Kayseri tarım şehri dediler liderliğe oynadıklarını söylediler

Kayseri’deyiz… Kentin iki önemli ismi yani Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın da katıldığı kentin önde gelen iş insanları ile önemli bir buluşmayı gerçekleştiriyoruz.

İhlas Medya Grubu’nun aylık ekonomi dergisi Türkiye’de İş Dünyası, Ekonomiye Yön Verenler Zirvesi’nde önemli bir beyin fırtınasına imza atıyor.

Beyin fırtınasını önce Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç şu sözlerle başlatıyor:

- Gaziantep’in ve Konya’nın gerisinde kaldığımızın farkındayız. Bu yarışta öne geçmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Tarihte ekonominin önemli merkezlerinden biri olan Kayseri’nin bugün de sanayi, ticaret ve ihracattaki başarısıyla ülke ekonomisine önemli katkılar sunuyor. Son yıllarda tarım ve hayvancılık alanında da önemli bir ivme yakaladık. Tarım ve hayvancılığa ayırdığımız destekle 30 büyükşehir arasında ilk sırada yer alıyoruz. Şimdi Türkiye’nin en büyük beşinci tarım kentiyiz.

Başkanın bu konuşması ile önümüzdeki dönemde Kayseri’nin ilk liderliğini gerçekleştireceği alanın tarım ve hayvancılık olduğunu tespit ediyoruz.

Gelmiş geçmiş en çalışkan valiler arasında gösterilen ve bu yüzden de kent halkı tarafından çok sevilen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in ilk sözleri de bu liderliğe yönelik çalışmanın işaretini veriyor:

- Kayseri önemli bir tarım şehri… Bitkisel üretimde son iki yılda 14. sıradan 5. sıraya yükseldik. Üretim miktarımız 3,7 milyon tondan 5,5 milyon tona çıktı. İlk 10'daki ürün sayımız 8'den 38'e ulaştı. Yakınmayacağız, hep beraber üzerimize düşeni yapacağız. 3,8 milyar dolar ihracatı sahipleniyoruz ama bizim bunu aşmamız, 4 milyar dolar eşiğini mutlaka geçmemiz lazım.

Gökmen Çiçek

İki atom karınca birlikte koşuyor

İş insanları Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı arasındaki uyumdan çok mutlu… Bazı iş insanları “iki atom karınca” diye değerlendiriyor bu ikiliyi… Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Zirve’nin konseptini çok yerinde bulduğunu belirterek Kayseri hakkında şu bilgileri verdi:

- Burada ortak aklı önemseyen bir yaklaşım sergilendiğinin farkındayız. Kayseri'mizin bulunduğu konumu ve ortamı çok iyi tespit etmemiz lazım. Kapadokya gibi hepimiz için önem arz eden, geçmişte Kapadokya'nın başkentliğini yapmış bir turizm kentiyiz. Savunma başta olmak üzere sanayide çok iyiyiz. Ticaret bizim işimiz. İthalatımızın iki katı ihracat yapıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri’yi ‘Türkiye’nin üreten eli, düşünen beyni’ olarak tanımlıyor. Biz de buna layık olmak için daha fazla üretim ve bilim diyoruz.

Bu arada şunu da vurgulamak isterim. Zirve’ye Büyükşehir Belediye Başkanı’nın yanı sıra Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da katılarak önemli mesajlar verdi. Zirve’yi düzenleyen Türkiye’de İş Dünyası dergisi bu başkanların görüşlerini de ayrıntılı şekilde aktaracak.

Memduh Büyükkılıç

Moderatörlüğü yapabilir miyim?

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek çalışkanlığının yanı sıra samimi ve içten davranışları nedeniyle de Kayserililer tarafından seviliyor. Vali Çiçek bu tavrını Zirve’de de ortaya koydu ve şu teklifi yaptı:

- Bazı isimleri dinlemek istiyorum. Moderatörlüğü ben yapabilir miyim?

Bunun üzerine bazı iş insanlarına söz verdi ve görüşlerini aldı:

Yılmaz Büyüknalbant (Kayseri’nin duayen iş insanı): Sayın Vali’nin 2022 yılında Kayseri'ye geldiğinde İncesu OSB ziyaretinde limanla ilgili beklentimizi anlatmıştık. İki atom karınca el ele verdi ve limana erişimi çözdüler. Artık Kayseri’nin bir limanı var. Şimdi lojistik merkezi de yapılıyor. Kayseri dezavantajlarını avantaja çevirmeye gayret ediyor.

Rahmi İncetan (ADMİB Başkanı): Sadece yakın pazarlara değil uzak pazarlara da ilgi göstermeliyiz. Mesela Meksika… Ayrıca ihracatta yapay zekâ önemli. Ve daha önemlisi karbon ayak izi gibi konulara dikkat etmeliyiz.

Onur Kılıçer

Onur Kılıçer (ADMİB Yönetim Kurulu Üyesi): Kadın girişimcilerin çabalarını çok önemsiyorum. E-İhracat’ı da hepimiz önemsemeliyiz. Bu konudaki destekler çok önemli.

Ferhat Özsoy (Aspilsan Yönetim Kurulu Üyesi): Yeni dönemde ham maddeye katma değer kazandırabilmeyi konuşmalıyız.

Bülent Saklav (Kayseri Tarım ve Orman Müdürü): Madem konu tarımdan açıldı şunu söylemeliyim. Kayseri, sanayi ve ticaret şehri olarak bilinse de tarım alanında da son derece güçlü bir konumda. Kayseri, 629 bin hektarlık ekilebilir tarım arazisiyle Türkiye'de beşinci sırada yer alıyor.

Abdullah Karataş (Auran Kozmetik Kurucusu): Yeni yatırımlar yapıyoruz. İç pazarda önemli markalara üretim yapıyoruz. Kayseri'den birçok ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz.

Ercan Sarıkaya (Kayseri Mobilyacılar Odası Başkanı): Artık iş yapma şekillerimizi değiştirmemiz gerekiyor. Kayseri'de ürettiğimiz ürünleri Edirne'den Van'a kadar Türkiye'nin dört bir yanına en kısa sürede ulaştırmak için devletimiz çok ciddi destekler veriyor. Ürünlerimizi dünyanın her tarafını ulaştırmak istiyoruz. Tabii mobilyada bir liderliğimiz var.

Rahmi İncetan

Kadın girişimciler “Biz de varız” dediler

Zirve’nin organizasyonunda Esra Hasnalçacı’nın büyük katkısı oldu. Onun da katkısı ile çok sayıda iş kadını Zirve’ye katıldı ve önemli mesajlar verdi:

Ayşegül İçöz

Madame Beauty Kurucusu Ayşegül İçöz toplantıya katılanlara dönerek “Ben sizlerin eşlerine, annelerine hizmet veriyorum” diye başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü:

- Biz sağlıkla ilgili önemli adımlar attık. Kayseri'ye sağlık turizmi kapsamında Hindistan, İsviçre, Almanya ve Hollanda başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden misafirler geliyor. Merkezimizde hizmet alan bu misafirlerin Kayseri'den güzel izlenimlerle ayrıldığını düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde yurt dışına açılmayı da hedefliyoruz.

Tuba Nur Akçin

Kruvasan Fabrikası ve Bu Gelato Kurucusu Tuba Nur Akçin ise “Kayseri'de gastronomi alanında faaliyet gösteren iki yerel işletmem bulunuyor” diyerek kentin bu alanda kendini daha iyi anlatması gerektiğini söyledi.





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