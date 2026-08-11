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Spor

Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferini bitirdi: Rakam belli oldu

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Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferini bitirdi: Rakam belli oldu

Fenerbahçe'nin, 33 yaşındaki Belçikalı yıldız Romelu Lukaku'nun transferi konusunda İtalyan kulübü Napoli ile prensip anlaşması sağladığı iddia edildi.

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Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Mason Greenwood'u kadrosuna katan Fenerbahçe'nin, Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına 3 gün kala Romelu Lukaku transferinde de mutlu sona ulaştığı konuşuluyor.

Romelu Lukaku; Chelsea, Manchester United, Inter ve Roma formaları da giydi.
Başlık ResmiRomelu Lukaku; Chelsea, Manchester United, Inter ve Roma formaları da giydi.

BONSERVİSİ 6 MİLYON EURO

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; sarı-lacivertli kulüp, Lukaku'nun transferi konusunda Serie A ekibi Napoli ile 6 milyon euro ve bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı.

Dünyaca ünlü Belçikalı golcünün de Fenerbahçe ile kişisel şartlarda anlaşma sağladığı belirtilmişti.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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