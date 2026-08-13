Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır temaslarında Mekke İttifakı’nın geleceğine ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Fidan, "Mısır doğal ortağımız, inşallah resmi ortağımız da olur. Bölge ülkeleri kendi sorunlarına sahip çıkmalı" ifadelerini kullandı. Fidan ayrıca İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi’nin Akdeniz’de kurduğu güvenlik ittifakına dikkat çekerek “Bu ittifakın amacı belli” dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'daki temaslarının ardından mevkidaşı Bedr Abdulati ile basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

Fidan, Türkiye ile Mısır’ın Libya, Sudan ve Filistin başta olmak üzere birçok dosyada ortak hareket ettiğini belirtirken, Kahire’nin Mekke İttifakı’na katılımı konusunda dikkat çeken bir mesaj verdi:

“Mısır bizim doğal ortağımız. İnşallah yakında resmi ortağımız da olur.”

Fidan, Mekke İttifakı’nın herhangi bir ülkeye karşı kurulmadığını, bölge ülkelerinin kendi sorunlarına sahip çıkmasını ve güvenlik, egemenlik ve refah alanlarında ortak hareket etmesini amaçladığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Türkiye-Mısır ilişkileri tüm bölgenin refah ve istikrarına katkı sağlayacak biçimde ilerlemektedir.

Filistin meselesinin Batı Şeria ve Kudüs alanındaki boyutlarıyla ilgili beraber çalışmaktayız. Yürüyen barış planına ilişkin koordinasyonumuz en üst düzeyde devam etmekte. Aynı zamanda Gazze’ye yönelik insani yardımlarla ilgili çalışmaktayız.

Mekke İttifakı genişleyecek mi? Fidan: Mısır doğal ortağımız, inşallah resmi ortağımız da olur

Libya ile ilgili vizyonlarımız örtüşmekte. Biliyorsunuz, dün ve evvelsi gün Libya’daydım, hem doğuda hem batıda. Orada bütün ilgili taraflarla bir araya geldim. Oradaki görüşlerimi, izlenimlerimi değerli mevkidaşımla paylaştım.

Uzun görüşmeler yaptık ve memnuniyetle görüyorum ki Türkiye ve Mısır, Libya’nın birliği, bütünlüğü, egemenliği, bölünmezliği konusunda ortak düşünüyorlar. Bu ortak düşünceyi beraber ortak harekete geçirme konusunda da kararımızı aldık.

Libya’nın birliği, bütünlüğü, egemenliği gerçekten sadece Libyalılar için değil, bütün bölge için fevkalade önemli bir husus. Bu konuda yakından ilgileniyoruz, beraber çalışıyoruz.

Aynı şekilde değerli meslektaşımla Sudan’daki konuları ele alma imkânımız oldu. Sudan’daki çatışmaların bir an önce durması, orada da sivil halkın artık yaşadığı sıkıntıların hafifletilmesi, normal hayata dönülmesi için neler yapabiliriz, uluslararası toplumla, bölgesel ortaklarla ne türden iş birlikleri içerisinde oluruz, bunun arayışı içerisindeyiz.

Diğer taraftan, bölgesel sahiplenme anlayışıyla bölgedeki diğer sorunlara nasıl çözüm getirebiliriz, diğer müttefiklerimizle beraber. Bunun arayışı içerisindeyiz.

Mekke İttifakı genişleyecek mi? Fidan: Mısır doğal ortağımız, inşallah resmi ortağımız da olur

Özellikle Hürmüz Boğazı’nda ticari gemilere yapılan saldırılar, bölgedeki seyrüsefer güvenliğini ciddi şekilde, biliyorsunuz, tehlikeye sokmakta. Bu konuda kendisiyle görüştük.

Devam eden ABD ile İran arasındaki ateşkesin yeniden tesis edilmesini ve Hürmüz Boğazı’nın bir an evvel açılmasını inşallah ümit ediyoruz"

MISIR, MEKKE İTTİFAKI'NA NASIL BAKIYOR?

