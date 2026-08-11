Eren Bülbül’ün mezarı başında yürek yakan sözler! ‘Sizlere göre 9, benim için 9 bin yıl geçti’

“EREN BENİM KALBİMDE”

Eren’in 9 yıldır bir an aklından çıkaramadığını ifade eden acılı anne “Yavrumu ne bir saat, ne bir saniye, ne bir dakika unutmadım, unutamam. Eren benim gönlümde, gözümün önünde, kalbimde” dedi. Oğlu ile birlikte saldırı sırasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i de rahmetle anan anne Bülbül, "Evladımla bir yolda yürüdü, şehadete eriştiler. İkisinin de Allah'ım rahmetini bol eylesin” diye konuştu.