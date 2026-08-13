Motorinde ÖTV ağustos sonuna kadar sıfırlandı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Motorinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ağustos ayının sonuna kadar sıfırlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, devam eden süreçte motorinde ÖTV eylül ayında 3, ekim ayında 6 lira olarak uygulanacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, motorin türü akaryakıt ürünlerinde uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarları, 13 Ağustos’tan itibaren geçerli olmak üzere kademeli olarak yeniden belirlendi.

Karar kapsamında motorinde sıfırlanan ÖTV tutarı, belirlenen takvim doğrultusunda 2027 yılı başına kadar aşamalı olarak artırılacak:

13 Ağustos - 31 Ağustos 2026: 0 TL/Litre

1 Eylül - 30 Eylül 2026: 3,0000 TL/Litre

1 Ekim - 31 Ekim 2026: 6,0000 TL/Litre

1 Kasım - 30 Kasım 2026: 9,0000 TL/Litre

1 Aralık - 31 Aralık 2026: 12,0000 TL/Litre

1 Ocak 2027 ve sonrası: 13,9006 TL/Litre

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