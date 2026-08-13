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Ekonomi

Tarım ÜFE'de dikkat çeken artış! Sebze ve meyvede yüzde 84'ü aştı

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Tarım ÜFE'de dikkat çeken artış! Sebze ve meyvede yüzde 84'ü aştı
Fotoğraf Başlığı Tarım ÜFEde dikkat çeken artış! Sebze ve meyvede yüzde 84ü aştı

Tarım ÜFE, temmuz ayında aylık bazda yüzde 2,31 artarken yıllık bazda yüzde 18,81 yükseldi. Yıllık değişimde en yüksek artış sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular grubunda görüldü.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,31, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 10,22, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,81 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,12 artış gösterdi.

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TARIM, AVCILIK,BALIK VE SU ÜRÜNLERİNDE ARTIŞ KAYDEDİLDİ

Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,52, balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 0,82 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,66 azalış gerçekleşti.

Tarım ÜFEde dikkat çeken artış! Sebze ve meyvede yüzde 84ü aştı
Başlık ResmiTarım ÜFEde dikkat çeken artış! Sebze ve meyvede yüzde 84ü aştı

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 0,62 azalış olurken, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 8,33, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,67 artış meydana geldi.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 84,34 artış ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 13,61 azalış ile tropikal ve subtropikal meyveler olarak kayıtlara geçti.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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