Alihan Kuriş suç örgütü Almanya'ya üs kurmuş! Köln'deki 4.1 milyar TL'lik örgüt merkezi ortaya çıktı

Ankara merkezli operasyonla gündeme gelen Alihan Kuriş suç örgütünün, Almanya'nın Köln şehrinde 70 milyon euro (yaklaşık 4 milyar 125 milyon TL) maliyetle devasa bir üs inşa ettiği ortaya çıktı. 17 dönüm üzerine kurulan ve idare, ibadethane ile yurt bölümlerinden oluşan kompleksin, örgütün Avrupa genelindeki tüm faaliyetlerini yöneteceği ana koordinasyon merkezi olarak tasarlandığı belirlendi. Projeye, Köln Belediyesi ve Alman makamlarının desteği olduğu iddia edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "Alihan Kuriş Suç Örgütü"ne yönelik düzenlenen ve aralarında örgüt lideri Alihan Kuriş'in de olduğu 30 kişi yakalanırken gözler, örgütün Almanya'nın Köln şehrinde inşa ettiği devasa merkeze çevrildi. Türkiye'de yürütülen soruşturmalar sürerken, örgütün yurt dışındaki yapılanmasının ulaştığı boyut, inşası devam eden bu dev kompleks ile tam anlamıyla gözler önüne seriliyor.

"KÖLN'DE BÜYÜK BİR MERKEZ YAPIYORLAR"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin, bir televizyon canlı yayınında operasyona ilişkin, "Epeydir üzerinde çalıştığımız bir operasyondu. Dün akşam Adalet Bakanımızla bu konuyu görüştük, bu sabah da operasyon için düğmeye basılmış oldu. Şu anda Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. 70 milyon dolarlık büyük bir yatırım bu. Faaliyetlerin orada yürütüleceğini değerlendiriyoruz." ifadeleri sonrası Almanya'nın Köln kentindeki örgüt merkezi ortaya çıktı.

Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne ait Köln şehrindeki merkez

4 MİLYAR LİRALIK DEVASA YAPI

Almanya'da inşa edilen bu yapının maliyetinin 70 milyon euroyu (yaklaşık 4 milyar 125 milyon TL) bulduğu belirtiliyor. 17 dönümlük geniş bir arazi üzerine kurulan proje, Alihan Kuriş Su Örgütü'nün Avrupa kıtasında gerçekleştirdiği en büyük yatırımlarından biri olarak kayıtlara geçiyor.

AVRUPA FAALİYETLERİ İÇİN ANA KOORDİNASYON NOKTASI

Köln'de yükselen merkezin, sıradan bir toplanma alanı veya sosyal tesis olmanın çok ötesinde işlevlere sahip olması planlanıyor. Yeni binanın, örgütün Avrupa genelindeki tüm faaliyetlerini tek elden ve doğrudan yöneteceği bir ana koordinasyon üssü olarak tasarlandığı ifade ediliyor.

Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne ait Köln şehrindeki merkez

FİNANSMAN KAYNAĞI VE ALMAN MAKAMLARININ DESTEĞİ

Milyonlarca euro değerindeki bu devasa projenin inşasında kullanılan dev bütçenin hangi kaynaklardan finanse edildiği büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor. Projeye, Köln Belediyesi ve Alman devletinin doğrudan destek sağladığına yönelik iddialar da sürecin dikkat çeken bir diğer boyutunu oluşturuyor.

Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne ait Köln şehrindeki merkez

ÜÇ ANA BÖLÜMDEN OLUŞAN KOMPLEKS

Mimari ve kullanım planına göre Köln'deki merkez, idare, mescit ve yurt olmak üzere üç ana bölümden meydana geliyor. Proje detaylarında, inşa edilen yurt kısmının 231 kişiye barınma imkanı sunacağı, ibadet alanının ise aynı anda 881 kişiyi ağırlayabilecek kapasitede olacağı belirtiliyor.

Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne ait Köln şehrindeki merkez

Kompleksin içerisinde idari ve dini alanların haricinde farklı sosyal donatılar ve ticari bölümler de yer alıyor. Merkezin planında 400 kişi kapasiteli bir nikah salonu, çeşitli ticari alanlar ve 172 araçlık bir otoparkın da bulunacağı kamuoyuna yansıyan detaylar arasında yer alıyor.

Alihan Kuriş

ALİHAN KURİŞ SUÇ ÖRGÜTÜ'NE OPERASYON

Örgütün yurt dışındaki bu milyarlık yatırımı tartışılırken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yurt içinde Alihan Kuriş Su Örgütü'ne yönelik geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında düğmeye basılarak İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere toplam 17 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlar neticesinde, aralarında örgüt lideri Alihan Kuriş'in de bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı.

Haberle İlgili Daha Fazlası