Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

Darphane kura sonuçları nasıl öğrenilir? Darphane işçi alımı listesi sorgulama

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Darphane kura sonuçları nasıl öğrenilir? Darphane işçi alımı listesi sorgulama
Fotoğraf Başlığı Darphane sürekli işçi alımı kura sonuçları nasıl öğrenilir? Darphane işçi alımı listesi sorgulama

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek 124 sürekli işçi alımı için kura çekimi gerçekleştirildi. Canlı kura çekimini kaçıran işçi adayları isim listesini merak ediyor. Peki, Darphane sürekli işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, kura sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

Kaydet
a- | +A

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, daha önce yayımladığı "İşçi Alımı Kura Tarihi Değişikliğine İlişkin Duyuru" ile noter kurasının 12 Ağustos 2026 tarihinde yapılacağını açıklamıştı.

Belirlenen takvim doğrultusunda noter kura çekimi, 12 Ağustos Çarşamba günü saat 09.00'da Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Kura listelerine, 30 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında istenen evrakları teslim eden adaylar dahil edildi.

Darphane sürekli işçi alımı kura sonuçları nasıl öğrenilir? Darphane işçi alımı listesi sorgulama
Başlık ResmiDarphane sürekli işçi alımı kura sonuçları nasıl öğrenilir? Darphane işçi alımı listesi sorgulama

SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLAR NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura sonucunda sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav tarihleri, yeri ve diğer tüm bilgilendirmeler yalnızca resmi internet sayfamız https://www.darphane.gov.tr internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı veya telefonla bir tebligat yapılmayaca

Editör : ÖZGE YİĞİT
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Farah Zeynep Abdullah'tan 'AHBAP' ifadesi!
Farah Zeynep Abdullah'ın 'AHBAP' ifadesi ortaya çıktı
Kaydet
Orta Doğu’da yeni güvenlik ekseni! Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan güçlerini birleştirdi
Orta Doğu’da yeni güvenlik ekseni!
Kaydet
Peugeot 308 baştan aşağı yenilendi! İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri
Peugeot 308 baştan aşağı yenilendi! İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.