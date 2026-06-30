Malezya, yatılı okullarda artan akran zorbalığı ve istismar vakalarına karşı yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Ülkede 1 Temmuz'dan itibaren seçili fen liselerinde emekli askerler tam zamanlı yurt görevlisi olarak görev yapacak.

Malezya hükümeti, öğrenci güvenliğini artırmak ve zorbalıkla mücadeleyi güçlendirmek amacıyla yatılı okullarda emekli askerleri görevlendirme kararı aldı. Uygulamanın ilk aşamasında, seçili sekiz fen lisesinde görev yapmak üzere 16 erkek emekli asker 1 Temmuz'da göreve başlayacak. Kadın personel alımının tamamlanmasının ardından her okulda ikişer kadın ve ikişer erkek olmak üzere toplam 32 yurt görevlisi görev yapacak.

Yetkililer, uygulamanın yatılı okullarda yaşanan zorbalık olaylarının ardından başlatıldığını belirtti. Malay Mail'in aktardığına göre kadın yurt görevlisi alımları sürerken, kalan kadrolar için 162 kadın aday başvuruda bulundu.

Okullarda akran zorbalığına karşı yeni önlem! Emekli askerler göreve getiriliyor

ADAYLAR KAPSAMLI TESTLERDEN GEÇİYOR

Yurt görevlisi olarak seçilecek adaylar kapsamlı bir eleme sürecinden geçiriliyor. Adayların emekli asker statülerinin doğrulanmasının yanı sıra adli sicil kayıtları inceleniyor, çocuk istismarcıları veri tabanında tarama yapılıyor ve psikometrik testler, ruh sağlığı değerlendirmeleri, fiziksel yeterlilik sınavları ile uzman psikologlar tarafından gerçekleştirilen mülakatlardan geçmeleri gerekiyor. Değerlendirmelerde özellikle çocuk koruma, dürtü kontrolü ve öğrencilerle profesyonel sınırların korunmasına ilişkin yeterlilikleri inceleniyor.

ZORBALIK VAKALARINI BİTİREN ÇALIŞMA

Yetkililerin paylaştığı üniversite araştırmasına göre, Ekim 2025'te Terengganu'daki MRSM Besut okulu ve Penang'daki MRSM Balik Pulau'da başlatılan pilot uygulama, öğrenci disiplinini iyileştirdi ve zorbalık vakalarını sıfıra indirdi.

Okullarda akran zorbalığına karşı yeni önlem! Emekli askerler göreve getiriliyor

Malezya'da akran zorbalığı önemli bir sorun olmaya devam ediyor. Resmi verilere göre 2024 yılında ülke genelinde 7 bin 681 akran zorbalığı vakası kayıtlara geçti. UNICEF de 2025 yılı değerlendirmesinde ülkede çocuklar arasında zorbalık vakalarının arttığına dikkat çekti.



Malezya hükümeti, uygulamayı aşamalı olarak ülke geneline yaymayı hedefliyor. Plan kapsamında 1 Ocak 2027'den itibaren emekli askerlerin ülkedeki 58 okulun tamamında yurt görevlisi olarak istihdam edilmesi öngörülüyor. Yetkililer, görevlendirilecek kişilerin yalnızca temiz sicile sahip, güvenilir ve öğrencilerle çalışmaya uygun nitelikleri taşıyan adaylar arasından seçileceğini vurguluyor.

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