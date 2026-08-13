Bakan Çiftçi, Alihan Kuriş operasyonunu açıkladı: Epeydir üzerinde çalışıyorduk

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne düzenlenen operasyon hakkında ilk kez konuştu. Bakan Çiftçi “Epeydir üzerinde çalıştığımız bir operasyondu. Dün akşam Adalet Bakanımızla bu konuyu görüştük, bu sabah da operasyon için düğmeye basılmış oldu. Şu anda Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. 70 milyon dolarlık büyük bir yatırım bu. Faaliyetlerin orada yürütüleceğini değerlendiriyoruz” dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, liderliğini Alihan Kuriş’in yaptığı suç örgütüne yönelik 17 ilde düzenlenen operasyonun uzun süredir hazırlandığını açıkladı. 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilen soruşturmada 30 kişi yakalanırken Çiftçi, örgütün Almanya’nın Köln kentinde 70 milyon dolarlık bir merkez inşa ettiğini ve faaliyetlerini buraya taşımayı planladığını değerlendirdiklerini söyledi.

NTV canlı yayınında konuşan Bakan Çiftçi, şöyle konuştu:

Epeydir üzerinde çalıştığımız bir operasyondu. Dün akşam Adalet Bakanımızla bu konuyu görüştük, değerlendirdik. Ve bu sabah da operasyon için düğmeye basılmış oldu. Alihan Kuriş 2016 yılında Bu örgütün başına geçti. Daha doğrusu akımın başına geçti diyelim. Akımın başına geçmesiyle beraber faaliyetler daha bir gizlilik içerisinde yürümeye başladı. Şu anda biz biliyoruz Almanya 'nın Köln şehrinde. büyük bir merkez yapıyorlar. Bittiği zaman da 70 milyon dolarlık büyük bir yatırım bu. Büyük bir genel merkez yapıyorlar. Bu bina bittiğinde, inşaat tamamlandığında. faaliyetlerin tamamının oraya da kaydırılacağını, artık faaliyetlerin orada yürütüleceğini de değerlendiriyoruz. Dolayısıyla örgütün suç ayaklarına yönelik olarak, finansal ayaklarına yönelik olarak bu bir operasyondu, epeyden beri üzerinde çalışılan bir operasyondu. Bugün de gerçekleştirilmiş oldu. İlerleyen günlerde tabii operasyonun neticeleri daha açık bir şekilde ortaya çıkmış olacak

17 İLDE OPERASYON, 30 GÖZALTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı.

"Suç Örgütü Kurma ve Yönetme", "Suç Örgütüne Üye Olma", "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama", "Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık", "Vergi Usul Kanununa Muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturmada, 17 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi

Bakan Çiftçi, Alihan Kuriş operasyonunu açıkladı: Epeydir üzerinde çalışıyorduk

İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ildeki operasyonlarda 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler ve suç örgütüne ait şirketler hakkında alınan MASAK raporunda; şirketlerin birçoğunun 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleri ve mal alış-satış hacimlerinin belirgin şekilde arttığının gözlemlendiği anlaşıldı. 49 şüpheliden aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 9 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Alihan Kuriş

“DEVLETİN HAFIZASINDAN KAÇIŞI YOK”

Burkay Karatepe'nin yakalanması önemli bir eşikti. 10 senedir adaletten kaçıyordu, saklanıyordu. Onun Afyon'da bu toplantıya katılması Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yüz tarıma sistemleriyle tespit edilmişti. Devletimiz hiçbir zaman unutmuyor. Yani devletin hafızasından kaçışı yok. Aradan bir yıl geçse de, on yıl geçse de biz suçluları aramaya, takip etmeye, gayret edeceğiz.

“ÇOCUKLARDA CEZALAR HAFİFTİ”

Adli süreç altındaki çocuklara ilişkin kanun düzenlemesine ilişkin açıklamalar yapan Bakan Çiftçi, şöyle konuştu:

Adli süreç altındaki, 18 olan bazen 15 yaşında altındaki çocukları kullanabiliyorlar. İşte bunların eline silah veriyorlar. Yüksek miktarda para vaat ediyorlar. Bunlara tek eylem yaptırıyorlar, parayı da vermiyorlar. Dolayısıyla onları da hem kullanıyorlar hem de mağdur ediyorlar. Bunun önüne geçmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden biliyorsunuz bir yasal düzenleme de yapıldı. Yasal düzenleme geçti. Artık suça sürüklenen çocuk ibaresi kalktı. Adli süreçteki çocuk ibaresi geldi. Önceden 15 yaşını bitirmiş, 18 yaşından küçük olan çocuklarda cezalar biraz daha hafifti. Caydırıcılık daha da artmış oldu. Mesela ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren bir suç işlediklerinde bu 15 ila 18 yaşındaki çocuklar artık 19 ila 27 yıl hapis cezasıyla yargılanacaklar. Yani caydırıcılık epey artmış oldu. Müebbet hapis cezasını gerektiren bir suç işlerlerse o zaman da 15 ila 18 yıl arasında yargılanacaklar. Yani hani cezasızlık algısı vardı. Artık caydırıcı oldu."

Bakan Çiftçi, Alihan Kuriş operasyonunu açıkladı: Epeydir üzerinde çalışıyorduk

“SAHİPSİZ HAYVANLARININ %97'Sİ TOPLANDI”

Sahipsiz sokak hayvanlarının %97'si toplanmış durumda. Ben bir hedef koymuştum. Yıl sonuna kadar bütün sahipsiz sokak hayvanlarını toplayacağız. Ama şimdi bunu revize ediyoruz. Muhtemelen Ekim ayının sonunda tüm sahipsiz sokak hayvanlarını doğal hayat alanlarına veya barınaklara almış olacağız. Çünkü hayvanların hayat alanı sokaklar değil. Yani sokaklar güvensiz mekanlar. Açlık var, hastalık var, güvensizlik var, sokağın insafına terk etmek var. Dolayısıyla biz hayvanları da sokağın insafından kurtarmak istiyoruz. Süreç şu anda belediyelerimizi hem de valiliklerimizi ilgilendiriyor. Barınak nüfusu 25.000 aşan belediyelere barınak kurma görevi veriyor. Biz süreci bakanlık olarak da sıkı bir şekilde takip ediyoruz.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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