Bodrum’a üniversite iyi fikir

İhlas Medya Grubu’nun aylık ekonomi dergisi Türkiye’de İş Dünyası yeniliklere imza atarak yayın hayatına başlamıştı.

Yeniliklerden biri de Anadolu’nun değişik kentlerinde ekonomi buluşmaları yapmaktı. Yapılan etkinlikler o kentte yeni adımların yönlendiricisi oluyordu.

Bir gün dergi yönetimine İhlas Medya Grubu Başkanı Aslıhan Ören şu öneriyle geldi:

-Etkinliklerin birini de Bodrum’da yapsanız güzel olmaz mı?

Güzel oldu. Hem de çok güzel oldu… Daha önce iki etkinliğe katılan Aslıhan Ören bu defa da Bodrum için Zirve’deydi. Bodrum’da ekonomi dünyası geçtiğimiz hafta üçüncüsü yapılan etkinliğe tam kadro katılmıştı. Katılımda sevgili Onur Kolat’ın büyük katkısı olduğunun altını çizmek gerekiyor.

Ekonomiye Yön Verenler Bodrum Zirvesi, bu defa da Bodrum’un turizmini 12 aya yaymasını masaya yatırdı.

Ali Sırmalı

Ana konuşmacı Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı oldu. Geçtiğimiz yıl yapılan zirvede Bodrum’a yeni gelmişti.

Bu defa bir yıllık kaymakam olarak Ali Sırmalı yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Altını çizdiği noktalar şunlardı:

* Kamu idarecileri ve sivil toplum kuruluşları olarak Bodrum’un marka değerini artırmak için çalışmalar yapıyoruz.

* Bodrum 850 konaklama tesisi ve 80 bin yatak kapasitesi ile ülkemizin turizmi açısından önemli bir yere sahip. Ayrıca kruvaziyer turizminde önemli bir başarıya imza attık. İlçemizde yaklaşık 750'ye yakın ticari yatımız bulunmakta.

* Tahminimizce sezon boyunca Bodrum'da 3 milyona yakın misafir ağırlıyoruz. Şimdi bu işi daha yaygın hâle getirip sayıları daha da artırmak istiyoruz.

* Öncelikle turizmi çeşitlendirmek istiyoruz. Sağlık turizmi bu işin başında geliyor. Son dönemde önemli markalar ilçemizde hastane açmaya başladı.

* 12 ay turizm çok önemli. Bodrum'da tabii temmuzda başlayan; temmuz, ağustos, eylül, ekimde devam eden yaz sezonu, sonrasında maalesef kasımla birlikte sezon bitiyor. Bunu değiştirebilmek için çabamız devam etmekte.

* Özellikle kışın burada gastronomiyle alakalı güzel çalışmalarımız var. Bunları daha da geliştirmek istiyoruz. Özellikle kışın yaptığımız bir Mandalina Festivali, onun dışında Acı Ot Festivali; özellikle birçok misafirimizin Bodrum'u ziyaret etmesi için bir vesile olmakta.

* Gastronomiyi çok önemsiyoruz. Bildiğiniz gibi artık insanlar yüzlerce kilometreden gelip değişik lezzetleri tatmak istiyor. Bu konuda coğrafi işaret çalışmaları yapıyoruz. Çökertme Kebabı, Bodrum Mandalinası gibi avantajlarımız var.

* Bodrum kültür turizmi açısından da önemli. Bu konuda da adımlar attık ve atıyoruz. Bizim bir de Bodrum Cup’ımız var. Çok önemli bir işlevi yerine getiriyor...

Kaymakam Ali Sırmalı bu özet başlıkları verdikten sonra esas bombayı patlatıyor:

-Bodrum’a bir üniversite güzel olmaz mı? Tüm bu çalışmaları üniversitenin bilimsel desteği ile yapmak daha hızlı yol almayı sağlamaz mı?

Elbette sağlar… Kışın boşalan Bodrum’dan üniversiteli gençlerin dolaştığı bir Bodrum’a geçmek çok güzel olur.

Ayrıca turizmin markalaştırılmasında, sektörel toplantıların yapılmasında, dünya markası etkinliklerin düzenlenmesinde üniversitenin büyük katkısı olur.

Bodrum üniversitesi iyi fikir… Bodrumlular bu konuda ne derler, öğrenmek isteriz...

Markalar, gelecek görmedikleri yere yatırım yapmaz

Zirve’nin ana konuşmacısı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe oldu. Bir ihracatçı gözüyle Bodrum ile ilgili ilk değerlendirmesi şu şekildeydi:

-Dünyanın neresine gidersek gidelim herkes Bodrum’u biliyor, tanıyor.

İhracat için dünyada gidilmemiş yer bırakmayan Mustafa Gültepe’nin bu tespiti çok önemliydi.

