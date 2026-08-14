Süper Lig, Galatasaray - Çorum FK maçıyla başlıyor!

Son şampiyon Galatasaray, 2026-27 sezonunun açılışında sahada. Son dört yılda mutlu sona ulaşan sarı kırmızılılar, tarihinde ilk defa Süper Lig’de yer alan Çorum FK’yi ağırlayacak… Rams Park’taki maç 21.30’da başlayacak…

Süper Lig’in 69. sezonunda perde kalkıyor. Süper Lig’de 2026-2027 sezonunda 13 şehirden 18 takım, 9 ay 9 gün sürecek 306 maçlık periyotta hedeflerine ulaşmak için mücadele edecek. Süper Lig’de ilk yarı 18, 19, 20 ve 21 Aralık tarihlerinde, sezon ise 23 Mayıs 2027’de sona erecek. Yeni sezon, bu akşam oynanacak Galatasaray-Çorum FK maçıyla başlayacak. Son dört sezonda ipi en önde göğüsleyen sarı kırmızılılar, tarihinde ilk defa Süper Lig’de yer alacak olan Çorum FK’yi Rams Park’ta ağırlayacak. 21.30’da başlayacak müsabakayı Batuhan Kolak yönetecek. Rakipleri dünya yıldızlarını birer birer kadrosuna katarken şu ana kadar sadece İngiliz ekibi Burnley’den 22 yaşındaki Fransız ön libero Lesley Ugochukwu’yu kiralayan sarı kırmızılılar, yeni sezonda eski kadrosuyla sahada olacak.

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Galatasaray antrenmanından

ÇORUM FK İLE İLK MAÇ

Doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılacak Galatasaray, ilk resmî sınavını Çorum FK karşısında verecek. Süper Lig’de üst üste beşinci şampiyonluğunu hedefleyen sarı kırmızılılar sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Galatasaray ile Çorum FK, tarihlerinde ilk defa birbirlerine rakip olacak. Sarı kırmızılılar, ligde iç sahadaki son 35 maçta mağlubiyet yaşamadı. Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan Aslan, sonrasındaki lig mücadelelerinde 28 galibiyet aldı. Cimbom bu süreçte 7 kez berabere kaldı.

MUHTEMEL KADROLAR

Galatasaray

Uğurcan

Sallai

Lemina

Abdülkerim

Jakobs

Torreira

Sara

Barış

Yunus

Sane

Osimhen

Çorum FK

Felipe

Gökhan

Serdar

Smolcic

Borza

Ramadani

Ahmed Ildız

Serdar Gürler

Fredy

Emircan

Thiam

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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