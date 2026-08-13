Fenerbahçe, dünyaca ünlü Belçikalı santrfor Romelu Lukaku ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Bu transfer, yıldız golcünün babası Roger Lukaku'nun 90'lı yıllardaki Ankara günlerini ve Süper Lig'deki ilk maçına dair tarihi tesadüfü yeniden gündeme taşıdı.

Fenerbahçe, Belçikalı dünyaca ünlü santrfor Romelu Lukaku ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını resmen duyurdu.

Bu büyük transfer, yalnızca sarı-lacivertlilerin kadrosunu güçlendirmekle kalmadı, aynı zamanda Lukaku ailesinin Türkiye ile geçmişe uzanan bağını da yeniden gündeme taşıdı.

'Ankara bebesi' Lukaku 30 yıl sonra Fenerbahçe için Türkiye'de! Hikâyenin ucu Gençlerbirliği'ne çıkıyor

ANKARA'DAN KADIKÖY'E UZANAN FUTBOL MİRASI

Romelu Lukaku'nun Türkiye ile olan ilişkisi, çocukluk yıllarında babasının kariyeriyle başladı. Kongolu eski milli futbolcu Roger Lukaku, 1996-1997 sezonunda Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin formasını giymişti. Romelu Lukaku, çocukluk döneminde babasının Ankara'daki futbol serüvenine yakından tanıklık ederek profesyonel futbol dünyasıyla bu topraklarda tanıştı.

'Ankara bebesi' Lukaku 30 yıl sonra Fenerbahçe için Türkiye'de! Hikâyenin ucu Gençlerbirliği'ne çıkıyor

Eylül 2025'te hayatını kaybeden babası Roger Lukaku’nun izinden giden Romelu, Chelsea, Manchester United, Inter, Roma ve Napoli gibi Avrupa'nın en üst düzey kulüplerinde gol krallıkları yaşadıktan sonra kariyerinde yeni bir sayfa açmak için Türkiye'ye döndü.

Ailenin Türkiye liglerindeki tek temsilcisi Romelu da değil, oyuncunun kardeşi Jordan Lukaku da 2023-2024 sezonunda Adanaspor formasıyla Süper Lig ve 1. Lig arenasındaydı.

'Ankara bebesi' Lukaku 30 yıl sonra Fenerbahçe için Türkiye'de! Hikâyenin ucu Gençlerbirliği'ne çıkıyor

LUKAKU: BURASI FUTBOLU KEŞFETTİĞİM YER

Transfer işlemlerinin tamamlanmasının ardından resmi açıklamalarda bulunan Romelu Lukaku, Türkiye'ye dönüşünün kendisi için derin bir anlam taşıdığını belirtti. Yıldız golcü, "Benim için oldukça duygusal bir an. Uzun yıllar sonra Türkiye'ye geri dönüyorum. Burada küçük bir çocukken yaşadım ve babamla birlikte profesyonel futbol dünyasını keşfettiğim yer tam olarak burasıydı. Bu nedenle geri dönmek benim için çok özel" ifadelerini kullandı.

'Ankara bebesi' Lukaku 30 yıl sonra Fenerbahçe için Türkiye'de! Hikâyenin ucu Gençlerbirliği'ne çıkıyor

İLK LİG MAÇINDA TARİHİ TESADÜF

Transferin en dikkat çekici detaylarından biri ise fikstürün getirdiği tarihi rastlantı oldu. Baba Roger Lukaku, Türkiye kariyerindeki son maçında Gençlerbirliği formasıyla Fenerbahçe’ye karşı mücadele etmiş ve sarı-lacivertli ağları havalandırmıştı.

Yaklaşık 30 yıl sonra bu kez oğlu Romelu Lukaku, Fenerbahçe formasıyla çıkacağı ilk Süper Lig maçında, babasının Türkiye'de son olarak terlettiği Gençlerbirliği formasına karşı sahada olacak. Bu tarihi tesadüf, transferin spor kamuoyundaki yankısını daha da artırdı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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