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, ülkesinin Mekke İttifakı'na nasıl baktığına dair soruya şu cevabı verdi:

"Öncelikle Mısır-Türkiye ilişkileri ciddi bir olumlu ivme yakalamış durumda. Bütün alanlarda bir iş birliği var ve bu sadece siyasi istişarelerle sınırlı değil, bütün alanlara kadar uzanıyor.

Daha önce ifade ettiğim üzere güvenlik, savunma, yatırım, ticaret, sağlık ve turizm ilişkilerimizin bütün yönleri hep birlikte büyümekte, gelişmekte. Tabii bununla beraber yatırım yönü de gelişmekte. Bizler, yatırımlarını Mısır’a taşımaya başlayan Türk şirketlerine ‘Hoş geldiniz’ diyoruz. Özellikle tekstil ve hazır giyim sektörüyle ilgilenen şirketleri memnuniyetle karşılıyoruz. Aynı şekilde iki ülke arasındaki ikili ticaret hacminin artmasını da ciddi anlamda olumlu bir gelişme olarak görüyoruz.

Mekke İttifakı genişleyecek mi? Fidan: Mısır doğal ortağımız, inşallah resmi ortağımız da olur

"ORTAK VİZYONUMUZ VAR"

Tabii ortak bir istişare mekanizması da var. Sürekli olarak iki ülkenin liderleri arasında, dışişleri bakanları düzeyinde buluşma, temas ve istişare mekanizmalarımız bulunuyor. Bizler bu buluşmalarda, bu görüşmelerde ikili ilişkilerimizi konuşuyoruz.

İki ülke arasındaki siyasi tavırlar konusunda ciddi bir benzerlik var ve iş birliğine yönelik bir siyasi irade bulunuyor. Özellikle diplomatik çözümleri aktifleştirmek, diyalog ve barış yoluyla sorunları çözmek konusunda ortak bir yaklaşımımız var. Aynı şekilde şu konuda da mutabıkız: Askeri çözümler bölgede güven ve istikrarı sağlamayacaktır.

Söylediğim gibi, mutabık kaldığımız pek çok dosya var. Bunların başında tabiatıyla Filistin meselesi geliyor. Keza başka meselelerde de ortak bir vizyonumuz var.

Mekke İttifakı genişleyecek mi? Fidan: Mısır doğal ortağımız, inşallah resmi ortağımız da olur

Sudan özellikle önemli. Sudan’da milli kurumların desteklenmesi, Sudan’ın toprak bütünlüğünün korunması ve bölünmenin kesin şekilde reddedilmesi hususunda tam bir mutabakat halindeyiz. Herhangi bir milis gücüne karşı olduğumuzu da ifade ediyoruz. Sudan’da milli ordu vardır.

Bizler Libya’daki devlet kurumlarının birleşmesine, bütünleşmesine yönelik çalışıyoruz ve bir siyasi çözüme ulaşılmasını destekliyoruz. Öyle bir çözüm ki Libya’nın bütünlüğünü sağlasın ve devlet kurumlarının da bütünlüğünü güvence altına alsın.

Dolayısıyla Türkiye ile iş birliğimiz giderek derinleşen bir iş birliği. Alanları çeşitleniyor, yelpazesi genişliyor ve bu iş birliği farklı alanlarda devam ediyor"

MEKKE İTTİFAKI

Bakan Fidan da ittifakla ilgili "Neden ihtiyaç duyuldu?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Şimdi Mekke İttifakı tabiatı itibarıyla bizim bölgemiz için tarihi bir an olmuştur. Çünkü uzun yıllardır bölgemizde olan politikaların, dışarıdan beklenen birtakım kurtarıcılar yoluyla çözülmesi gibi bir durum hep hâsıl olmuştur.

Aslında bölge ülkelerinin artık bir araya gelerek, bölgesel sahiplenme ruhuyla, iş birliği ruhuyla kendi sorunlarına sahip çıkması ve bölgenin sorunlarını kendisinin çözmesi, bu noktada bizim için başlangıç noktası olmuştur.

