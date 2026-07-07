KOBİ’ler değer üretecek

Katma değerli üretim, verimlilik gibi ekonomide olmazsa olmazlarımızı biliyoruz. Ancak bu konuda somut adım atma konusunda başarılı olduğumuz söylenemez. Bu konuda konuşmak yerine iş yapmak esas olmalı.

İşte İstanbul Sanayi Odası (İSO) bu konuda iş yapmayı amaçladı ve ilk adımı attı.

Projenin açıklanmasından bir gün önce İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Akar ile konuşmuştum.

-Yarın bizim için çok önemli… İş Bankası ile önemli bir proje başlatıyoruz. KOBİ’lerin dönüşümü için çok önemli bir adım atılacak…

Demişti. Öyle de oldu. İstanbul Sanayi Odası’nın yönetimi neredeyse tam katılım sağlamıştı. Projeyi Erdal Bahçıvan özetle şöyle anlattı:

-Dünya muhteşem bir dönüşümden ve değişimden geçiyor. Bunun gerisinde hangi sektörde olursanız olun bırakın sektörü bireysel hayatınızda dahi takipte kalmazsanız rekabet gücünüzü sürdürebilmeniz mümkün değil. Tabii ki sanayi de bundan en büyük payını alıyor. Bu yüzden oda bünyesinde Stratejik Dönüşüm Merkezi’ni kurduk. İlk çalışmayı da İş Bankası ile başlatıyoruz. Modeli test etmek için farklı sektörlerden üç KOBİ üzerinde çalışma yaptık. Çok başarılı oldular. Verimlilikleri arttı. Şimdi daha fazla KOBİ için düğmeye basıyoruz. Başarı örnekleri arttıkça zaten yeni dönüşümlerin kapısı açılacak.

Hakan Aran

Sistemi destekleyecek kurum olan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran “Dijitalleşme ve Değer Odaklı Büyüme Programı” protokolünün bir ilk olma özelliği taşıdığını vurguladı ve şu bilgiyi aktardı:

-Bu iş birliği ile Türk sanayisinin dijitalleşme, verimlilik, sürdürülebilirlik ve yüksek katma değer üretimi alanlarında daha güçlü bir yapıya kavuşması hedefleniyor. Bankamız burada yalnızca finansman desteği sunan olmayacak. Günümüzde KOBİ’lerin sadece ayakta kalmasından değil uluslararası pazarlara açılmalarını ve küresel rekabette fark oluşturacak boyutta iş modellerini dönüştürecek, değiştirecek başarı hikâyeleri yazmalarından bahsediyoruz.

Evet, Türkiye’nin iki önemli kurumu sanayinin dijital dönüşüm sürecini değer oluşturma üzerine kurguladı ve ilk adımı attı. Yeni nesil dönüşüm için atılmış ilk adıma yenilerinin eklenmesi bekleniyor.

Fatma Aydoğdu ve Sultan Tepe projeyi değerlendirdi

Projeyi yakından takip edenler arasında iş dünyasında kadın hareketinin önderleri arasında gösterilen Fatma Aydoğdu da vardı. Aynı zamanda İSO Komite Üyesi olan Aydoğdu proje ile ilgili şu tespiti yaptı:

-Araştırmalara göre işletmelerin yaklaşık yüzde 30’u dijitalleşme adımlarını başlatmış durumda. Bu oran, küresel rekabet için yeterli değil. İstanbul Sanayi Odası’nın öncülüğünde hayata geçirilen bu program, sanayicilerin dijitalleşme yatırımlarını artırmayı ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemeyi hedefliyor. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran ve İSO Başkanı Erdal Bahçıvan’ı bu vizyoner adımlarından dolayı kutluyorum...

