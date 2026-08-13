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Spor

Önder Özen'den transfer müjdesi: "Daha bitmedi"

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Önder Özen'den transfer müjdesi:

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, Hradec Kralove maçı öncesinde yaptığı açıklamada kulübün kadro planlamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yeni sezon yapılanması kapsamında çalışmaların devam ettiğini kaydeden Özen, "Başlangıçlar önemli ama daha bitmedi. Asıl hedef çok iyi olmak. İlk adımın yarısını attık gibi hissediyoruz." dedi.

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UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş mücadelesinde Hradec Kralove'yi Tüpraş Stadyumu'nda konuk eden Beşiktaş'ta Futbol Direktörü Önder Özen, transfer çalışmaları hakkında açıklamalar yaptı.

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"İLK ADIMIN YARISINI ATTIK"

Transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten Özen, Vlahovic transferin perde arkasına ilişkin, "Başlangıçlar önemli ama daha bitmedi. Asıl hedef çok iyi olmak. İlk adımın yarısını attık gibi hissediyoruz. Çok doğru bir teknik direktör, antrenör ekibi ve transferler. Son olarak Vlahovic transferi. Hocanın çok istediği bir santrfordu. 4 Haziran'da hocayla Roma'da buluştuk. O zaman yavaş yavaş Italiano-Beşiktaş haberleri çıkıyordu. Vlahovic de mesaj atıp ‘Doğru mu?’ diye sormuştu, hoca mesajı göstermişti. ‘Bir sor bakalım, gelir mi?’ diye ilave ettik. Tabii aralarındaki baba-oğul ilişkisi de bu hayali kurdurdu. 8 Ağustos'ta bu işin başlayacağını düşünüyordum. 8 Ağustos'ta bitme noktasına geldi. Vlahovic de verdiği sözü tutmuş oldu. İlk görüşmeyi bizimle yapacağına söz vermişti. İlk ve son görüşmesini de bizimle yaptı. Vlahovic’in sağlık kontrolleri harika çıktı. Fiziksel görünümü ve doktorların gözlemleri dahil her şey çok iyi." şeklinde konuştu.

Önder Özen
Başlık ResmiÖnder Özen

"KAZANMAK İSTEYEN OYUNCULARA İHTİYACIMIZ VARDI"

Hırslı bir takım oluşturmak istediklerini kaydeden Özen, "Sürekli kazanmak isteyen, yenilmeyi sevmeyen ve mağlubiyeti kabullenmeyen, her şeyi kazanmak isteyen oyunculara ihtiyacımız vardı. Bu doğrultuda oyuncuları kadromuza kattık. Transferleri planlarken elimizdeki kadroya baktık. Geçen sezon kötü bir kadromuz yoktu ancak işler yolunda gitmedi. Orkun’un yalnız kaldığını düşündük ve etrafında kimlerin olabileceğini hesapladık." diye konuştu.

"HOCAYLA TRANSFER İÇİN GÖRÜŞECEĞİZ"

Sağ kanat için görüştükleri bir isim olduğunu kaydeden Önder Özen, "Sağ kanatta çok istediğimiz, U23 kontenjanını 3-4 ayla kaçıran bir oyuncu var. Bu nedenle orada ne yapacağımız konusunda kafamız karışık. Yarın hocamızla bu konuyu görüşeceğiz." dedi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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