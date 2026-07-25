İtalyan basınına göre Fenerbahçe’nin Rafael Leao pazarlığı başarı primleriyle dolu. Milan’a bonuslarla birlikte 50 milyon avro önerilirken oyuncuya da 8 milyon avro garanti para, 20 maça 1,5 milyon avro, 15 gole 1,5 milyon avro ve şampiyonluğa 5 milyon avro ek ödeme vadedildi.

Kanarya’da sıcak gündem Rafael Leao… Milan’ın satışa çıkardığı Portekizli yıldız konusunda her gün yeni iddialar ortaya atılıyor. Menajerinin Fenerbahçe’ye önerdiği 27 yaşındaki hücum oyuncusu için rakamlar detaylandırılmaya başlandı. İtalyan basınına göre sarı lacivertliler kulübü Milan’a bonuslarla birlikte 50 milyon avroyu bulan bonservis bedeli önerdi. Oyuncuya sunulan şartlar da bonuslarla dolu. Garanti ücreti 8 milyon avro görünen Leao başarı odaklı öneriye göre yıllık 16 milyon avro kazanabilir.

Rafael Leao

KONTENJAN AÇILMASI GEREK

Beş yıllık mukavele teklif edilen Leao, eğer sezon boyunca 20 maça çıkarsa 1,5 milyon avro, 15 gol atarsa 1,5 milyon avro ekstra ve şampiyonluk hâlinde ise 5 milyon avro bonus kazanacak. Mason Greenwood ve Vedat Muriç transferlerine bir de Leao’yu ekleyerek şampiyonluk yolundaki kararlılığını göstermek isteyen Aziz Yıldırım yönetimi olası bir anlaşma durumunda yabancı kontenjanına da yer açması gerekecek. Ki sadece Leao için değil yabancı bir forvet için de…

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