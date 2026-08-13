2026 yılı Mevlid Kandiline az bir zaman kala ''Mevlid Kandili ne zaman?'' sorusu araştırılmaya başlandı. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in doğumunun hatırlandığı gece olarak kabul edilen Mevlid gecesi, her yıl Rebiülevvel ayının 11. gününü 12. gününe bağlayan gece idrak ediliyor.

Mevlid gecesinde Peygamber Efendimizin hayatının, doğumu sırasında meydana geldiği aktarılan olayların ve mucizelerin anlatıldığı kasidelerin okunması ve dinlenmesi, salavat getirilmesi, dua edilmesi, sadaka ve hayır yapılması tavsiye edilir. Bu kutlu gecede Peygamber efendimiz doğduğu için sevinenler affolur. Peki 2026 Mevlid Kandili ne zaman, Mevlid kandilinin faziletleri nelerdir, hangi ibadetler yapılır?

Mevlid Kandili ne zaman 2026? Mevlid kandilinin faziletleri ve yapılacak ibadetler

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN 2026?

2026 yılında Mevlid Kandili 24 Ağustos Pazartesi günü idrak edilecek. Mevlid gecesi Rebiülevvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gece olarak kabul edilir.

Mevlid kelimesi ise "doğum zamanı" anlamına gelir.

Mevlid Kandili ne zaman 2026? Mevlid kandilinin faziletleri ve yapılacak ibadetler

MEVLİD KANDİLİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Mevlid gecesi Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in doğumunun hatırlandığı gece olması nedeniyle İslam aleminde özel bir yere sahiptir. Bu gece Peygamber Efendimizin doğumu nedeniyle sevinç ve neşe ile karşılanır.

Mevlid gecelerinde Peygamber Efendimizin doğumu, çocukluğu, hayatı ve kendisine ilişkin anlatılan mucizeler hakkında bilgi edinilmesi, eserlerin okunması ve dinlenmesi tavsiye edilir.

Mevlid Kandili ne zaman 2026? Mevlid kandilinin faziletleri ve yapılacak ibadetler

MEVLİD KANDİLİNDE YAPILACAK İBADETLER NELER, ORUÇ TUTULUR MU?

Resulullah efendimiz, mevlid gecelerinde Eshab-ı kirama ziyafet verir, dünyayı teşrifindeki ve çocukluk zamanındaki şeyleri anlatırdı. Hazret-i Ebu Bekir de, halifeyken, Eshab-ı kiramı toplar, Resulullah efendimizin doğumundaki olağanüstü hâlleri konuşurlardı. Bu gece, Resulullahın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak iyi olur, sevab olur. İslam âlimleri mevlid gecesine çok önem vermişlerdir. Hazret-i Mevlana, (Mevlid okunan yerden belalar gider) buyurmuştur. Mevlid gecesi, Kadir gecesinden sonra en kıymetli gecedir. Hatta Mevlid gecesi Kadir gecesinden de kıymetlidir diyen âlimler de vardır.

El-mukni, el-miyar ve Tenvir-ül-kulub kitaplarında Mevlid gecesinin Kadir gecesinden kıymetli olduğu bildiriliyor. (Ed-dürer-ül-mesun)

Mevlid Kandili ne zaman 2026? Mevlid kandilinin faziletleri ve yapılacak ibadetler

(Allah, bir kimseye söz ve yazı sanatı ihsan ederse, Resulullahı övsün, düşmanlarını kötülesin) hadis-i şerifine uyularak, asırlardır mevlid kitapları yazılmış ve okunmuştur. Resulullah efendimizi öven çeşitli mevlid kasideleri vardır. Meşhur olan ve Türkiye’de her zaman okunan Mevlid kasidesini Süleyman Çelebi, 15. asırda yazmıştır. Bunların asr-ı saadetten sonra yazılması, bid’at olmasını gerektirmez. Çünkü Resulullahı övmek ibadettir. Her zaman Onu övücü kasideler, yazılar yazılabilir. Onları da okumak bid’at değil, sevap olur. Mevlid-i şerif okumak, Resulullahın dünyaya gelişini, miracını ve hayatını anlatmak, Onu hatırlamak, Onu övmek demektir. Her müminin, imanı gereği Resulullahı çok sevmesi gerekir. Çok sevmek kâmil müminin alametidir. Buhari’deki hadis-i şerifte, (Beni ana baba, evlat ve herkesten daha çok sevmeyen, mümin olamaz) buyuruldu. Mevlid okumak değil, mevlidde dine aykırı şeyler yapmak günahtır.

