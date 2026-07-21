Oda ve borsa seçimlerinde en sıkı yarış denizde olacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesindeki oda ve borsalardaki seçimlerde yarışın başladığı bilgisini paylaştık geçen hafta…

Seçimlerin sıkı geçeceğini de birkaç örnekle anlatmıştık. Az bile yazmışız. Seçimler sıkı değil çok sıkı geçecek.

TOBB’a bağlı özel sektörün en üst temsilcileri 81 il, 160 ilçede çok adaylı yarışa hazırlanıyor. Verdiğimiz bilgiler Edirne’den Kars’a Türkiye’nin her yerinde ses getirdi, yankı buldu. Siz madem bu konuya bu kadar ilgi gösteriyorsunuz bize de yazmak, bilgi vermek kalıyor.

Önce İstanbul’dan başlayalım. İMEAK Deniz Ticaret Odasında yeni dönemde iki aday arasında müthiş bir yarış yaşanacak.

Geçtiğimiz hafta Şadan Kaptanoğlu’nu yazmıştık. Güçlü bir aday olduğunu aynı zamanda TURMEPA’nın da başkanı olduğunu ifade etmiştik.

Şadan Kaptanoğlu sektörün önemli isimlerinden Cengiz Kaptanoğlu’nun da kızı… Yazı ile ilgili önce Cengiz Kaptanoğlu aradı… Yılların tanışıklığı ile uzun bir sohbetimiz oldu… Bazılarını sizlerle de paylaşayım:

- Biz bu koltuk değişimini çok başaramıyoruz. Yıllarca koltukta kalıyoruz. Bu konuda nasıl başarılı oluruz bilmiyorum. Şadan Kaptanoğlu sektörü çok iyi bilen bir iş insanı. Babasının kızı denilmesinden hoşlanmıyor. Haklı da… Sektörde çok başarılı projelere imza attı ve atmaya devam ediyor. Tamer Kıran başkan başkanlığı bırakma kararı aldı. O da aday oldu. Tamer Kıran iyi yetişmiş bir isim. Çok iyi başkanlık yaptı. Bir de Recep Düzgit aday… O da çok başarılı bir isim.

Recep Düzgit

Kısa bölümünü aktardığımız bu konuşmanın ardından Recep Düzgit’i arıyorum. Sektörde çok köklü bir şirketin başında. Hâlen odanın başkan yardımcısı… Anlatıyor:

- Biz Deniz Ticaret Odasında hep nefes kesen yarışlar yapıyoruz başkanlık için… Şadan Kaptanoğlu benim çok yakın arkadaşım. Şimdi başkanlık için yarışacağız. Yarış, güçlü bir yönetim oluşmasını engelliyor. Seçimi kazanmak için yönetim oluşturuyorsunuz. Oysa sektörün sorunlarını çözmek, yeni vizyon kazandırmak için bir yönetim oluştursak ne güzel olurdu. Deniz Ticaret Odasını üç K’nın ötesine taşımak yazım. Kaptanoğlu, Kalkavan, Kıran soyadlarının ötesine taşımalıyız.

Evet, Recep Düzgit de böyle diyor. Son bilgilere göre mevcut Başkan Tamer Kıran, Recep Düzgit ile birlikte hareket ediyor. Salih Zeki Çakır da Şadan Kaptanoğlu’ndan yana tavır koyuyor. Her ne kadar İstanbul Ticaret Odası komite seçimleri büyük çekişmeye sahne olsa da İstanbul Sanayi Odasında ise yeni sürprizler beklense de biz Deniz Ticaret Odası seçimlerini takip etmeye devam edeceğiz.

Edirne’den Kars’a adaylar sahaya çıkıyor

Oda ve borsa seçimlerinin Edirne’den Kars’a iş dünyasının en önemli gündemi olduğunu söylemiştik. Önce Kars’ı yazalım. Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan mevcut başkanın görevi bırakmasıyla başkan oldu. O günden sonra da çok hızlı bir çalışma yürütüyor. Seçimlere ilişkin şu bilgiyi verdi:

Kadir Bozan

- Şimdilik başka bir aday yok gibi görünüyor. Meclis üyelerinin seçiminden sonra çok güçlü bir yönetim oluşturup yola devam etmek istiyoruz. Yeni dönemde Kars’ı dünyaya açmak istiyoruz. Uluslararası büyük bir etkinlik için kolları sıvadık.

