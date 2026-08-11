Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferini bitirdi: Rakam belli oldu

Fenerbahçe'nin, 33 yaşındaki Belçikalı yıldız Romelu Lukaku'nun transferi konusunda İtalyan kulübü Napoli ile prensip anlaşması sağladığı iddia edildi.

Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Mason Greenwood'u kadrosuna katan Fenerbahçe'nin, Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına 3 gün kala Romelu Lukaku transferinde de mutlu sona ulaştığı konuşuluyor.

Romelu Lukaku; Chelsea, Manchester United, Inter ve Roma formaları da giydi.

BONSERVİSİ 6 MİLYON EURO

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; sarı-lacivertli kulüp, Lukaku'nun transferi konusunda Serie A ekibi Napoli ile 6 milyon euro ve bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı.

Dünyaca ünlü Belçikalı golcünün de Fenerbahçe ile kişisel şartlarda anlaşma sağladığı belirtilmişti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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