etti. Ancak görüşme hiçbir zaman gerçekleşmedi.

General George, ertesi gün ordu kurmaylarıyla toplantı halindeyken Hegseth’ten gelen kısa telefonla görevinden alındı. George’un ofisi ertesi sabah tamamen boşaltıldı.

Hegseth'in Pentagon'undaki paranoyası kurumsal kültürün parçası haline geldi.

ABD ve Çin'de tasfiye rüzgarı: En yakın isimler hedefte

Savunma Bakanı özellikle sızıntıları engellemek için askeri personele gizlilik sözleşmeleri imzalatırken yalan makinesi testlerine de başvuruyor.

Günlük işleyişi anlatan bir Pentagon yetkilisi, "Her gün, aldığımız her kararda 'Bu patronun işini güvence altına alacak mı, yoksa kovulmasına mı neden olacak?' diye hesap yapıyorduk. Muazzam bir paranoya var" itirafında bulundu.

Hegseth'in bugüne kadar iki düzineden fazla üst düzey subayı ve çatıştığı Donanma Bakanı John Phelan'ı aniden kovması, müşterek kurmay kurulunu İran savaşına dair planlamalardan uzak tutması askeri kanatta kırılmaya yol açtı. Ancak tüm bu krize ve Kongre'nin tepkisine rağmen Başkan Donald Trump kabine toplantısında, "Savaş Bakanı Pete Hegseth tam bir başrol oyuncusu, o savaşı seviyor" diyerek bakanının arkasında durdu.

ABD ve Çin'de tasfiye rüzgarı: En yakın isimler hedefte

Xİ JİNPİNG İNFAZCISINI BİLE TASFİYE ETTİ

Sınırın diğer tarafında, Çin’de yaşananlar da Washington'daki güç savaşlarıyla birebir örtüşüyor. The Wall Street Journal'a göre dış dünyaya karşı yenilmez görünen Çin lideri Xi Jinping, içeride bitmek bilmeyen siyasi tasfiyelerle yoğun çaba içerisnde.

Xi Jinping'in yıllardır sürdürdüğü tasfiye dalgası, son olarak bir dönem yolsuzlukla mücadele kampanyalarının mimarı ve en yakın müttefiklerinden biri olan eski Devlet Başkan Yardımcısı Wang Qishan'ın çevresine kadar ulaştı. Geçen hafta, Wang'ın "Beş Kaplan Generali" olarak anılan beş üst düzey yardımcısından sonuncusu da soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Wang Qishan, 2023 yılında Pekin'deki Halk Büyük Salonu'nda düzenlenen bir törende Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile birlikte görüntülendi.

DENG DÖNEMİNİN MİRASI TAMAMEN TERSİNE DÖNDÜ

Çin uzmanı Minxin Pei, ABD basınına yaptığı değerlendirmede, şunları söyledi:

"Xi Jinping, attığı stratejik ve kurumsal adımlarla Çin'i otoriter tek parti yönetiminden tam anlamıyla totaliter bir sisteme taşıdı. Totaliter bir sistemde sadakat tek yönlü bir yoldur. Lider, çevresindeki herkesten koşulsuz ve mutlak bağlılık talep eder ancak karşılığında hiçbir şey borçlu olmadığını düşünür. Hiçbir hizmet veya fedakarlık, liderin korumasını hak etme iddiası oluşturmaz.

"EMEKLİ LİDERLERİN DOKUNULMAZLIĞI SONA ERDİ"

Tarihsel olarak Çin'de emekli liderlerin hapse atılması nadiren yaşanan bir durumdu. Xi'den önceki on yılda sadece bir vaka görülmüştü; o durumda bile ilgili yetkili hapse atılmamış, sadece ayrıcalıklarından mahrum bırakılmıştı. Zımni kural, eyalet parti başkanlarının emekli olduktan sonra partinin korumasını hak ettikleri yönündeydi. Xi bu normu tamamen paramparça etti. Çok sayıda emekli eyalet lideri şu anda soruşturuldu ve hapse atıldı. Totaliter bir hükümdarın gözünde herkes vazgeçilebilirdir."

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