Çetin Demirci

Kars’ın hemen yanı başındaki il Ardahan’da ise Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci başlattığı projelerin yoğunluğu için şu bilgileri aktarıyor:

- Göreve geldiğimiz günden itibaren Ardahan'ın özellikle ihracata dönük ekonomik kapasitesini geliştirmeye odaklandık. İlk olarak Ardahan Ekonomi Forumu'nu düzenledik. Şimdi Zengezur Koridoru'nun ekonomik potansiyelini değerlendirmeye yönelik çalışmalara hız verdik. Avrupa Birliği desteğiyle yürüttüğümüz proje kapsamında yeşil yakalı işletme profilini geliştirmeyi hedefliyoruz.

Durum Edirne’de biraz sert gidiyor. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak sert konuşuyor:

- Bu odanın geçmişini biliyorsunuz. Bugüne kadar burayı ilkokul mezunu başkanlar yönetti. Tabii bunlar, üst yönetimin işine gelen türden başkanlar. 'Otur' denildiğinde oturacak, 'kalk' denildiğinde kalkacak kişiler. Ben öyle biri değilim.

Sezai Irmak’ın rakibi yılların başkanı Recep Zıpkınkurt olacak gibi görünüyor. Başka adayların da ismi geçiyor. Edirne’de çekişmeli bir seçim olacak gibi görünüyor.

Ekonominin önemli kentlerinden Kayseri’de ise başkanlar yola devam etme mesajı verdiler. Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Mehmet Büyüksimitci ve Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, mecliste yaptıkları konuşmalarda oda seçimlerinde tekrar aday olduklarını açıkladılar. Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış da basın bülteni ile yeniden aday olduğunu duyurdu.

Sivas’ta ise Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Zeki Özdemir, gelecek dönem için de yeniden aday olacak.

Elâzığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan seçim öncesi çok önemli bir çalışmaya imza attı. Yerel üretimin markalaşması ve pazarlanması adına önemli bir adım atan Başkan İdris Alan, seçim çalışması yerine teşvik sisteminin devamı için kulis yapıyor. Elâzığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan adayı Ahmet Ballıca ise üyelere çağrılar yaparak değişime davet ediyor.

Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına büyük umutlarla seçilen Hatip Çelik üyelerin taleplerini yeterince karşılayamadı. Başkan bu eksikliği gidermek için son dönemde online olarak toplantı üstüne toplantı yapıyor.

Onlar artık aday değiller

Bir yandan adaylık açıklamaları sürerken bazı isimler de yeni dönemde aday olmayacaklarını açıklamaya başladılar. Bilindiği gibi bu konuda ilk açıklama Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi’den gelmiş ve yeni dönemde aday olmayacağını bildirmişti.

Ender Yorgancılar

Şimdilerde bu açıklamayı İzmir devam ettirdi. Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar da yeni dönemde aday olmayacağını açıkladı. Yorgancılar geçen dönemde aday olmayacaktı ancak TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu aday olması için devreye girmişti.

Yeni dönemde EBSO Başkan Yardımcısı Hakan Ürün adaylığını açıkladı. Meclis Üyesi Mustafa Karabağlı’nın da aday olabileceği belirtiliyor.

Bu arada Yorgancılar gibi Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu da yeni dönemde olmayacağını belirtti.

Nevşehir’de ise Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO) Başkanı Arif Parmaksız yeni dönem için aday olmayacağını açıkladı. Şu anda Nevşehir iş dünyasından Ertaş Grup’tan Mustafa Ertaş, Nevsac Boru’dan Mehmet Ali Öbekli ve Babaoğlu Elektrik’ten Yüksel Babaoğlu başkanlık için sahaya çıktılar.



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