Kastamonu'nun Cide ilçesinde şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan sel suları büyük hasara neden oldu. Sel nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin giriş katlarını su basarken, bazı araçlar da su altında kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "turuncu" kod ile uyardığı Kastamonu'da gece saatlerinde şiddetli sağanak yağış etkili oldu. Özellikle sahil ilçelerinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle taşkınlar yaşandı.

İLÇE MERKEZİ SULAR ALTINDA

Metrekareye 157 kilogram yağışın düştüğü ve sele dönüştüğü Doğanyurt ilçesinin ardından Cide ilçesinde de gece saatlerinde şiddetli yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle Devrekani Çayı'nın taşması sonucu ilçe merkezi sular altında kaldı.

Yağışlar kenti perişan etti! Sel vurdu, evler ve araçlar su altında kaldı

EV, İŞ YERLERİ VE ARAÇLAR SULAR ALTINDA

Cide ilçe merkezinde bulunan ev ve iş yerlerini de sel suları basarken, yollarda bulunan araçlar da sel suları altında kaldı. Sağanak yağış ile birlikte Cide-Bartın kara yolu da ulaşıma kapandı.

Yağışlar kenti perişan etti! Sel vurdu, evler ve araçlar su altında kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası bölgede konuşlandırılan Devlet Su İşleri (DSİ) 23. Bölge Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Cide Belediyesi ekipleri tarafından evlere ve iş yerlerine dolan suların tahliyesi için çalışma başlatıldı. Ayrıca şiddetli sağanak yağış sonrası taşkına neden Devrekani Çayı üzerinde bulunan köprülerin de ayaklarının tıkanmaması için DSİ tarafından iş makinesiyle yoğun bir çalışma yürütülüyor.

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