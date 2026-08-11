Beşiktaş’tan Juventus'un yıldızına kanca

Beşiktaş orta saha transferi için Juventus’un yıldızına göz dikti. İtaliano’nun eski öğrencisini takımında görmek istemesi üzerine çalışmalar başlatıldı. Arthur Melo gelirse Ndidi ile yollar ayrılacak.

Şampiyonluk mücadelesi verecek bir kadro oluşturmayı hedefleyen Beşiktaş, orta saha, stoper, sağ kanat ve forvet transferleri için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlı yönetimin orta saha için gündemine aldığı isimlerden biri Arthur Melo. İtaliano’nun Fiorentina’yı çalıştırdığı 2023-24 sezonunda İtalyan teknik adamla birlikte görev yapan Brezilyalı orta sahanın oyun kurma ve topa hâkimiyet özellikleri dikkati çekiyor. İtaliano, 27 yaşındaki oyuncuyu Salih Özcan ve Orkun Kökçü ikilisini tamamlayacak isim olarak düşünüyor.

Arthur Melo

KARTAL’I İSTİYOR

Arthur Melo da eski teknik direktörü Vincenzo İtaliano ile yeniden çalışmaya sıcak bakıyor. Brezilyalı orta sahanın İstanbul’a gelmeye ve Beşiktaş forması giymeye olumlu yaklaştığı gelen bilgiler arasında. Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti’nin Melo’nun takımdaki geleceğine ilişkin değerlendirmeleri sürüyor. İtalyan ekibinin kadro planlaması kapsamında oyuncunun ayrılığına sıcak bakması bekleniyor. Oyuncunun durumunu yakından takip eden Beşiktaş, transferi bitirmek için fırsat kolluyor. Arthur Melo gelirse Suudi Arabistan’dan teklifler alan Wilfried Ndidi’ye yol görünecek.

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON AVRO

Melo’nun Juventus’taki yıllık kazancının yaklaşık 5 milyon avro olduğu belirtildi. Piyasa değeri 4 milyon avro olan Brezilyalı futbolcu için kariyeri boyunca kulüpler toplam 118 milyon avro bonservis bedeli ödemişti.

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