Mekke İttifakı genişleyecek mi? Fidan: Mısır doğal ortağımız, inşallah resmi ortağımız da olur

Burada Cumhurbaşkanımızın tabii uzun verimli liderliğiyle, bölgedeki liderlerle uzun yıllardır yaptığı dostluk ve gözlemlediği olaylar, sorunlar, bizim yaptığımız çalışmalar bize şu sonucu üretti, biz bölge ülkeleri olarak kendimiz meselelerimize sahiplenmesek, başkalarının bizim adımıza herhangi bir soruna çözüm getirmesini beklememiz, en hafif tabiriyle saflık, naiflik olacak.

Biz açıkçası son üç yıldır Mısır başta olmak üzere bölgedeki belli başlı kardeş ülkelerle yaptığımız bütün görüşmelerde bu konudaki düşünce birliğini, kavram birliğini oluşturmuş durumdayız.

Az önceki bölgesel sorunlarda da görüldüğü üzere Libya, Sudan, Filistin, Afrika’daki diğer konular başta olmak üzere birçok konuda aslında beraber hareket ediyoruz. Savunma teşkilatlarımız, savunma sanayimiz muazzam bir iş birliği içerisinde.

Mekke İttifakı genişleyecek mi? Fidan: Mısır doğal ortağımız, inşallah resmi ortağımız da olur

"BU İTTİFAK KİMSEYE KARŞI DEĞİL"

Aslında adını koymadan biz bölgesel sahiplenmeye, bölgesel iş birliğine yeni bir ruhla, yeni bir vizyonla çok önceden başladık. Tabii bunun yapısallaştırılması gerekiyordu. Bir temelin atılması gerekiyordu. Mekke'de atılan üç ülke tarafından bu temel gerçekten liderlerimizin ortaya koyduğu tarihi bir inisiyatif olmuştur. Bu noktada tabii ki biz Mısırlı kardeşlerimizle bu meseleyi en başından itibaren konuşuyoruz. Çok yakından istişare ediyoruz. Bölgede attığımız gerek güvenlik, gerek siyasi, gerek ekonomik konuların hepsinde başta istişare ettiğimiz kardeş ülkelerden biridir Mısır. Bu konu bizim için önemli. Tabii ki onlar kendileri de ifade ettiler. Bunu şu anda belli bir detayla değerlendiriyorlar. Ama Mısır bizim doğal ortağımız. İnşallah yakında resmi ortağımız da olur.

Bu ittifak hiç kimseye karşı değil. Sadece birbirimize olan güvenlik, egemenlik ve refah taahhüdünün altını çizmek ve bölgesel sorunlara sahiplenmeyi artırmak.

"GÜVENLİK VE İSTİKRARA İHTİYAÇ VAR"

Bölgede başka ittifaklar bizlere karşı oluyor mu? Oluyor. Yani biz Mekke İttifakı’nı imzalamadan önce biliyorsunuz, İsrail, Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan bir araya gelip Akdeniz’de bir güvenlik ittifakı kurdular. Bu aslında kimsenin şu anda altını çizip gündeme getirdiği bir durum olmadı. Ama hepimiz biliyoruz bu ittifakın hedefinin ne olduğunu. Yani Akdeniz’in kuzeyinde Türkiye, güneyinde Mısır var. Ortasına bir çizgi çeken bir ittifak var. Bu ittifakın amacı belli. Nereye gittiği de belli. Ama bizim ittifakımız, onların tersine, herhangi bir ülkeye değil; tamamıyla kendimiz için bir iş birliği düzlemi, meselelere sahip çıkma ve caydırıcılık oluşturma ile alakalı bir konu.

Mekke İttifakı genişleyecek mi? Fidan: Mısır doğal ortağımız, inşallah resmi ortağımız da olur

Bölgemiz savaşlarla, işgallerle, iç çatışmalarla çok uzun yıllar kaybetti. Yakalamamız gereken büyük bir açık var. Özellikle kalkınma, ekonomik gelişme, fakirliğin giderilmesi, teknolojiyle ilgili yatırımların yapılması adına bölgedeki ülkelerin yapması gereken çok şey var.

Bunun için ilk önce güvenlik ve istikrara ihtiyaç var. Onun için bu güvenlik platformu önemli. Dolayısıyla bundan başladık. Bunun arkasından inşallah ekonomik entegrasyon, teknolojik atılımlar, büyük yatırımlar, bağlantı ve sağlık projelerinin ışık hızıyla geleceğini göreceksiniz"

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