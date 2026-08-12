Gümüş altını solladı! Fonlar çift haneli prime koştu

Altın ve gümüşte yaşanan son yükseliş ağustos ayı fon performanslarına da yansıyor. 3-11 Ağustos aralığında TEFAS’ta işlem gören altın fonlarında en yüksek getiri %8,54’e ulaştı. Ancak gümüş fonlarının aynı dönemdeki getirisi %10’u aştı ve gri metal daha yüksek kazanç sundu. Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, “Gümüş, likidite şartları göz önüne alındığında her zamanki gibi biraz daha hızlı bir tempoda toparlanmaya katıldı” dedi.

Ağustos ayında kıymetli metallerde yaşanan yükseliş, TEFAS’ta işlem gören fonların getirisinin artmasını da beraberinde getirdi. Küresel piyasalarda 12 Ağustos işlem günü TSİ 07:45 itibarıyla ons altındaki getiri bu ay %8,80’e ulaşırken, gümüş %13,30 ile daha yüksek bir performans sergiledi.

Ağustos işlemlerinde altın fonlarının en yüksek getirisi (11 Ağustos itibarıyla) %8,54 oldu. Gümüş fonlarındaki prim ise %10’un üzerinde gerçekleşti.

EN ÇOK YÜKSELEN GÜMÜŞ FONLARI

TEFAS’ta işlem gören gümüş fonlarının 3-11 Ağustos tarih aralığındaki getirilerine bakıldığında, en çok kazandıran ilk 10 fon şöyle sıralandı:

Fon Adı Getiri Oranı TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu %12,91 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu %12,01 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu %11,82 Garanti Portföy Gümüş Katılım Serbest Fon %11,80 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu %11,68 Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti Fonu %11,63 Deniz Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu %11,19 Aktif Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu %10,88 Fiba Portföy Gümüş Serbest Fon %10,87 İş Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu %10,64

GÜMÜŞ HAREKETİ DAHA HIZLI

Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, “Gümüş, likidite şartları göz önüne alındığında her zamanki gibi biraz daha hızlı bir tempoda toparlanmaya katıldı. Gri metal, parasal özelliklerinden faydalanmaya devam ediyor ve yatırım talebi güçlendiğinde hareketlerini artırma eğiliminde. Aynı zamanda gümüş önemli bir endüstriyel etkiye de sahip olduğundan, görünümü küresel büyümeye karşı daha hassas” dedi.

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ARZDA ‘AÇIK’ BEKLENİYOR

Gümüş Enstitüsü’nün, toplam arzın 2026 yılında üst üste 6’ncı defa açık verebileceği yönündeki raporuna dikkat çeken Hansen, “Yatırım talebinin güçlü kalması bekleniyor. Dolayısıyla gümüş, kıymetli metallerdeki yükselişin genişlemesi durumunda potansiyel olarak daha büyük bir yukarı yönlü katılım sunuyor” diye konuştu.