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Bir şeyi çok seven, elbette onu çok anar.) [Deylemi] (Resulullahı seven de onu çok anar.)

(Peygamberleri anmak, hatırlamak ibadettir.) [Deylemi] (Bu ibadeti, şiir olarak söylemek daha tesirli olur. Resulullah efendimizin şairleri, camide, Resulullahı öven ve kâfirleri kahreden şiirler okurlardı.)

Bunlardan Hassan bin Sabit hazretlerinin şiirlerini çok beğenirdi. Resulullah sallallahü aleyhi ve sellem, mescide bu şair için bir minber koydurdu. Hassan bin Sabit hazretleri minbere çıkar, düşmanları kötüler, Resulullahı överdi. Resulullah efendimiz de buyurdu ki:

(Hassanın sözleri, düşmanlara ok yarasından daha tesirlidir.) [M. Nasihat]

Bu husustaki hadis-i şeriflerden ikisi de şöyle:

(Allahü teâlâ, Resulünü övmek ve müdafaa etmek hususunda Hassanı, Ruh-ül-kuds [Cebrail aleyhisselam] ile takviye etmektedir.) [Buhari]

Peygamber efendimiz, şairin söylediği şiiri beğenip (Dişlerin dökülmesin) diye dua etmiştir. (Hakim)

Şiir hakkında hadis-i şeriflerden birkaçı da şöyle:

(Şiir, öyle bir sözdür ki, güzeli daha güzel, çirkini daha çirkindir.) [Buhari]

(Büyüleyici sözler gibi, hikmetli şiirler de vardır.) [Ebu Davud]

(Bazı şiirler elbette apaçık bir hikmettir.) [Buhari]

Mevlid Kandili ne zaman 2026? Mevlid kandilinin faziletleri ve yapılacak ibadetler

Vehhabiler, mezhepsizler, Resulullah efendimizi öven ve ondan şefaat isteyen Müslümanlara müşrik damgasını basıyorlar. Bunu açıkça söyleyemedikleri için, mevlide bid’at diyorlar. Resulullahı övmek bid’at olmaz. Bu övgüden ancak, Allah’ı ve Resulünü sevmeyen rahatsız olur; çünkü Allahü teâlâ Onu övmektedir. Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:

(Biz seni âlemlere rahmet olarak gönderdik.) [Enbiya 107]

(Biz seni bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.) [Sebe 28]

(Senin için bitmeyen, sonsuz ecir vardır. Elbette sen, en büyük ahlak üzeresin.) [Kalem 3-4]

Rabbin sana [çok nimet] verecek, sen de razı olacaksın!) [Duha 5]

(Allah ve melekleri, Nebiye salevat getiriyor, iman edenler, siz de salevat getirin.) [Ahzab 56]

Mevlid Kandili ne zaman 2026? Mevlid kandilinin faziletleri ve yapılacak ibadetler

Erkek kadın karışık olmadan, çalgı ve başka haram karıştırmadan, Allah rızası için mevlid okumak, salevat-ı şerife getirmek, tatlı şeyler yedirip içirmek, hayrat ve hasenat yapmak, böylece, Mevlid gecesinin şükrünü yerine getirmek müstehabdır. (Nimet-ül kübrâ, Hadika, M. Nasihat)

Doğum gününe önem vermeyi hristiyanlar, müslümanlardan öğrenip almışlardır.

Mevlid okumanın kıymetli bir ibadet olduğunu bildirmek için İslam âlimleri çeşitli dillerde kitaplar yazmışlardır. Bunlardan on tanesi, Keşf-üz-zünunda bildirilmektedir.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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