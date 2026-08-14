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Spor

Süper Lig, Galatasaray - Çorum FK maçıyla başlıyor!

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Süper Lig, Galatasaray - Çorum FK maçıyla başlıyor!

Son şampiyon Galatasaray, 2026-27 sezonunun açılışında sahada. Son dört yılda mutlu sona ulaşan sarı kırmızılılar, tarihinde ilk defa Süper Lig’de yer alan Çorum FK’yi ağırlayacak… Rams Park’taki maç 21.30’da başlayacak…

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Süper Lig’in 69. sezonunda perde kalkıyor. Süper Lig’de 2026-2027 sezonunda 13 şehirden 18 takım, 9 ay 9 gün sürecek 306 maçlık periyotta hedeflerine ulaşmak için mücadele edecek. Süper Lig’de ilk yarı 18, 19, 20 ve 21 Aralık tarihlerinde, sezon ise 23 Mayıs 2027’de sona erecek. Yeni sezon, bu akşam oynanacak Galatasaray-Çorum FK maçıyla başlayacak. Son dört sezonda ipi en önde göğüsleyen sarı kırmızılılar, tarihinde ilk defa Süper Lig’de yer alacak olan Çorum FK’yi Rams Park’ta ağırlayacak. 21.30’da başlayacak müsabakayı Batuhan Kolak yönetecek. Rakipleri dünya yıldızlarını birer birer kadrosuna katarken şu ana kadar sadece İngiliz ekibi Burnley’den 22 yaşındaki Fransız ön libero Lesley Ugochukwu’yu kiralayan sarı kırmızılılar, yeni sezonda eski kadrosuyla sahada olacak.

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ÇORUM FK İLE İLK MAÇ

Doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılacak Galatasaray, ilk resmî sınavını Çorum FK karşısında verecek. Süper Lig’de üst üste beşinci şampiyonluğunu hedefleyen sarı kırmızılılar sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Galatasaray ile Çorum FK, tarihlerinde ilk defa birbirlerine rakip olacak. Sarı kırmızılılar, ligde iç sahadaki son 35 maçta mağlubiyet yaşamadı. Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan Aslan, sonrasındaki lig mücadelelerinde 28 galibiyet aldı. Cimbom bu süreçte 7 kez berabere kaldı.

MUHTEMEL KADROLAR

Galatasaray

Uğurcan
Sallai
Lemina
Abdülkerim
Jakobs
Torreira
Sara
Barış
Yunus
Sane
Osimhen

Çorum FK

Felipe
Gökhan
Serdar
Smolcic
Borza
Ramadani
Ahmed Ildız
Serdar Gürler
Fredy
Emircan
Thiam

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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