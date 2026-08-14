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300 otobüs yola çıktı! AK Parti İstanbul İl Teşkilatı 15 bin üyesiyle Ankara'ya gidiyor

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AK Parti İstanbul İl Teşkilatı, partilerinin 25'inci kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katılmak amacıyla İstanbul'dan 300 otobüs ve 15 bin üyesiyle birlikte yola çıktı.

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AK Parti İstanbul İl Teşkilatı, partinin 25'inci kuruluş yıl dönümü sebebiyle Ankara Millet Bahçesi'nde yapılacak olan 25. Yıl Büyük Buluşması'na katılmak için 15 bin teşkilat üyesi ile yola çıktı. Kocaeli'deki Sevindikli Dinlenme Tesisi'nde bir araya gelen binlerce parti üyesi ve otobüsler havadan görüntülendi.

AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde İstanbul'un 39 ilçesinden yola koyulan 300 otobüs, hızlı tren ve özel araçlarla seyahat eden yaklaşık 15 bin AK Parti üyesi, Kocaeli Sevindikli Dinlenme Tesisi'nde yapılan buluşmada bir araya geldi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen programda teşkilat üyeleri Ankara yolculuğu öncesinde toplandı. Bütün otobüslerin alana ulaşmasının sonrasında AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Muhammed Abdulhalim Aksu gazetecilere açıklama yaptı. Açıklamanın sonrasında 15 bin kişilik teşkilat grubu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Millet Bahçesi'nde yapılacak olan 25. Yıl Büyük Buluşması'na katılmak amacıyla Ankara'ya doğru yola çıktı.

AK Parti İstanbul İl Teşkilatı 15 bin üyesiyle Ankaraya yola çıktı
Başlık ResmiAK Parti İstanbul İl Teşkilatı 15 bin üyesiyle Ankaraya yola çıktı

"HAREKETİMİZ TÜRKİYE'NİN GÜVENLİ LİMANI OLMAYA DEVAM ETTİ

Buluşmada teşkilat adına basın açıklamasını okuyan AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Muhammed Abdulhalim Aksu, "Bizler yola çıktığımızda, daima yolun hakkını verecek bir teşkilat olduk. Gözümüzü daima geleceğe, yüzümüzü daima milletimize döndük. Bugün de İstanbul'dan Ankara'ya, AK Partimizin 25. kuruluş yıl dönümünü kutlamak üzere anlamlı bir yolculuktayız. AK Parti'miz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 14 Ağustos 2001'de aziz milletimizin içinden hayat buldu. Kökü mazide, gözü atide olan hareketimiz, çeyrek asırdır Türkiye'nin Partisi ve güvenli limanı olmaya devam etti. Bizler de bu davanın sancağını İstanbul'umuzda aynı heyecanla dalgalandırmaya devam ediyoruz. Bugün 300 otobüsle, hızlı trenlerle ve çeşitli ulaşım araçlarıyla 15 bin dava arkadaşımızla Ankara yolundayız. İstanbul'umuzun 39 ilçesinden teşkilatlarımızla coşku içerisinde çeyrek asırlık yolculuğumuzu kutlamaya gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Muhammed Abdulhalim Aksu
Başlık ResmiAK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Muhammed Abdulhalim Aksu

İstanbul'daki üye sayıları ve saha çalışmaları ile alakalı ayrıntıları da paylaşan Aksu, "Biz bugün AK Parti İstanbul ailesi olarak 2 milyon 200 bin üyemizle tek yürek olduk. Son 15 ayda ailemize 253 bin yeni üye dahil oldu. Mahalle Hamilerimiz, Sokak Gönüllülerimiz, Her Site Bir Teşkilat çalışmalarımızla İstanbul'un her köşesinde bizi görebilirsiniz. Bizim için vatandaşımızın her sözü çok kıymetli. Bizler onları dinleyerek, vatandaşlarımızla birlikte yol haritamızı çiziyoruz. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kutlu yürüyüşümüzü sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.

BAKMADAN GEÇME
Erdoğan
POLİTİKA

Erdoğan'dan AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü makalesi! Yeni dönemin yol haritasını paylaştı
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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