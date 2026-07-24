Şile Belediyesi 38 milyon liraya festival ihalesi yaptı. Sur Müzik, işi alıp Haluk Levent’in kardeşine pas etti. Konserler için 22,7 milyon liraya fatura kesildi. Ancak şarkıcılara 1,9 milyon lira ödedi.

CHP’li Şile Belediyesindeki yolsuzluklarla ilgili çarpıcı detaylara ulaşıldı. 2024 yılında düzenlenen Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali’nde sahne alan sanatçılara fatura edilen paranın onda birinin ödendiği, gerisinin ise zimmete geçirildiği belirlendi. Bu yolla Şile Belediyesinin en az 20 milyon lira hortumlandığı tespit edildi.

Hırsızlık müzikali! Ahbap çavuşlar Şile Belediyesi'ni çala oynaya soymuşlar

Vurgun bilirkişi raporlarına yansıdı. Buna göre, festival çerçevesinde Sıla, Melek Mosso, Can Bonomo, Erdal Erzincan, Gazapizm ve Atiye konser verdi. Sıla’ya 6 milyon 200 bin TL fatura kesildi ancak 625 bin TL ödeme yapıldı. 3,5 milyon TL fatura kesilen Melek Mosso’ya 312 bin TL ödendi. Can Bonomo’ya 2 milyon 250 bin TL verilmiş gibi gösterildi. Ancak 2 milyon lirasına el konulup, 250 bin lira ödendi. 167 bin lira verilen Gazapizm’e de 4 milyon 500 bin lira fatura kesildi. 37 bin 500 TL alan Erdal Erzincan için de kesilen fatura ise 1 milyon 750 bin lira oldu. Belediyeden konserler için toplamda 22,8 milyon lira çıktı.

Ancak sanatçı ve sunuculara sadece 1,9 milyon TL ödendi. 20,8 milyon liralık fark, kanunsuz şekilde iç edildi.

Hırsızlık müzikali! Ahbap çavuşlar Şile Belediyesi'ni çala oynaya soymuşlar

BAŞKANA TELEFON

Skandal bununla da sınırlı kalmadı. Kültür festivali resmi olarak 38 milyon liraya Sur Müzik firmasına ihale edildi. Sur Müzik de organizasyonu, Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil’e ait “Koşan Adam” firmasına pasladı. Konserleri taşeron şirket yaptı. İhaleyi alan şirketin CHP’li belediye yetkililerine rüşvet olarak 4 milyon lira nakit ve iPhone 15 Pro Max cep telefonu verdiği belirlendi. MASAK tespitlerine göre Sur Müzik’in sahibi Mehmet Sait Köse’den 142 farklı kişiye 24 milyon TL tutarında para gönderildi. İşlemlerin açıklama kısmına ‘borç / elden alınan borç / borç iadesi’ şeklinde ifadeler yazıldı. Köse, Koşan Adam-Berkant Acil hesaplarına da 3,4 milyon lira geçti. Raporda “Bu tutar ve işlem yoğunluğu uygulamada tefecilik soruşturmalarında dahi nadiren rastlanan seviyededir” değerlendirmesine yer verildi.

Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil

ÖZEL KALEM İTİRAF ETTİ

Şile Belediyesine yönelik yolsuzluk operasyonunda tutuklanan Mehmet Sait Köse, bilirkişi raporundaki 21 milyon liralık fark için “Eksik inceleme kaynaklı” dedi. Suçlamaları kabul etmeyen Köse, işin toplam bedelinin 30 milyon lira olduğunu öne sürdü. Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Şile Belediyesi Özel Kalem Müdürü tutuklu şüpheli Oğuz Kaçmaz ise söz konusu ihalenin adrese teslim verildiğini söyledi. “Gölge başkan” olarak gösterilen Kaçmaz, “Kağıt üzerinde ihaleyi Sur Müzik firması aldı. Konuşulduğu gibi Koşan Adam firmasına verdi” itirafında bulundu. Şüphelilerden Kültür Koordinatörü Furkan Yapıcı ise özel kalem müdürü Oğuz Kaçmaz’ın kendisi ve başkan için 4 milyon lira rüşvet istediğini söyledi.

İMAMOĞLU’NUN ADAMI

Yolsuzluk sebebiyle tutuklanan eski Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, savcılık ifadesinde Ekrem İmamoğlu’nun “Seni aday yaptık” dediğini, kendisinin “Bu işlerden anlamam. Kazansak ne yapacağız?” cevabını verince bu sefer İmamoğlu’nun “Hallederiz” dediğini anlatmıştı. İmamoğlu’nun adamı olan Oğuz Kaçmaz’ın, İBB Muhtarlıklar Daire Başkanlığından Şile’ye gönderildiği belirlenmişti. Özgür Kabadayı geçen yıl görevden uzaklaştırılmış, yerine seçilen başkan vekili Sacit Terzi de üç gün önce “CHP çatısı altında Şile halkına faydalı hizmetler sunamayacağım” diyerek partisinden istifa etmişti.

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