Fatma Aydoğdu

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Sultan Tepe ise projenin sahadaki yansımasına ilişkin şu bilgileri aktardı:

-Saha tespitlerimiz bize birkaç noksanlığı işaret ediyor; mevcut ekonomik konjonktür ile dijital yatırımların ertelenmesi, karar noktasında hangi hizmetin hangi akredite hizmet sağlayıcı ile yürütülebileceğine ilişkin bilgi erişiminde kısıtlar ve en önemlisi kuruluşlarımızın içinde bu dönüşümleri yönetebilecek becerilerin gelişimi sıkıntılı. Biz Stratejik Dönüşüm Merkezi vasıtasıyla, KOBİ’lerin dönüşüm ufkunu, zorunluluğu/fırsatı ve beraber mümkün kılacakları akredite iş birliği ekosistemini sunmuş oluyoruz.

Sultan Tepe

Türk dünyası sivil örgütleri tek bir platformda buluştu

Türk dünyasını farklı platformlarda bir araya getirmek için çok farklı ve etkin çalışmalar yapılıyor.

AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu’nun çabaları ile gerçekleşen Türk dünyasında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını ortak bir dijital platformda buluşturacak Türk Dünyası Sivil Toplum Destek Sistemi (TÜDSES) bu çalışmaların başında geliyor.

Yapay zekâ destekli sistem resmen açıldı. Ortak proje geliştirmeden anlık koordinasyona kadar birçok alanda Türk dünyası arasında dijital iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen sistem önemli bir iletişim atılımı olarak görülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl ilan ettiği vizyon belgesi kapsamında hazırlanan proje, Türk dünyasında dijital sivil diplomasi merkezi olmayı amaçlıyor.

Prof. Dr. Kürşad Zorlu

Daha açıldığı ilk gün iletişim rekoru kıran sisteme ilişkin Kürşad Zorlu şu bilgileri paylaştı:

* Türkiye’de faaliyet gösteren ve 8 Türk devletini temsil eden 826 sivil toplum kuruluşu ile yaklaşık 88 bin üye TÜDSES çatısı altında bir araya geldi.

* Sistem STK’ların faaliyet alanlarını analiz ederek benzer hedeflere sahip kuruluşları ortak projeler geliştirmeleri için eşleştirecek.

* Adriyatik’ten Çin Seddi’ne uzanan coğrafyada faaliyet gösteren her dernek ve vakfın birbirine ulaşabildiği, Türk dünyasının en önemli dijital sivil diplomasi platformunu inşa ediyoruz.

* Projemiz daha ilk günden dijital dünyada rekor bir etkileşime kavuştu. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın liderliğinde yürüttüğümüz dijital dönüşüm vizyonumuzun bu ilk meyveleri geleceğe yönelik motivasyonumuzu artırıyor.

Avrupa DTİK ses getiriyor

Turgut Torunoğulları’nın DTİK Avrupa Temsilciliği ile birlikte Avrupa’daki Türk diasporası âdeta ayağa kalktı. Bu ayağa kalkış iş birlikleri ile taçlandı.

Buna ilişkin bilgileri Almanya’da düzenlediğimiz ekonomi buluşmasının ardından sizlerle paylaşmıştık. Şimdi yeni bir gelişme oldu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın önderliğinde Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, DEİK Başkanı Nail Olpak, Türkiye-Hollanda İş Konseyi Başkanı Zeki Sarıbekir’in katıldığı DTİK Avrupa Temsilciler Kurulu Toplantısı gerçekleşti.

Toplantıda Turgut Torunoğulları Türk girişimcilerinin tarihsel ve ekonomik dönüşümünü aktardı. Temsilciler söz aldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat önemli mesajlar verdi.

KOBİ’ler değer üretecek

Sponsorlara bakıldığında çok sayıda Türk şirketinin birlikte hareket ettiği anlaşılıyordu.

Etkinlik sırasında Avrupa’nın ortasında Edelstaal Group ve Orka Hotels'e ait Radisson Hotel Amsterdam Schiphol Airport Hoofddorp'un açılışını yapılması da herkese moral oldu.

Otelin sahibi DTİK Avrupa Temsilciler Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları’nı herkes tebrik ederken artık Avrupa’da Türk otellerinin hızla yayıldığının da altı çizildi.

Celal Toprak'ın önceki yazıları...