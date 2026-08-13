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Amasya'da deprem kümelenmesi! Osman Bektaş'tan dikkat çeken değerlendirme

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Amasya'da deprem kümelenmesi! Osman Bektaş'tan dikkat çeken değerlendirme

Amasya'nın Göynücek ilçesinde bugün peş peşe meydana gelen depremler dikkat çekti. Prof. Dr. Osman Bektaş, bölgede küçük bir fay parçasının hareketlenmiş olabileceğini belirtti ve bu tablodan "büyük deprem geliyor" sonucunun çıkarılamayacağını vurguladı.

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Sinem Gönen
SİNEM GÖNEN

Amasya'nın Göynücek ilçesinde bugün peş peşe meydana gelen depremler dikkat çekti. Bölgede önce 3.0, ardından 2.3 ve 2.7 büyüklüğünde sarsıntılar yaşanırken, daha sonra 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem hareketliliğini sosyal medya hesabından değerlendiren Prof. Dr. Osman Bektaş, Kandilli Rasathanesi'nin ölçümüne göre son depremin yaklaşık 4 büyüklüğünde olduğunu belirtti.

Bektaş, yaşanan sarsıntıların bölgede küçük bir fay parçasının hareketlendiğini düşündürdüğünü ifade etti.

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"BÜYÜK DEPREM GELİYOR" SONUCU ÇIKARILAMAZ

Osman Bektaş, deprem kümelenmesine ilişkin değerlendirmesinde, yaşanan hareketlilikten doğrudan büyük bir deprem beklentisi çıkarılmaması gerektiğine dikkat çekti.

Bektaş, "Ancak bundan 'büyük deprem geliyor' sonucu çıkarılamaz" ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki günlerde yaşanabilecek artçıların önemine de dikkat çeken Bektaş, asıl takip edilmesi gereken konunun artçıların hangi doğrultuda ve hangi derinliklerde dizileceği olduğunu belirtti.

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