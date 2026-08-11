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Dünya

Suriye'de tarihi karar! Devrik lider Esad ve iki akrabası idama çarptırıldı

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Suriye'de tarihi karar! Devrik lider Esad ve iki akrabası idama çarptırıldı
Fotoğraf Başlığı Suriye, devrik lider Beşar Esad’ı idam cezasına çarptırdı

Şam'daki Dördüncü Ceza Mahkemesi, devrik lider Beşar Esad, kardeşi Mahir Esad ve Esad'ın kuzeni Necib Atıf'ı çok sayıda kurbanı kasten öldürmek, işkence yapmak, keyfi gözaltında tutmak ve insanlığa karşı suçlar işlemekten suçlu bularak idama mahkum etti.

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SANA haber ajansının bildirdiğine göre, Şam'daki Dördüncü Ceza Mahkemesi eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı kasten öldürme, işkence, keyfi gözaltı ve insanlığa karşı suçlardan suçlu bularak gıyabında ölüm cezasına çarptırdı.

Şam'daki Dördüncü Ceza Mahkemesi Hakimi Al-Aryan, tanık ifadelerinin Esad'ın suçlardaki rolünü "en üst düzey karar verici" olarak ortaya koyduğunu ve suçların işlenmesini kolaylaştırmak için devlet kurumlarını kullandığını söyledi.

Suriye'de tarihi karar! Devrik lider Esad ve iki akrabası idama çarptırıldı
Başlık ResmiSuriye'de tarihi karar! Devrik lider Esad ve iki akrabası idama çarptırıldı

Mahkeme, Esad'ı aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kurbanı kasten öldürmek, işkence yapmak, keyfi gözaltında tutmak ve insanlığa karşı suçlar işlemekten suçlu buldu ve gıyabında ölüm cezasına çarptırdı.

KUZENİ VE KARDEŞİ DE İDAM EDİLECEK

Devrik lider Beşar Esad'ın yanı sıra kardeşi Mahir Esad ve Esad'ın kuzeni Necib Atıf'ın da cinayet, işkence ve insanlığa karşı suçlardan dolayı ölüm cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Esad'ın şu an Rusya'da bulunduğu biliniyor.

Ayrıntılar geliyor...

Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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