Çocukları suça sürükleyen dijital risklere karşı gizli hesap ve oyun platformlarına sanal polis gündemde.

Çocukların suça bulaşmasında baş aktör olan dijital sosyal medya platformlarına yönelik yeni tedbirler alınması tartışılırken, Adalet Bakanlığı özellikle oyun platformlarında dijital asayiş ve istihbaratın sağlanması amacıyla sanal polislerin görev yapabilmesi için teknik alt yapı kurulması önerisinde bulundu.

Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanı Berkay Altuğ, TBMM’de okul saldırıları ilgili kurulan araştırma komisyonuna sunum yaptı. Altuğ, yürütülen adli soruşturmalar kapsamında suça sürüklenen çocuklarla ilgili alınan sosyal inceleme raporlarında güvenli internet, sosyal medya ve siber riskler konusundaki bilgi eksikliğinin, çocukların dijital ortamlarda karşılaşabileceği riskleri artırdığı, ailelerinin koruyucu rolünü zayıflattığı tespitinin yapıldığını kaydetti.

Ayrıca dijital cihazların yoğun kullanımının aile içi iletişimi azalttığı, ebeveynlerin çocuklarının çevrim içi faaliyetlerinin etkin şekilde takip etmesini güçleştirdiğine dikkat çeken Altuğ, dijital platformların çocukların korunması ve mahremiyetin sağlanmasına yönelik sorumluluklarının daha etkin uygulanması gerektiğini söyledi.

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Altuğ, çocukların dijital risklerden korunmasına yönelik önerilerini ise şöyle sıraladı:

OKUL DEVAMSIZLIĞI TAKİP EDİLMELİ

Güvenli ve mahremiyeti koruyan yaş doğrulama sistemleri oluşturulmalı, belirli yaş altındaki çocuklar için ebeveyn veya yasal temsilcisinin onayı zorunlu hâle getirilmeli.

Okul rehberlik sistemlerinin daha etkili kullanılarak çocuğun okula devamsızlığından okuldan uzaklaştırıldığı sürece kadar geçen tüm aşamalarda okul, aile ve devlet arasında bilgi paylaşımı yapılmalı.

HESAPLAR GİZLİ AÇILMALI

Çocuk hesapları var sayılan olarak gizli hesap şeklinde açılmalı, konum paylaşımı, doğrudan mesajlaşma ve yabancılarla iletişim sınırlandırılmalı, sohbet odalarında istismar, taciz ve zararlı içerikler denetlenmeli.

KONTROLSÜZ İLETİŞİM ENGELLENMELİ

Çocukların yetişkinlerle kontrolsüz iletişimini engelleyen filtreleme sistemleri uygulanmalı.

DİJİTAL POLİSLER GÖREVLENDİRMELİ

Oyun platformlarındaki gruplarda dijital asayiş ve istihbaratın sağlanması amacıyla sanal polisin yer alması için teknik ve fiziksel yeterlilik sağlanmalı. Platformlarda kimlik doğrulama mekanizmaları güçlendirilmeli.

SUÇ HESAPLARI HIZLI TESPİT EDİLMELİ

Anonim suç hesapları hızlı tespit edilmeli ve etkin yaptırımlar uygulanmalı. Çocuk güvenliğini tehdit eden içeriklerle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyen platformlara kademeli idari yaptırımlar uygulanmalı.

Çocuklara yönelik özel dijital koruma standartları oluşturulmalı. Kişisel verilerin işlenmesi, profilleme ve hedefli reklamlara karşı daha güçlü koruma sağlanmalı. Sınır ötesi siber suçlar ve çocuk istismarıyla mücadelede bilgi paylaşımı artırılmalı.

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