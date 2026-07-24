Son günlerde art arda yapılan gıda güvenliği uyarılarının ardından Listeria bakterisi yeniden gündeme geldi. Özellikle risk grubunda yer alan kişileri etkileyebilen Listeria bakterisinin hangi gıdalarda bulunduğu, nasıl bulaştığı ve belirtileri merak ediliyor.

Gıda kaynaklı enfeksiyonlara neden olan Listeria monocytogenes, kirlenmiş gıdaların tüketilmesiyle insanlara bulaşabiliyor. Uzmanlar, hamileler, 65 yaş üstü kişiler ve bağışıklık sistemi zayıf olanların riskli besinlere karşı daha dikkatli olması gerektiğini belirtirken, enfeksiyonun belirtileri ve korunma yöntemleri de araştırılıyor.

LİSTERİA BAKTERİSİ HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

Listeria bakterisi en sık pastörize edilmemiş süt ve süt ürünleri, yumuşak peynirler, şarküteri ürünleri, salam, sosis, jambon, çiğ veya az pişmiş etler ile hazır tüketilen gıdalarda görülebiliyor. Ayrıca yeterince yıkanmadan tüketilen sebze ve meyveler, çiğ deniz ürünleri ile soğuk servis edilen hazır yiyecekler de riskli besinler arasında yer alıyor. Ancak bu ürünlerin tamamının Listeria taşıdığı anlamına gelmiyor. Risk, üretim, işleme ve saklama aşamalarında hijyen kurallarına uyulmaması durumunda ortaya çıkıyor.

Listeria bakterisi hangi besinlerde bulunur, nereden bulaşır? Listeria belirtileri

Uzmanlar, Listeria bakterisinin diğer birçok gıda kaynaklı bakteriden farklı olarak buzdolabında da çoğalabildiğine dikkat çekiyor. Bu nedenle özellikle hazır tüketilen gıdaların son kullanma tarihine dikkat edilmesi, uygun koşullarda saklanması ve mümkün olduğunda iyice ısıtılarak tüketilmesi öneriliyor.

Listeria bakterisi hangi besinlerde bulunur, nereden bulaşır? Listeria belirtileri

LİSTERİA NEREDEN BULAŞIR?

Listeria bakterisi insanlara çoğunlukla kontamine olmuş gıdaların tüketilmesiyle bulaşıyor. Toprakta, suda ve hayvanlarda doğal olarak bulunabilen bakteri; et, süt ve süt ürünlerine üretim veya işleme aşamasında geçebiliyor. Bunun yanında mutfakta çiğ ve pişmiş gıdaların aynı yüzeylerde hazırlanması da çapraz bulaşmaya neden olabiliyor.

Hamilelik döneminde ise bakteri anneden bebeğe plasenta yoluyla geçebiliyor. Doğum sırasında da bebeğe bulaşma riski bulunuyor. Bu nedenle uzmanlar özellikle hamilelerin, yaşlıların ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerin pastörize edilmemiş süt ürünlerinden, iyi pişirilmemiş etlerden ve hijyeninden emin olunmayan hazır gıdalardan uzak durmasını tavsiye ediyor.

Listeria bakterisi hangi besinlerde bulunur, nereden bulaşır? Listeria belirtileri

LİSTERİA BELİRTİLERİ

Listeria enfeksiyonu çoğu zaman ateş, kas ağrısı, halsizlik, mide bulantısı, kusma ve ishal gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Bazı kişiler hastalığı hafif geçirirken, bağışıklık sistemi zayıf olanlarda belirtiler daha ağır seyredebiliyor. Enfeksiyonun ortaya çıkış süresi ise tüketilen gıdaya ve kişinin sağlık durumuna göre değişebiliyor.

Tedavi edilmediğinde enfeksiyon kan dolaşımına ve sinir sistemine yayılabiliyor. Bu durumda bilinç bulanıklığı, denge kaybı, ense sertliği, menenjit ve sepsis gibi ciddi sağlık sorunları gelişebiliyor. Hamilelerde ise hastalık hafif belirtilerle seyretse bile düşük, erken doğum veya bebeğin enfekte olması gibi önemli riskler oluşturabiliyor. Uzmanlar, riskli bir gıda tüketiminin ardından ateş, kas ağrısı veya mide-bağırsak şikayetleri gelişmesi halinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmasını öneriyor.

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