İran’ın Körfez ülkelerine yaptığı misilleme saldırılarında ABD üslerini vurma kapasitesinin artmasında Rusya ile Çin istihbaratının desteği olduğu öne sürülüyor

ABD ile İran arasında karşılıklı saldırılar devam ederken, ABD ordusu son günlerde ciddi kayıplar verdi. Tamamı hava savunma birliklerinde görevli dört ABD askerinin hayatını kaybettiğini yazan Washington Post gazetesi “İHA’ların ve uzun menzilli füzelerin hâkim olduğu bir savaşta, ABD üslerini korumakla görevli ABD kuvvetleri savunmasız durumda kaldı” diye yazdı.

Çatışmalar sırasında İran’ın, Orta Doğu’daki hedeflere yaklaşık 8 bin 500 füze ve İHA fırlattığını söyleyen Demokrasiyi Savunma Kuruluşu Kıdemli Direktörü Brad Bowman “İran’ın kısa menzilli insansız hava araçlarını yaygınlaştırması, bunların tespit edilip düşürülmesini zorlaştırdı.

Otonomi, yapay zekâ ve seri üretim, ABD ordusu hava ve füze savunma personelinin zaten çok zor olan işini daha da zorlaştırıyor” dedi. Bowman, İran’ın gelişen taktiklerinin, ABD savunma sistemlerinin etkinliğini zorladığını ifade etti. Al Jazeera’ye demeç veren askerî analiz direktörü Jennifer Kavanagh ise “İran, ABD hava savunma sistemlerini aşabilmek için giderek daha gelişmiş füze ve insansız hava aracı cephaneliği kullanıyor. İran, balistik ve seyir füzelerinin yanı sıra, hedeflere farklı yörüngeler ve farklı hızlarda yaklaşabilen silahlı insansız hava araçları geliştirdi. Gelen saldırıların çoğu imha ediliyor. Ancak savunma kalkanını aşan az sayıda silah bile önemli kayıplara yol açabiliyor” dedi. Kavanagh, saldırıların zamanla daha isabetli hâle geldiğini, bunun muhtemelen Rus ve Çin istihbaratının yardımıyla gerçekleştiğini öne sürdü.

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KOMETA-M UYDU DESTEĞİ İDDİASI

Öte yandan Reuters haber ajansı ABD istihbaratına yakın dört kaynağa dayandırdığı haberine göre, İran’ın Körfez’deki ABD Merkezî İstihbarat Teşkilatı (CIA) tesislerine gerçekleştirdiği saldırılara Rusya’nın hedefleme bilgisi veya gelişmiş insansız hava aracı teknolojisi sağlayıp sağlamadığı araştırılıyor. Saldırıların etkinliği ve isabet oranının artması “muhtemel delil” olarak değerlendiriliyor. Bölgedeki iki Batılı yetkili, Rusya’nın İran’ın Shaded insansız hava araçlarının hedeflere ulaşma kabiliyetini geliştirmesine yardımcı olduğunu ve İran’ın Riyad saldırısında bu versiyonları kullandığından şüphelendiklerini söyledi. Farklı bir kaynak ise, Rusya’nın “Kometa-M uydu navigasyon sistemi” desteğiyle Tahran’ın Shaded-136’larının isabet oranını artırmasına yardımcı olduğunu öne sürdü. Wall Street Journal, mart ayında benzer bir iddiada bulunmuştu. Kremlin ise haberi yalanlamıştı.

TÜRKİYE BARIŞ İÇİN DEVREDE

Bu arada Körfez ülkeleri, bir çıkış yolu bulma konusunda daha karamsar hâle gelmeye başladı. Associated Press’e konuşan Arap bir diplomat, “Türkiye ve Pakistan başta olmak üzere bölge ülkeleri tansiyonun düşürülmesi için çabalarını sürdürüyor. Ancak son zamanlarda Hürmüz Boğazı’nın kontrolü için bir mücadeleye dönüşen savaşı sona erdirmek için nasıl yeni bir anlaşmaya varılabileceği belirsizliğini koruyor” dedi.

TRUMP: BÜYÜK BİR SALDIRI PLANLIYORUM

Öte yandan çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump ise, “Daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir saldırı planlıyorum. Karar vermeye çok yakınım. İsrail, onlardan istersem iki dakika içinde saldırılara katılabilir” dedi.

ABD, İranın ölümcül saldırılarını sorguluyor! Can kayıpları arttı Rusya-Çin suçlandı

CENAZELER ABD’YE GETİRİLDİ

İran’ın ABD saldırılarına karşı yaptığı misillemede hayatını kaybeden dört ABD askeri ülkelerine gönderildi. Askerî nakliye uçağıyla Dover Hava Üssüne getirilen cenazeler, ABD bayrağına sarılı tabutlar hâlinde askerî tören mangası tarafından uçaktan indirilerek cenaze araçlarına taşındı. Üç asker Ürdün’deki Muvaffak Salti Hava Üssünde, bir asker ise Irak’ın Erbil şehrinde hayatını kaybetmişti.

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