Ekonomiye yön vermek için bir araya geldiler

İhlas Medya Grubu’nun aylık ekonomi dergisi Türkiye’de İş Dünyası’nın ses getiren etkinliği bu defa Gaziantep’te yapıldı.

Dar katılımlı ve kent ekonomisini masaya yatırmayı hedefleyen buluşmaya davetlilerin tamamı katıldı.

Ekonomiye Yön Verenler başlığı ile yapılan Gaziantep Zirvesi’nin açılışı konuşmasını iş dünyasının tecrübeli isimlerinden Fikret Kileci yaptı.

ASKON Gaziantep Başkanı Mustafa Güneş ile Mutlu Makarna Yönetim Kurulu Üyesi Ali Erkut Göymen ana konuşmacı olarak katıldı.

Toplantıya katılan herkes istediğini söyledi ve konuşmacılara soru yöneltme şansına sahip oldu.

Tam bir beyin fırtınası şeklinde geçen toplantıda her konu ele alındı ve Gaziantep’in istişare kültürüne katkı yapıldı.

Evet, açılışı yapan Fikret Kileci ile başlayalım… Düzenleme komitesi 23 Haziran’da yapılan toplantı için bir gün önce Kileci’ye gidip daveti tekrarladı.

Heyeti eşi ile birlikte karşılayan Fikret Kileci ihracata 1988 yılında başladığını söyledi ve tekstil, konfeksiyon, ambalaj, geri dönüşüm, teknoloji, demir yolu ve konteyner taşımacılığı konularında attığı farklı adımları anlattı.

Söz, eşinin kendi adını verdiği Raya Organik’e geldiğinde durdu ve “O ödüllü bir iş insanı, şirketi de ödülü hak eden işler yapıyor” demekle yetindi.

Ertesi gün Fikret Kileci, uzun bir seyahat öncesi hazırladığı konuşmayı gelen sorulara cevapla birleştirerek yaptı. Şu noktaların altını çizdi.

-Dünya artık eski dünya değil. İş yapış şekilleri, yöntemler ve oyunun kuralları değişiyor. Hatta yeniden yazılıyor. Bu yeni düzende hâlâ eski alışkanlıklarla hareket etmekte ısrar edenler, değişime direnenler bir süre daha yol alabilirler ancak günün sonunda oyunun dışında kalırlar. Bunu hepimizin aklının bir köşesine yazması ve tüm planlarını buna göre yapması gerekiyor.

Geçmişte kaynakların sınırsız olduğunun düşünüldüğünü vurgulayan Kileci, şu tespitleri yaptı:

-Aslında değildi, biz öyle zannediyorduk. Bilgi saklanıyordu. Oysa bilgiyi saklayan bir dünya gelişemez. Bugün ise hiçbir şey gizli değil. Bilgiye erişim çok kolaylaştı. Herkes her şeyi görüyor, fark ediyor. Buna bağlı olarak farkındalık seviyesi de çok yükseldi. Bu nedenle hayata bundan sonraki süreçte daha açık bir zihinle bakmamız gerekiyor. Peşin hükümlü olmayacağız, değişime açık olacağız ama ilkelerimizden de vazgeçmeyeceğiz. Doğru yorumları, doğru bilgilerle yapacağız.

Sonra ASKON Gaziantep Başkanı Mustafa Güneş sözü aldı. KOBİ’lerin yaşadığı temel sorunları masaya yatırarak şu noktaların altını çizdi:

-Dünyadaki gelişmeler yüzünden iş dünyası yarın ne olacak endişesi taşıyor. Şu an iş dünyasının en büyük kaygısı iş yapabilme potansiyelini artırmak. Firmalar gelir-gider dengesini yönetmekte zorlanıyor. Ancak KOBİ’lerin yaşadığı en büyük sıkıntı, iş yapabilme ihtimalinden ziyade nitelikli personel bulabilme problemi. Birçok işletmede patronlar, işin geleceğine veya personelin yarın işe gelip gelemeyeceğine güvenemez hâle geldi. Sürekli bir mücadele ve endişe hâli mevcut. Aslında işi de şahsa bırakmamak lazım. Bireysel başarılarımızı ve çıkardığımız dersleri ortaklaştırarak kendi önümüzü açmalıyız.

Gaziantep’in en genç girişimcileri arasında yer alan Mutlu Makarna Yönetim Kurulu Üyesi Ali Erkut Göymen ise bölgenin değişen dinamiklerini iş insanı gözüyle analiz etti ve şu tespitleri yaptı:

-Biz tarım ve istihdam odaklı bir büyüme stratejisi izliyoruz. Günde 4.500 ton buğday kırarak, 2.000 ton günlük makarna üretim kapasitesiyle Türkiye’nin en çok üreten makarna üreticisi olduk. Teknolojiye yatırım yaparken istihdamı kısmayı değil, tam aksine istihdamı büyüterek üretimi artırmayı hedefliyoruz. Firma olarak bakış açımız, insana ve dünyaya saygılı bir marka olabilme vizyonu.

Ali Erkut Göymen, uzun vadede ayakları yere basan ve bölgesel gerçeklere dayanan tarımsal yatırımlar yapılması gerektiğinin altını çizdi. 2026 yılı itibarıyla tüm teşvik kapsamına girdiklerini ifade eden Göymen, devletin sağladığı destekleri çok yakından takip ettiklerini ve tarım alanında son dönemde atılan adımların çok değerli olduğunu sözlerine ekledi.

Fikret Kileci

Bu isimler dikkat çekti

Ekonomiye Yön Verenler Zirvesi’nde başarılarından dolayı bazı firmalar öne çıktı, bazıları da ödül aldı.

Kokusu dünyaya yayılan Artukbey Kahve Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Yertüm ödüllendirilen isimlerin başında geldi.

Gaziantep’te hizmet sektöründe fark ortaya koyan uygulamaları ile öne çıkan GÜNSEV Oto AVM ödüllendirilen kuruluşlardan biri oldu.

Musullu markası ile dünyaya açılan Adil Bulur ödüllendirildi. Musullu’nun ödülü alkışlar arasında verildi.

Etkinlikte bazı firmalar da öne çıktı. Ayıntap Baklavaları Yönetim Kurulu Başkanı Levent Aktaş öne çıkan isimlerden biriydi.

Aktaş lezzete ulaşma yöntemlerini ve taklitle mücadele yollarını anlatırken ilgi çekti. Baharat Adam markası ile yöresel ürünlerini bütün dünyaya ulaştırmaya çalışan Murat Demirkurt ilgi çeken bir başka isim olarak dikkat çekti.

Yaptığı fıstık reçeli ile ses getiren Gülseren Güner de Reçelin Annesi olarak söz aldı ve yaptığı tespitlerle dikkat çekti.

Dilek Çapanoğlu

Artık bizim de dünyanın görmek istediği bir akvaryumumuz var

Portekiz ardından da Çin’e gitmiştik… Her iki ülkede de gezinin bir günü akvaryuma ayrılmıştı. Gezdik. Etkilendik. Bizde de olsa keşke diye düşündük.

Türkiye’ye döndükten birkaç gün sonra bir bülten düştü. En büyük akvaryum için geri sayım başlamıştı. İşte 15’inci yılını kutlayan İstanbul Akvaryum o günlerde kuruldu.

Gurur duymuştuk. İlk işimiz ekonomi gazetecileri ile bu önemli projeyi yerinde görmek için organizasyon yapmak oldu. Çin ve Portekiz’deki akvaryumlardan daha fazla etkilendik bu gezi sırasında. Artık Çinli, Portekizli veya bir başka ülkeden dostlarımız geldiğinde bir günlerini ayıracakları bir akvaryum vardı İstanbul’da…

İstanbul Akvaryum, kurulduğu günden bugüne 150’den fazla ülkeden 15 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı. Eğitim, koruma ve sürdürülebilirlik çalışmalarıyla deniz hayatının korunmasına katkı sundu.

Türkiye’nin değil, bölgenin de önemli turizm destinasyonları arasında yer aldı.

Yaklaşık bin 500 farklı türden, 17 bin canlıya ev sahipliği yaptı.

Bu başarıda en büyük pay İstanbul Akvaryum Genel Müdürü Dilek Çapanoğlu’na yazılmalı. İstanbul Akvaryum’un her şeyi ile ilgilenen Dilek Çapanoğlu balıklarla göz göze geldiğinde sohbet edebiliyor. Kaplumbağalara ise anne şefkati ile davranıyor.

Bu yüzden de sözü Dilek Çapanoğlu’na vermek yerinde olacaktır:

* 15’inci yıl bizim için oldukça önemli.

* Ulusal akvaryum statüsündeyiz. Bu süre içerisinde 15 milyondan fazla yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladık.

* Ayrıca Amerika’dan Zambiya’ya, İsviçre’den Hindistan’a kadar 150 farklı ülkeden misafirimiz geldi.

* Hedefimiz 7’den 70’e herkesin deniz hayatını keşfetmesi.

* Bunun yanı sıra nesillerin korunmasına yönelik program ve projeleri sürdürmeyi hedefliyoruz.

* Bugün uluslararası alanda en çok bilinen ve ziyaret edilen tesislerden biri hâline geldik.

* Farkındalık oluşturan ve her yaştan ziyaretçiye doğadaki canlıları tanıma fırsatı sunan önemli bir destinasyon olduk.

Bir hayalle başlayan İstanbul Akvaryum ziyaretçilerini yeni projelerle ağırlamayı hedefliyor. Bir başka hedef de İstanbul Akvaryum’u görmek için dünyanın en uzak noktalarında ziyaretçilerin gelmesi.

Dilek Çapanoğlu “Neden olmasın” diyor…

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