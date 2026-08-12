Darphane kura sonuçları nasıl öğrenilir? Darphane işçi alımı listesi sorgulama

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek 124 sürekli işçi alımı için kura çekimi gerçekleştirildi. Canlı kura çekimini kaçıran işçi adayları isim listesini merak ediyor. Peki, Darphane sürekli işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, kura sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, daha önce yayımladığı "İşçi Alımı Kura Tarihi Değişikliğine İlişkin Duyuru" ile noter kurasının 12 Ağustos 2026 tarihinde yapılacağını açıklamıştı.

Belirlenen takvim doğrultusunda noter kura çekimi, 12 Ağustos Çarşamba günü saat 09.00'da Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Kura listelerine, 30 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında istenen evrakları teslim eden adaylar dahil edildi.



Darphane sürekli işçi alımı kura sonuçları nasıl öğrenilir? Darphane işçi alımı listesi sorgulama

SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLAR NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura sonucunda sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav tarihleri, yeri ve diğer tüm bilgilendirmeler yalnızca resmi internet sayfamız https://www.darphane.gov.tr internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı veya telefonla bir tebligat yapılmayaca

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