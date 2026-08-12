Küresel piyasalarda ons altın fiyatı ağustosun ilk yarısında %9’a yaklaşan primle 4.400 dolar seviyesine ulaştı. Bu yükseliş BES havuzunun performansına da yansıdı. 2 haftada havuz 120 milyar lira büyüdü. 10 Ağustos itibarıyla toplam tutar 2,54 trilyon TL’ye yükseldi. BES Uzmanı Zeynep Candan Aktaş ise altındaki yükselişe rağmen son 1 haftalık süreçte kıymetli maden fonlarından 1 milyar liralık para çıkışı yaşandığını belirtti.

Altın fiyatlarında ağustos ayında yaşanan belirgin yükseliş, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) havuzundaki birikimlere de pozitif yansıdı. Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından açıklanan verilere göre 29 Temmuz tarihinde BES havuzundaki toplam birikim 2,42 trilyon TL seviyesinde bulunuyordu. 10 Ağustos itibarıyla söz konusu tutar 2,54 trilyon TL’ye kadar yükseldi.

Küresel piyasalarda ons altın fiyatı ağustosun ilk yarısında %9’a yaklaşan primle 4.400 dolar seviyesine ulaştı. Bu yükseliş BES fonlarının performanslarını da destekleyerek, 2 haftada havuzun 120 milyar lira büyümesini sağladı.

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ALTIN VE BORSA İLK SIRADA

BES havuzunda yatırımcıların en fazla tercih ettiği yatırım aracı kıymetli madenler olmaya devam ediyor. 2,54 trilyon TL'lik toplam birikimin %38,59'u, yani yaklaşık 980,19 milyar TL'si kıymetli madenlerde değerlendiriliyor.

İkinci sırada %15,95'lik payla hisse senetleri yer alırken, bu alandaki birikim yaklaşık 405,13 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Kamu iç borçlanma araçları ise %12,69'luk payla yaklaşık 322,33 milyar TL büyüklüğe ulaşıyor.

BES havuzunda altın dopingi! 2 haftada tam 120 milyar lira!..

YÜZDE 80’İ 5 YATIRIM ARACINDA

İlk beşte ayrıca fon katılma payları %6,33 ile yaklaşık 160,78 milyar TL, ters repo-repo işlemleri ise %5,93 ile yaklaşık 150,62 milyar TL büyüklüğe sahip…

Son verilere göre BES havuzunun yaklaşık yüzde 80’i beş yatırım aracında bulunuyor. Bu da yaklaşık 2 trilyon TL’lik bir büyüklüğe karşılık geliyor.

BES portföyünde özellikle kıymetli madenler, hisse senetleri ve kamu borçlanma araçlarının daha belirgin ağırlığa sahip olduğu da görülüyor.

BES havuzunda altın dopingi! 2 haftada tam 120 milyar lira!..

PARA ÇIKIŞI DEVAM ETTİ

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan BES Uzmanı Zeynep Candan Aktaş, “Ons altının uluslararası piyasalarda 4.400 dolara dayanmasıyla BES havuzu da 2,5 trilyon TL seviyesindeki direncini kırdı. BES'te altın ağırlığı da %39'a yaklaştı” dedi.

Altında yukarı yönlü hareketin BES'te kıymetli maden fonlarından kaçışı engelleyemediğini de aktaran Aktaş; son 1 haftalık süreçte söz konusu fonlardan 1 milyar liralık para çıkışı yaşandığını belirtti.