Mustafa Gültepe

Sonra toplantının ana gündemlerinden biri hâline gelen dünyanın en büyük markalarının Bodrum tercihi konusuna değindi ve ekledi:

-Dünya markalarının tercihi önemli. Bu bize bir Cannes gibi Bodrum’un da 12 ay etkinliklerle turizmin gözdesi olabileceğini gösteriyor. Bu markalar gelecek görmedikleri yere gelmezler. Onlar Bodrum’da gelecek görüyor. Bodrum turizm gelirlerinde büyük pay sahibi bunu da artırmak mümkün. Son 4 yılda motto hâline getirdiğimiz "İşimiz üretim, gücümüz ihracat" diyoruz. İhracata sadece döviz kazandıran bir iş olarak bakmıyoruz. İhracatı aynı zamanda daha fazla yatırım ve daha fazla istihdam olarak görüyoruz. Ancak uygulamalar hizmet sektörünü de etkiliyor. Dışarıya karşı bir tık daha pahalı hâle gelmeye başladık. O da hizmet sektöründeki çift rakamlı büyümeyi etkiliyor.

Birlikte iş yapmak için iş birliği önerdiler

Türkiye’de İş Dünyası ülkenin önde gelen iş insanlarını da etkinliğe davet etti.

İş dünyasının tanınmış isimleri bu nedenle etkinliğe katılıp Bodrumlu iş insanlarına iş birliği önerisinde bulundular.

İlk iş birliği önerisi farklı sektörlerde çok başarılı yatırımlara imza atan İstanbul Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kalsın’dan geldi.

Kalsın, “Bodrum’da ekonomiye yön veren isimlerle aynı platformda bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunun altını çizdi ve ekledi:

-Biz de kendi aile şirketimiz olan GMK Grubu olarak, İstanbul Ticaret Odası'ndaki dostlarımızla birlikte, yüz iş adamıyla beraber kurduğumuz yapıda kısa vadeli davranışlara göre değil, uzun vadeli stratejik hedeflere göre yatırım politikalarımızı belirliyoruz. Dolayısıyla hazır Bodrum'dayken bunu Bodrum iş dünyasındaki dostlarımızla da paylaşmak istiyorum. İster İstanbul'da, ister Türkiye'nin herhangi bir köşesinde, ister Bodrum'da olsun; bahsettiğim sektörlerle ilgili sizlerle her türlü iş birliğine ve ortaklığa hazırız.

Benzer bir açılım da son dönemin yıldız iş insanları arasında gösterilen Selcen Faydasıçok’tan şu sözlerle geldi:

-Bu sene biz iki ortağımla birlikte Kadın Sanayi Platformu GAIA'yı kurduk. Amacımız kadın girişimcilerin önünü açmaktı. Belki bu sistemden Bodrumlu iş kadınları da faydalanmak ister.

Ayakkabı Yan Sanayiciler Derneği Başkanı Sait Salıcı ile Happy Center CEO’su Yavuz Altun da benzer çağrılar yaptı… Yavuz Altun’un şu sözleri önemliydi:

-Bodrum Türkiye'nin incisi. Biz Türkiye'de birtakım şeyleri kendi kendimize başarmış oluyoruz. Nasıl? İşte oyun sektörüne bakıyorsunuz, bugün dijital oyun, Apple'da ilk 10 oyundan 4-5 tanesi Türk yapımı. Gençler kendi kendilerine hepimizin görmediği, atladığı, ıskaladığı şeyleri bugün Trabzon'un, Rize'nin, Hakkâri'nin bir köyünde başarıyorlar. Şimdi yapılan işlerde önemli olan şey bir marka olabilmek. Bana göre Bodrum kendi kendisine marka oldu. Biz bunu ister kabul edelim, ister kabul etmeyelim. Yine kendi içinde bu markalaşmayı becerdi.

Hemen harekete geçilmeli

Zirve’nin önemli konuşmalarından birini de etkinliğin yapıldığı Xanadu Island Otel Genel Müdürü Aytek Özkan yaptı. Aytek Özkan’ın mesajı şöyleydi:

-Bence bugün bu program bittikten sonra artık herkes üzerine düşen görev dağılımını yapıp harekete geçmeli diye düşünüyorum. Çünkü herkes mikrofonu eline alıyor, çok güzel şeyler söylüyor, ancak bunların artık bugün, o gün olarak değil hemen harekete geçilmesi gereken konular olduğunu düşünüyorum.

Ödüller verildi

Zirvede Bodrum ve Türkiye ekonomisine verdikleri katkılar nedeniyle bazı isimlere ödüller verildi.

İhlas Medya Grubu Başkanı Aslıhan Ören, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Armor Katılım Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü Serdar Polat tarafından verilen ödüller şu isimlere gitti:

* Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı

* Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli

* Oğuz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Oğuz

* Faydasıçok Vakfı Yönetim Başkanı Selcen Faydasıçok

* Xanadu Island Otel Genel Müdürü Aytek Özkan

Celal Toprak'ın önceki yazıları...