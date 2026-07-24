Millî Savunma Bakanlığı, Eurofighter tedarik süreci kapsamında ilk uçucu personelin önümüzdeki ay Birleşik Krallık’a gönderileceğini ve kısa süre içerisinde uçuş eğitimlerine başlanmasının planlandığını açıkladı.

Gök Vatan’da büyük dönüşümün önemli halkalarından biri olan Eurofighter Typhoon projesinde kritik eşik aşıldı. Millî Savunma Bakanlığı, ilk Türk pilotlarının ağustos ayında İngiltere’ye gönderileceğini ve eğitim sürecinin resmen başlayacağını açıkladı.

Pilotların eğitimi ağustosta başlıyor! Eurofighter için Türk ekip İngiltere'ye gidecek

HAVA GÜCÜNE ÇOK YÖNLÜ TAKVİYE

Hava kuvvetlerinde peş peşe hayata geçirilen projeler yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Bir tarafta F110 motoruyla test sürecini sürdüren millî muharip uçak KAAN, diğer tarafta insansız savaş uçağı KIZILELMA ve düşük görünürlüklü ANKA-3 gökyüzündeki yerini almaya hazırlanırken, Eurofighter tedarikinde de eğitim aşamasına geçilmesi hava kuvvetlerinin caydırıcılığını artıracak önemli adımlardan biri olarak öne çıkıyor.

PİLOTLAR İNGİLTERE YOLCUSU

Millî Savunma Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Eurofighter Typhoon tedariki kapsamında ağustos ayında ilk pilotlar İngiltere’ye gönderilecek. Türk pilotları, kısa sürede başlayacak uçuş eğitimleriyle yeni nesil savaş uçaklarının operasyonel kullanımına hazırlanacak.

Pilotların eğitimi ağustosta başlıyor! Eurofighter için Türk ekip İngiltere'ye gidecek

BAKIM PERSONELİ DE YETİŞTİRİLECEK

Bakanlık, imzalanan sözleşme kapsamında yalnızca pilotların değil, bakım personelinin de yıllara sâri şekilde İngiltere’ye gönderileceğini duyurdu. Böylece uçakların envantere girmesiyle birlikte bakım, idame ve operasyon kabiliyetinin de eş zamanlı olarak oluşturulması hedefleniyor.

ŞEHİT HARBİYELİ İÇİN ADLİ TIP RAPORU BEKLENİYOR

Millî Savunma Bakanlığı, haftalık basını bilgilendirme toplantısını Roketsan’ın Lalahan’daki Yerleşkesinde gerçekleştirdi. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakanlık sözcüsü, Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin’in Yalova’daki 18. Ana Üs Komutanlığındaki eğitim sırasında vefatına ilişkin başlatılan idari ve adli tahkikatın sürdürüldüğünü açıkladı. Olayın tüm yönleriyle titizlikle incelendiği, kesin ölüm nedenini ortaya koyacak Adli Tıp Kurumu raporunun beklendiği bildirildi.

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