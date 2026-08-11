Eren Bülbül’ün mezarı başında yürek yakan sözler! ‘Sizlere göre 9, benim için 9 bin yıl geçti’
2017 yılında Trabzon’da teröristlerle çıkan çatışmada 15 yaşında şehit düşen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, dualarla anıldı. Eren’in acılı annesi “Sizlere göre 9 yıl geçti, benim için 9 bin yıl geçti. Yavrumu ne bir saat, ne bir saniye, ne bir dakika unutmadım, unutamam. Evladımla bir yolda yürüdü, şehadete eriştiler. Allah'ım rahmetini bol eylesin” dedi.
Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışma sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül, şehadetinin 9'uncu yılında mezarı başında anıldı. Eren’in mezarı başında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
Anne Ayşe Bülbül ile Vali Tahir Şahin, Maçka Kaymakamı Şahin Demir, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, Eren Bülbül'ün mezarına karanfil bıraktı.
"İYİ Kİ YAVRUMU VATANI İÇİN ŞEHİT VERDİM”
Acısının ilk günkü gibi taze olduğunu söyleyen Ayşe Bülbül, "Sizlere göre 9 yıl geçti, benim için 9 bin yıl geçti. Benim yavrumun o gün günü bitmişti. İyi ki bu şekilde yavrumu vatanı, milleti, şu başında dalgalanan bayrağı için şehit verdim” diyerek Eren gibi bir evladın annesi olmaktan gurur duyduğunu belirtti.
“EREN BENİM KALBİMDE”
Eren’in 9 yıldır bir an aklından çıkaramadığını ifade eden acılı anne “Yavrumu ne bir saat, ne bir saniye, ne bir dakika unutmadım, unutamam. Eren benim gönlümde, gözümün önünde, kalbimde” dedi. Oğlu ile birlikte saldırı sırasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i de rahmetle anan anne Bülbül, "Evladımla bir yolda yürüdü, şehadete eriştiler. İkisinin de Allah'ım rahmetini bol eylesin” diye konuştu.
“TABİİ Kİ TERÖR OLAYI BİTSİN”
Ayşe Bülbül, Terörsüz Türkiye için adımlara ilişkin de konuştu. Bülbül şunları söyledi:
Allah'ım hiç kimseye evlat acısı yaşatmasın. Tabii ki terör olayı bitsin. Terör olayının bitmesine hiç kimse 'Niye bitecek, niye oluyor' diyemez.
CUMHURBAŞKANI İKİ ŞEHİDİ ANDI
Şehitler Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i anan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
Vatan için, bayrak için toprağa düşen iki kahramanımızı, Eren Bülbül evladımız ile Jandarma Astsubayımız Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 9'uncu yılında rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.
"İYİ Kİ VARSIN EREN" ADLI ŞİİR KİTABI YAYIMLANDI
Öte yandan şehit olan Eren Bülbül anısına Trabzon Büyükşehir Belediyesince 37 şehirden şairlerin eserlerinin yer aldığı kitap hazırlatıldı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in girişimleriyle Bülbül'ün şehadetinin 9'uncu yılı kapsamında 37 şehirden şairlerin kaleme aldığı 51 şiirin yer aldığı kitap yayımlandı.
"İyi ki Varsın Eren" isimli kitabın kapağında, "Çanakkale ruhuyla şehadete koşan 15'lik yiğit", "Sonsuza dek yüreğimizde yaşayacak olan Eren Bülbül ve tüm kahraman şehitlerimize rahmet ve minnetle" ifadelerine yer verildi.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, "Eren'in sevdası neyse bizim sevdamız da odur. Hatıralarını hep canlı tutacak ve gelecek kuşaklara aktaracağız. Şehadetlerinin 9. yıl dönümünde Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ile tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun." dedi.