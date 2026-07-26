Aksaray'da bir villa bahçesindeki kamelyada kurulan alkol masasında Mustafa Eriş isimli şahıs tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan 1'i kadın 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Gece yarısı Çiftlik Mahallesi 6396. Sokak'ta bulunan bir villanın bahçesindeki kamelyada 1'i kadın 5 kişi alkol almaya başladı. Bir süre sonra villa bahçesinden tabanca sesleri yükseldi. 61 yaşındaki Mustafa Eriş, beraber alkol aldığı bir kişi tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü.

Olayın ardından 1'i kadın 2 kişi villa içerisinde bulunan güvenlik kamerasının kayıt cihazını alarak 2 ayrı araçla olay yerini terk etti. Bahçede kalan bir diğer kişi ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talep etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Villa bahçesindeki alkol masasında kan aktı!

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri tabancayla vurulan Eriş'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, olay yerinden kaçmayan ve şahıslarla aynı masada oturan görgü tanığı gözaltına alındı.

OLAYI ÖNCE SAKLADI SONRA ANLATTI

Yaşanan olayı önce saklayan ardından her şeyi anlatan görgü tanığı, kendisiyle birlikte masada 1'i kadın 5 kişi alkol aldıklarını söyledi. Kendisinin mangal yaktığı sırada tabancanın patladığını belirten görgü tanığı, tabancayı kimin ateşlediğini görmediğini, olayın ardından 1'i kadın 3 kişinin masadan kalkarak villa içerisindeki güvenlik kamerası kayıt cihazını alıp 2 ayrı araçla kaçtıklarını ifade etti.

Villa bahçesindeki alkol masasında kan aktı!

Plakaları belirlenen araçları takibe alan polis ekipleri yapılan incelemede araçlardan birinin Konya, diğerinin ise Adana istikametine kaçtığını tespit etti. Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerinin parmak izine kadar yaptığı çalışmada Cumhuriyet savcısı da incelemelerde bulundu.

Villa bahçesindeki alkol masasında kan aktı!

Yapılan incelemelerin ardından polis ekipleri kaçan 3 kişinin peşine düşerken, öldürülen Mustafa Eriş'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

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