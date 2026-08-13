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Spor

Galatasaray sezonu Çorum FK maçıyla açıyor: Hedef üst üste 5'inci şampiyonluk

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Galatasaray sezonu Çorum FK maçıyla açıyor: Hedef üst üste 5'inci şampiyonluk

Son şampiyon Galatasaray, Süper Lig 2026-2027 sezonu ilk haftasında yarın Arca Çorum FK'yi konuk edecek. RAMS Park'ın ev sahipliği yapacağı müsabaka, saat 21.30'da başlayacak. Sarı-kırmızılı takım, üst üste 5, toplamda 27'nci şampiyonluğunu elde etme hedefiyle başlayacağı ligin ilk haftasında kazanarak, sezona 3 puan moraliyle girmeye çalışacak.

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Süper Lig'de son 4 sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, 2026-2027 sezonunun ilk resmi maçına sahasında çıkacak. Doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak sarı-kırmızılılar, ilk resmi sınavını 14 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da ligin yeni takımı Çorum FK karşısında verecek.

İLK RANDEVU

Son şampiyon Galatasaray ile Çorum FK, ilk kez bir Süper Lig maçında birbirine rakip olacak. Sarı-kırmızılı takım, tarihinde ilk defa Türkiye'nin en üst seviye futbol liginde mücadele edecek İç Anadolu temsilcisini ağırlayacak. Çorum FK, Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın Süper Lig'de karşılaşacağı 77'nci farklı takım olacak.

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Başlık ResmiGalatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk
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LİGE İÇ SAHADAKİ SON 35 MAÇTA YENİLMEDİ

Galatasaray, ligde iç sahadaki son 35 maçta mağlubiyet yaşamadı. Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki lig mücadelelerinde 28 galibiyet aldı. sarı-kırmızılılar, bu süreçte 7 defa berabere kaldı.

HEDEF ÜST ÜSTE 5'İNCİ ŞAMPİYONLUK

Galatasaray, 2026-2027 sezonuna tarihi bir rekor hedefiyle girecek. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1996-2000 arasında 4 sezon üst üste ipi önde göğüsleyerek şampiyonluk serisi rekorunun sahibi olan sarı-kırmızılı ekip, 2022-2026 arasında bunu bu kez Okan Buruk idaresinde başardı.

Sarı-kırmızılılar, bu sezon da şampiyon olarak kendi rekorunu geliştirmek için mücadele edecek.

SEZONA KADROSUNU KORUYARAK GİRİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 4'üncü şampiyonluğu kazanan kadrosunu koruyarak sezona girecek. Sarı-kırmızılı ekip, sezonun bitmesinin ardından geçen yıl kiralık sözleşmesi bulunan Noa Lang, Sacha Boey ve Yaser Asprilla ile yollarını ayırdı. 2022'de geldiği Galatasaray'da ikonik bir performans sergileyen ancak yaşadığı diz sakatlığından sonra beklentilerin uzağında kalan Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile de sözleşme yenilenmedi. "Cimbom" istediği verimi alamadığı Ahmed Kutucu'yu da Çaykur Rizespor'a kiraladı.

Son şampiyon Galatasaray, yaşanan 5 önemli ayrılığa rağmen geçen sezon mutlu sona ulaşan kadronun ideal ilk 11'ini korudu.

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TEK TRANSFER UGOCHUKWU

Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna sadece bir oyuncu kattı. Ligde üst üste 5'inci şampiyonluğunu kovalayacak sarı-kırmızılılar, Lesley Ugochukwu'yu İngiltere Championship ekiplerinden Burnley'den kiraladı. Taraftarı transfer beklentisinde olan sarı-kırmızılılar, şu ana kadar Fransız orta saha oyuncusu haricinde oyuncu almadı.

Ugochukwu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk defa resmi müsabakada sarı-kırmızılı formayı terletecek.

Lesley Ugochukwu
Başlık ResmiLesley Ugochukwu

BEŞ HAZIRLIK MAÇININ 4'ÜNÜ KAZANAMADI

Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, yeni sezon öncesinde yaptığı 5 hazırlık maçının 4'ünü kazanamadı. İlk hazırlık maçında İstanbul'da Trendyol 1. Lig ekibi Eminevim Ümraniyespor'a konuk olan sarı-kırmızılı ekip, sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı. Ardından Avusturya'ya kampa giden "Cimbom" burada da iki hazırlık maçı oynadı. Galatasaray, İtalyan takımlarından Monza'ya 2-0, Venezia'ya 3-0 mağlup oldu.

Kamptan sonra RAMS Park'ta iki maça çıkan Galatasaray, Fransa temsilcisi Rennes ile 3-3 berabere kalırken İspanya'nın köklü takımlarından Villarreal'e 2-1 yenildi.

Sarı-kırmızılıların söz konusu müsabakalarda attığı 9 golü Victor Osimhen (2), Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Ada Yüzgeç, Kazımcan Karataş, Can Armando Güner, Berat Luş ve Arda Tagay kaydetti.

UĞUR UÇAR İÇİN "DUYGUSAL" MÜCADELE

Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, takımının başındaki ilk Süper Lig maçına altyapısından yetiştiği Galatasaray'a karşı çıkacak. Galatasaray altyapısından yetişen ve 2004 yılında A takıma yükselen Uğur Uçar, sarı-kırmızılı formayı terlettiği 7 sezonda 93 resmi maça çıktı. Önemli bir potansiyeli olan Uğur Uçar'ın 2007-2008 sezonunda yaşadığı büyük sakatlık Galatasaray'daki kariyerini olumsuz etkiledi.

Teknik direktörlük kariyerine iyi başlayan Uçar, Mart 2025 ile Şubat 2026 arasında Trendyol 1. Lig temsilcisi Pendikspor'u çalıştırdı. Şubat 2026'da Çorum FK'nin başına geçen 39 yaşındaki teknik direktör, takımını Süper Lig'e taşımayı başardı.

Uğur Uçar'ın Süper Lig'deki ilk rakibi ise altyapısında ve A takımda top koşturduğu Galatasaray olacak.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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