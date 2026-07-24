Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Rafael Leao, sessizliğini bozdu. Türkiye futbol gündeminden düşmeyen Portekizli yıldız, Milan'daki geleceği hakkında konuştu.

Rafael Leao, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Portekiz Milli Takımı forması giymesinden dolayı henüz Milan'ın yeni sezon hazırlıklarına katılmadı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki 27 yaşındaki oyuncu, kariyerine Milan dışında bir takımda devam etmek istediğini tekrarladı.

Milan, Rafael Leao'yu 2019'da Lille'den yaklaşık 50 milyon euroya transfer etmişti.

"SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİRECEĞİM"

Brezilya'da yayın PodPah isimli YouTube kanalına röportaj veren Leao, "Kulüple kariyerimde yeni bir deneyim olasılığı hakkında konuşmuştum. Bunun olup olmayacağını bilmiyorum, 29'unda oraya (Milan'a) gitmem gerekiyor ve orada olduğum sürece, bana her şeyi veren formama her zaman saygı duyarak elimden gelenin en iyisini vereceğim. Bana her açıdan çok yardımcı oldular ancak hayatta başka şeyler için de hedeflerimiz var ve eğer bu olursa seçenekleri değerlendireceğim ama hâlâ bir Milan oyuncusuyum" dedi.

Portekizli hücumcu, Milan'da 291 maçta 80 gol attı ve 65 asist yaptı.

MILAN PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen Rafael Leao'nun, Milan ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Portekizli futbolcu, geçtiğimiz sezon 31 maçta görev yaptı ve sahada kaldığı 1968 dakikada 10 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi.

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