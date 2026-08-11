Dolphin Tayfunu Çin'i vurdu: Sokaklar göle döndü, o sörf yaptı: Görüntüler gündem oldu

Asya-Pasifik’i etkisi altına alan Dolphin Tayfunu, Çin, Filipinler ve Japonya’da hayatı felç etti. Filipinler’de 12 kişi hayatını kaybederken, Çin’de 1 milyondan fazla kişi tahliye edildi. Sokaklar göle dönerken, çok sayıda bina da sular altında kaldı. Öte yandan Çin’de su basan caddelerde bir kişinin sörf yaptığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Kısa sürede hızla yayılan video, kullanıcıların tepkisini çekti.

Asya-Pasifik’i vuran Dolphin Tayfunu, beraberinde şiddetli yağış, kuvvetli rüzgar, sel ve toprak kaymalarını getirerek bölgede hayatı felç etti. Çin’de 1 milyonun üzerinde kişi güvenli bölgelere yerleştirilirken, 1300’den fazla uçuş iptal edildi. Deniz ulaşımında da aksamalar yaşandı.

Dolphin Tayfunu Çini vurdu: Sokaklar göle döndü, o sörf yaptı: Görüntüler gündem oldu

12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tayfunun en ağır etkilediği ülkelerden Filipinler’de sel ve toprak kaymaları nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti. Japonya’nın Okinawa bölgesinde ise 5 kişi yaralandı. Çin’in doğu ve orta kesimlerinde tayfunun etkisi azalmasına rağmen şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgarlar nedeniyle alarm seviyesi yüksek tutuldu. Cıciang, Şanghay ve Fucien’de 1 milyondan fazla kişi güvenli alanlara tahliye edildi.

Dolphin Tayfunu Çini vurdu: Sokaklar göle döndü, o sörf yaptı: Görüntüler gündem oldu

Başkent Pekin’de de şiddetli yağış beklentisi nedeniyle 2. seviye sel acil durum planı devreye sokuldu. Yetkililer, bazı bölgelerde 6 saat içinde 100 milimetreden fazla, 24 saat içinde ise 150 milimetreye kadar yağış düşebileceğini açıkladı. Sel bariyerleri ve drenaj ekipmanları hazırlanırken, riskli bölgelerde yaşayanlar da tahliye edildi. Tayfunun çarşamba günü etkisini kaybederek tropikal fırtınaya dönüşmesi bekleniyor.

Vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı

CADDELERDE SÖRF YAPTI, TEPKİ ÇEKTİ

Öte yandan Çin’de su basan caddelerde bir kişinin sörf yaptığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntüye tepki gösteren bazı kullanıcılar, bölgede can kayıpları yaşanırken tehlikeli davranışların normalleştirilmemesi gerektiğini belirtti.

Dolphin Tayfunu Çini vurdu: Sokaklar göle döndü, o sörf yaptı: Görüntüler gündem oldu

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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