Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Dolphin Tayfunu Çin'i vurdu: Sokaklar göle döndü, o sörf yaptı: Görüntüler gündem oldu

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Asya-Pasifik’i etkisi altına alan Dolphin Tayfunu, Çin, Filipinler ve Japonya’da hayatı felç etti. Filipinler’de 12 kişi hayatını kaybederken, Çin’de 1 milyondan fazla kişi tahliye edildi. Sokaklar göle dönerken, çok sayıda bina da sular altında kaldı. Öte yandan Çin’de su basan caddelerde bir kişinin sörf yaptığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Kısa sürede hızla yayılan video, kullanıcıların tepkisini çekti.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Asya-Pasifik’i vuran Dolphin Tayfunu, beraberinde şiddetli yağış, kuvvetli rüzgar, sel ve toprak kaymalarını getirerek bölgede hayatı felç etti. Çin’de 1 milyonun üzerinde kişi güvenli bölgelere yerleştirilirken, 1300’den fazla uçuş iptal edildi. Deniz ulaşımında da aksamalar yaşandı.

Dolphin Tayfunu Çini vurdu: Sokaklar göle döndü, o sörf yaptı: Görüntüler gündem oldu
Başlık ResmiDolphin Tayfunu Çini vurdu: Sokaklar göle döndü, o sörf yaptı: Görüntüler gündem oldu

12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tayfunun en ağır etkilediği ülkelerden Filipinler’de sel ve toprak kaymaları nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti. Japonya’nın Okinawa bölgesinde ise 5 kişi yaralandı. Çin’in doğu ve orta kesimlerinde tayfunun etkisi azalmasına rağmen şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgarlar nedeniyle alarm seviyesi yüksek tutuldu. Cıciang, Şanghay ve Fucien’de 1 milyondan fazla kişi güvenli alanlara tahliye edildi.

Dolphin Tayfunu Çini vurdu: Sokaklar göle döndü, o sörf yaptı: Görüntüler gündem oldu
Başlık ResmiDolphin Tayfunu Çini vurdu: Sokaklar göle döndü, o sörf yaptı: Görüntüler gündem oldu

Başkent Pekin’de de şiddetli yağış beklentisi nedeniyle 2. seviye sel acil durum planı devreye sokuldu. Yetkililer, bazı bölgelerde 6 saat içinde 100 milimetreden fazla, 24 saat içinde ise 150 milimetreye kadar yağış düşebileceğini açıkladı. Sel bariyerleri ve drenaj ekipmanları hazırlanırken, riskli bölgelerde yaşayanlar da tahliye edildi. Tayfunun çarşamba günü etkisini kaybederek tropikal fırtınaya dönüşmesi bekleniyor.

Vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı
Başlık ResmiVatandaşlar evlerinde mahsur kaldı

CADDELERDE SÖRF YAPTI, TEPKİ ÇEKTİ

Öte yandan Çin’de su basan caddelerde bir kişinin sörf yaptığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntüye tepki gösteren bazı kullanıcılar, bölgede can kayıpları yaşanırken tehlikeli davranışların normalleştirilmemesi gerektiğini belirtti.

Dolphin Tayfunu Çini vurdu: Sokaklar göle döndü, o sörf yaptı: Görüntüler gündem oldu
Başlık ResmiDolphin Tayfunu Çini vurdu: Sokaklar göle döndü, o sörf yaptı: Görüntüler gündem oldu
ÖNERİLEN HABERLER
Suriye
DÜNYA

Suriye'de tarihi karar! Devrik lider Esad ve iki akrabası idama çarptırıldı
Takıntılı hayranlar ölüme sürüklemiş! 26 yaşındaki fenomen canlı yayında intihar etti
DÜNYA

Takıntılı hayranlar ölüme sürüklemiş! 26 yaşındaki fenomen canlı yayında intihar etti
Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
MasterChef Burçin kimdir? Yeni sezonun ilk mavi takım kaptanı oldu
MasterChef Burçin kimdir?
Kaydet
Tour of Ordu 2026 için geri sayım başladı!
Tour of Ordu 2026 için geri sayım başladı!
Kaydet
Eren Bülbül’ün mezarı başında yürek yakan sözler! ‘Sizlere göre 9, benim için 9 bin yıl geçti’
Eren Bülbül’ün mezarı başında yürek yakan sözler! ‘Sizlere göre 9, benim için 9 bin yıl geçti’
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.