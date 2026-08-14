Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle! Gündem Videoları Kocaeli'de doğal gaz borusu delindi! Gaz metrelerce havaya yükseldi Giriş: 14 Ağustos, 2026 - 12:49 | Güncelleme: 14 Ağustos, 2026 - 12:49 Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala Kaydet Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Başiskele Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala Yayın Tarihi | 14 Ağustos, 2026 - 12:49 Haberle İlgili Daha Fazlası Gündem Videoları Bizi Takip Edin YENİ DÖNEMİN YOL HARİTASI! AK Parti'nin 25. yılında kritik mesajlar HEDEF BÜYÜK BULUŞMA AK Parti İstanbul Teşkilatı 15 bin kişiyle yola çıktı GİZLİ BÖLMEDE YAKALANMIŞ! Alihan Kuriş polisi atlatamadı GİRESUN'DA CAN PAZARI! Sel sularına kapılan 2 kişi aranıyor ÜSLERDE GERİ ÇEKİLME YOK! Terörsüz Türkiye'de güvenlik haritası yeniden çiziliyor YARGITAY'DAN EMSAL KARAR! İşçiye yapılan fazla ödeme geri alınabilir mi? SKOR TAHMİNİ DİKKAT ÇEKTİ Lyon efsanesinden Fenerbahçe maçı uyarısı DOLAR KAÇ LİRA OLACAK? Yıl sonu tahmininde dikkat çeken yükseliş G.SARAY'DA BÜYÜK TERS KÖŞE "İstenmeyen adam"a kafa karıştıran sözleşme "KİMSE BANA DOKUNAMAZ" CHP'li vekili döven şüphelinin ifadesi ortaya çıktı FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN? Merkez Bankası sinyali verdi! HESAP DEĞİŞTİ! Memur ve emekliyi ocakta bekleyen zam "EN AZ 20 GOL ATAR" Lukaku'yu en yakından tanıyan isim konuştu 10 YIL DONDURUCUDA SAKLADILAR Sır perdesi aralandı, 3 ilde şafak baskını yapıldı TARİHİ KONUŞMA BUGÜN Siyasette çeyrek asır geride kaldı ASYA'YI SARSAN FELAKET! Korku dolu anlar! Şiddetli yağış sonrası AVM’nin tavanı çöktü ÖLÜME TERK EDİLDİ! Feci dayak sonrası bu hale geldi HOŞ GELDİN SÜPER LİG G.Saray - Çorum FK maçının muhtemel 11'leri ABD UÇAK GEMİSİNDE KRİZ! Ortalık karıştı! Mürettebat denize atlamaya çalışıyor AKARYAKITTA ÇİFTE ZAM Motorin yeniden 80 lira seviyesine çıktı YORUMLAR Yorum için giriş yapın 0 yorum Daha Fazla Yorum Göster