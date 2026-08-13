ABD'de askeri helikopter düştü, pilotlar öldü

ABD'nin Texas eyaletinde Fort Hood Üssü'nden kalkan AH-64 Apache tipi askeri helikopter tarlaya düştü. Kazada helikopterde bulunan 2 pilot hayatını kaybetti. Adrese çok sayıda ekip sevk edilirken, düşüşün ardından çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.

Bell County Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, Fort Hood askeri üssünden kalkan AH-64 Apache tipi helikopterin Salado kenti yakınlarında bir tarlaya düştüğü belirtildi.

PİLOTLAR ÖLDÜ

Açıklamada, helikopterde bulunan 2 pilotun kazada öldü. Kazanın ardından bölgede büyük bir yangın çıktığı aktarılan açıklamada, ekiplerin yangına müdahale ettiği ifade edildi.

TARLADA ALEV ALDI

Yerel yetkililer, helikopterin düştüğü sırada herhangi bir bina veya yapıya çarpmadığını, boş bir tarlaya düşmesinin ardından alev aldığını kaydetti.

Fort Hood Üssü'nden yapılan açıklamada da kazaya karışan helikopterin AH-64 Apache saldırı helikopteri olduğu doğrulandı.

Üs Komutanı Tuğgeneral Ethan Diven, öncelikli hedeflerinin yangının devam ettiği bölgeyi güvenli hale getirmek olduğunu belirtti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası