Ev alma hayali kuran tüketicilerin konut finansmanı oranlarında düşüş beklentisine karşılık, bu hafta sınırlı da olsa yükseliş yaşandı. Analistler, TCMB’nin yarınki enflasyon raporu sunumunda faiz indirimi sinyali vermesi halinde, finansman oranlarında da aynı ölçüde olamasa da düşüş yaşanabileceğini ifade ediyor. 12 Ağustos itibarıyla katılım bankalarında konut finansmanı oranları nasıl? 2 milyon TL’nin geri ödemesi kaç TL oldu? İşte detaylar…

Orta Doğu’da jeopolitik riskler devam ederken ve petrol fiyatları yüksek seyrini korurken, piyasalarda dikkatler bir yandan yarın açıklanacak Üçüncü Enflasyon Raporuna çevrildi. TCMB’nin bu toplantıda faiz indirimi mesajı verip vermeyeceği odak noktasında bulunuyor. Bu konu, konut başta olmak üzere finansman oranlarında indirim bekleyen binlerce tüketici tarafından da yakından takip ediliyor.

FAZİ İNDİRİMİ NE ZAMAN?

TCMB’nin Enflasyon Raporu’nda itidalli duruşunun devam edebileceğini öngören fon yöneticisi Dr. Altuğ Özaslan, “Eylül ayında ağırlıklı ortalama fonlama oranının %40’tan %37’ye inmesi yönündeki beklentim devam ediyor. Merkez Bankası buna vurgu yapar mı? Son petrol hareketinden ve İran tarafındaki belirsizlikten sonra Enflasyon Raporu’nda açık bir vurgu yapacağını düşünmüyorum” dedi.

Konut oranlarında düşüş yok! 2 milyon TL’nin geri ödemesi yükseldi

FİNANSMANA YANSIR MI?

Faizlerin düşmesinin, o seviyeden istenilen miktarda krediye erişilebileceği anlamına gelmeyeceği uyarısında da bulunan Özaslan “Makro ihtiyati tedbirler hayatımızda kalmaya devam edecek. Bankalar ve kredi büyümeleri üzerindeki sınırlamaların faiz indirim sürecinin belli bir aşamasına kadar devam edeceğini, sonrasında ise kademeli şekilde gevşetileceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Konut oranlarında düşüş yok! 2 milyon TL’nin geri ödemesi yükseldi

ÖNCE TAHVİLLER VE MEVDUAT

Fonlama oranının %40’tan %37’ye çekilmesi halinde bunun ilk etkilerinin kısa vadeli tahviller ve mevduat üzerinde görülebileceği belirtilirken, kredi/finansman oranlarının da buna eşlik edebileceği ancak bunun aynı ölçüde olamayabileceği ifade ediliyor. Fonlama maliyetinin düşmesinin bankalar tarafında faiz marjında genişlemeye sebep olacağı beklentisi de dile getiriliyor.

KONUT FİNANSMANI ORANLARI

Bu arada TCMB’nin sıkı para politikası duruşu, konut finansmanı oranlarında yüksek seviyelerin korunmasını beraberinde getiriyor. Katılım bankaları tarafından bu hafta ilan edilen finansman oranları şöyle sıralanıyor:

Banka Adı Konut Finansmanı Oranı Albaraka %2,90 Türkiye Finans %2,95 Vakıf Katılım %2,99 Kuveyt Türk %2,99 Dünya Katılım %2,99 Emlak Katılım %3,29

Geçen hafta en düşük %2,89 olan konut finansmanı oranının, bu hafta %2,90’a doğru sınırlı da olsa yükselmesi dikkat çekti.

2 MİLYON TL’NİN GERİ ÖDEMESİ

En düşük oran dikkatle alındığında 2 milyon TL konut finansmanının geri ödeme tablosu şöyle: