Büyük deprem felaketinden Hatay derin yaralar almıştı. Kent neredeyse tamamen yıkılmıştı. Yaraların sarılması için büyük bir dayanışma ortaya konulması gerekiyordu.

İşte o günlerde herkes elinden geleni yapmaya çalışıyordu. Hatay Valiliği’nde görev yapan isimlerden Mustafa Örgüt üretimin yeniden hatırlanması için “Hayat Hatay” çalışmasını başlattı.

Üretimin gücü ortaya çıkarılmak isteniyordu. O günlerde bir sivil girişim olarak başlatılan "Hatay deprem üssü değil üretim üssü olsun" çalışması ile bu adım örtüştü. O sivil hareketin önderleri Erkan Gürkan, Alp Önder Özpamukçu ve Elif Attepe gibi isimler 'Hayat Hayat’a destek verdiler.

İşte tam o sırada Mustafa Örgüt’ü bu projenin başına getiren Hatay Valisi Mustafa Masatlı projeyi özel meselesi olarak ele aldı.

Proje Hatay Modeli olarak örnek gösterilecek bir boyuta taşındı. Kenti ayağa kaldıran projelerden biri hâline geldi…

Hatay, kadın kooperatiflerinde Türkiye birincisi oldu

Bakın Vali Mustafa Masatlı süreci nasıl anlatıyor:

-Depremin ardından üretim ve ticaret hayatının yeniden canlandırılması için yoğun bir çalışma yürüttük. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetli liderliği, güçlü iradesi ve milletini önceleyen devlet anlayışıyla Hatay’da büyük bir ihya, inşa ve imar seferberliği başlatıldı. Açılan her dükkân bir ailenin umududur. Dönen her tezgâh bir mahallenin canlılığıdır. Üretilen her ürün, Hatay’ın yeniden doğuşuna atılmış güçlü bir imzadır. Hatay; tarih boyunca üretim iradesi, girişimcilik ruhu, kadın emeği ve yeniden ayağa kalkma kararlılığıyla ön plana çıktı. Biz, 7 defa yıkılıp 8 defa şehrimizi kurmuş, 6 Şubat’ta da 8. defa yıkılıp 9. defa şehrimizi yeniden ayağa kaldırma çabası içerisinde olan bir şehiriz.

Bu girişin ardından Vali Mustafa Masatlı heyecan verici bilgiler de paylaşıyor:

-Yerel üretimin desteklenmesine büyük önem veriyoruz. Deprem öncesinde ilimizde 35 olan kadın kooperatifi sayısını 53’e çıkardık. Bugün Hatay’ımız, kadın kooperatifleri sayısında Türkiye’nin birincisidir. Bu başarı, Hataylı kadınlarımızın emeğine duyulan güvenin, üretim azminin ve kadın girişimciliğinin kalkınmanın merkezinde olduğunun göstergesidir.

Vali Masatlı kadın girişimciliğindeki bu başarının ardından bir başka liderlik iddiasını da gündeme getiriyor:

-Hatay’ın marka değerini artırmaya yönelik çalışmaları hızlandırdık. Deprem öncesi 25 olan coğrafi işaretli ürün sayımızı bugün 68’e yükselttik ve Türkiye’de üçüncü sıraya ulaştık. Burada kurulacak her bağlantı; bir üreticimizin pazara erişimini, bir kooperatifimizin büyümesini, bir girişimcimizin cesaret kazanmasını ve Hatay ekonomisinin güçlenmesini sağlayacak.

Antakya Gastronomi Çarşısı önemli bir mesaj veriyor

Üretimin gündeme gelmesi ile birlikte kentin yüzlerce yıllık lezzet harikaları da ortaya çıkmaya başladı.

Kentin baharatları, zeytinyağı, nar ekşisi, zahteri, künefesi, kebapları ve bütün bunların ötesinde paylaşma kültürünün odak noktası olan Antakya’da önemli bir merkezin açılmasına önderlik etti Vali Mustafa Masatlı…

Ve Antakya Gastronomi Çarşısı işte böyle açıldı. Amaç bölge mutfağının yalnızca damaklara hitap eden bir zenginlik olmadığını, Türkiye’nin dünyaya sunabileceği en güçlü kültür, medeniyet ve kardeşlik mesajlarından biri olduğunu ortaya koymaktı. Böylece medeniyetlerin, inançların, kültürlerin ve lezzetlerin asırlardır aynı sofrada buluştuğu kadim şehir Hatay’ın önemli bir özelliği ortaya kondu.

Dalgalardan da şampiyonlar çıkıyor

Kadın girişimciliğinde Türkiye liderliğine aday olan Vali Mustafa Masatlı, Samandağ ilçesinde de kurulan Hatay Sörf Merkezi ile Türkiye’de hatta Avrupa’da sörf şampiyonları çıkarmaya başladı.

Sörf Merkezi için bölgenin en modern tesislerini yakından açmayı hedefleyen Vali Mustafa Masatlı Samandağ’ın başta dalga sörfü olmak üzere spor turizminin merkezi olması için de çalışmalar yapıyor.

Tesislerde aynı zamanda sörf ekipmanları yapım ve üretim atölyelerinin de olacağına dikkat çekip yerel kalkınma ve sörf arasındaki bağlantıyı da ortaya koyuyor.

Perakendeciler tam destek verdi

Vali Mustafa Masatlı Hatay mesajlarını AB’nin desteklediği Türkiye’nin Depremden Etkilenen Bölgelerinde Sürdürülebilir İstihdam ve Sosyoekonomik Kalkınma (RE-SEED) Projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte verdi.

Etkinlik, tarihte çok önemli ticari gelişmelere imza atmış olan Kanuni Sultan Süleyman Kervansarayı’nda yapıldı. Etkinlik Hatay’ın üreticileri ile Türkiye’nin önde gelen alıcıları arasında köprü görevi yaptı.

Etkinliğin gerçekleşmesinde Proje Müdürü Doğan Çelik, Alman Uluslararası İş Birliği Kurum Yetkilisi Uğur Demir’in büyük katkısı oldu.

Ayrıca Migros Bölge Pazarlama Müdürü Gökhan Çopuroğlu, A101 Bölge Satın Alma Müdürü Atakan Atalar, Perder Kurucularından ve Çağrı Marketleri Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kara, İstanbul Ticaret Odası Perakende Komitesi Başkanı ve Happy Center Süpermarketler Zinciri CEO’su Yavuz Altun, TURYİD Başkan Yardımcısı Ebru Koralı, Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Alp Önder Özpamukçu, TÜRES Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Ermiş ve PERDER İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kartal konuşmaları ile önemli mesajlar verdi.

Bölgenin kalkınma ajansı Genel Sekreteri Oğuz Alibekiroğlu, KOSGEB Müdürü Mustafa Öztaş toplantıya katılanlar arasındaydı.

İşte etkinliğe katılan üreticiler

Hatay’ın üretim üssü olmasına zeytinden kömbeye, biberden künefeye markaların yeniden ayağa kalkmasını sağlayan yerel üreticilerinden etkinliğe katılan bazı markalar şöyle:

Kuser Tarım, İnci Fırın, Esmergil Baharatları, Defneden Pelet Kozmetik, Dalgaç Gıda Künefe, Aryus Natural, Yarseli Olive Oil, Ramita Ticaret, Zad Foods Gıda, Utku Pastanesi, Belen Üreten Eller Kadın Kooperatifi, Hatay Altınözü Zeytin Emeği Kadın Kooperatifi, Kırıkhan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, İskenderun Demeter Hünerli Eller Kadın Girişimi Kooperatif, Defne Ağacı Kadın Kooperatifi, Medeniyetler Bahçesi Kadın Kooperatifi, Dörtyol Kadın Girişimi Üretimi Kooperatifi, Antakya Şubat Kadın Girişimi Kooperatifi, Antakya Tatları Kadın Girişim Kooperatifi, Rihen Kadın Girişimi Kooperatifi, Yeniden Hatay Kadın Girişimi Kooperatifi, Antakya Anne Eli Eğitim Kültür Sanat Kadın Girişimi Kooperatifi, Gökkuşağı Kadın Girişimi Kooperatifi, Horanta Kadın Girişimi Kooperatifi, Payas Emekçi Kadınlar Kadın Girişimi Kooperatifi, Vakıfköy Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Samandağ Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ve Hatay Üreten Eller Kadın Girişimi Kooperatifi…

Sizi Gaziantep’e bekliyoruz

Türkiye'de İş Dünyası dergisinin artık geleneksel hâle gelen Ekonomiye Yön Verenler Zirvesi bugün Gaziantep’te yapılacak.

İş dünyası, finans, sanayi ile ekonomi çevrelerinin önde gelen isimlerinin iştirak edeceği etkinlikte katılımcılar görüşlerini paylaşacak.

Türkiye ekonomisinin güncel dinamikleri, küresel gelişmelerin etkileri ve geleceğe yön veren stratejik perspektiflerin ele alınacağı zirve saat 10.00’da başlayacak.

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