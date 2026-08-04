İlk 10’a girmek için dijital dönüşüm adımları atıyorlar

Türkiye’nin hatta dünyanın en önemli odaları arasında yer alan İstanbul Ticaret Odası (İTO) şimdilerde Türkiye’nin ilk 10 ekonomi içinde yer alması için çalışmalar yapıyor.

Bu çalışmalardan biri fuarlar konusunda yapılıyor. Dünyanın en önemli fuarlarına İTO vasıtasıyla anahtar teslimi katılmak mümkün oluyor.

Top 10 için dijitalleşme konusunda da önemli adımlar atılıyor.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç ilk 10 için dijital dönüşümün çok etkili olacağını açıkladı ve şu noktaların altını çizdi:

- Millî egemenlik artık dijital egemenlikten geçiyor. Türkiye'nin önündeki yeni büyüme hikâyesi teknoloji girişimciliği, yapay zekâ yatırımları, yüksek katma değerli üretim ve küresel markalar üzerinden şekillenecek. Rekabetin anahtarı artık 'yapay zekâ altyapıları, çip teknolojileri, veri işleme kapasitesi ve ileri teknoloji girişimleri' olarak öne çıkıyor.

Şekib Başkan’ın bu mesajından sonra ilk adımı İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Ahmet Özer attı.

Ve başta gıda sektörü olmak üzere çok önemli iş insanı örgütlerinin önemli isimlerinin katılımı ile “Dijital Ekonomi ile E-Ticaret Faaliyetlerinde Verimlilik Eğitim Programı” düzenledi.

Toplantı, Oda’nın üyeler için yeniden düzenlediği İstanbul Ticaret Üniversitesi Ahi Çelebi Kampüsünde gerçekleşti.

Programa, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar da katıldı.

Şekib Avdagiç

Semineri e-Ticaret ve dijitalleşme uzmanı Özkan Çokaygil verdi. Çokaygil önemli noktaların altını çizdi. Fırsatları ve riskleri anlattı. Soru yağmuruna tutuldu.

Toplantının değerlendirmesini yapan Ahmet Özer şu bilgiyi paylaştı:

- Dijital ekonomide var olmanın temel şartı, yalnızca pazara adım atmak değil; yükselen müşteri kazanım ve lojistik giderleri karşısında verimli ve kârlı bir işletme modeli sürdürebilmek. İstanbul Ticaret Odası olarak temel hedefimiz, üyelerimizin dijital dönüşüm farkındalığını artırarak maliyet optimizasyonu, iş gücü verimliliği ve müşteri memnuniyeti alanlarında somut stratejiler geliştirmelerini sağlamak.

Ahmet Özer

Başkan Şekib Avdagiç ve İTO yönetimi olarak dijitalleşmeyi çok önemsediklerini anlatan Ahmet Özer önümüzdeki dönemdeki adımlar konusunda da bilgilendirme yaptı:

- Bu bizim ilk toplantımız. Konuyla bilgilendirmelerimiz devam edecek. Dijitalleşme adımı atacaklar bizi mutlaka takip etsinler. Sınırları ortadan kaldıran dijitalleşme sürecinde asıl mesele üyelerimizin bu yeni ekosisteme doğru tedbirlerle entegre olması ve küresel rekabet gücünü artırması. E-Ticaret ve dijitalleşme küresel ticaretin yapısını kökten değiştirdi, ürün ve hizmetlere erişimi son derece hızlandırdı. Bu hızlı dönüşüm çağında, iş dünyamızın dijital pazar dinamiklerine uyum sağlaması kaçınılmaz bir gereklilik. Gerçekleştirdiğimiz bu buluşmalar, üyelerimizi geleceğin dijital pazar koşullarına hazırlama ve işletmelerimizin sürdürülebilir büyümesini destekleme yolunda atılan stratejik adım olarak değerlendirilmeli.

Avrupa'nın en büyük ticaret odası, Trendyol’un başarılı uzman isimlerinden Özkan Çokaygil gibi konuyu en iyi bilen isimlerle birlikte önemli bir hedef için adımlar atıyor. İTO üyelerinin yeni eğitim çalışmalarını yakından izlemesi gerekiyor gibi geldi bize…

Malatya’nın iki önemli avantajı var

Siz hiç Fatih Belediyesinin Zeyrek’teki sosyal tesislerine gittiniz mi?

Gitmediyseniz Japonlardan, Tayvanlılardan özelliklerini öğrenebilirsiniz.

Hafta sonu Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile sohbet için sosyal tesislerdeydik.

Sami Er hızlı bir değişim ve dönüşüm içindeki kentle ilgili bilgiler verdi.

Anlattıklarını dinlerken Sami Er’in iki önemli avantajı olduğunu öğrendik.

Birincisi Vali Seddar Yavuz… Başkan Sami Er, Seddar Yavuz’un Malatya’ya geldiğinden bu yana işlerin hızlanmasında, sorunların çözümünde büyük desteğini gördüğünün altını çiziyor.

Seddar Yavuz’u Ordu ve Kocaeli’de de takip eden bir gazeteci olarak bu tespit bizi hiç şaşırtmadı. Çünkü Seddar Yavuz bahsettiğimiz bu kentlerde de kalıcı projeleri ile iz bıraktı.

Sami Er

Malatya’nın evladı Sami Er’in ikinci avantajı TOKİ’deki görevi… Bu görev nedeniyle TOKİ’de herkesi tanıyor. Kimin hangi konuyla ilgili olduğunu biliyor. Bu işlerin hızlanması için önemli bir avantaj olarak Malatya’ya dönüyor. Başkan bu iki avantajın Malatya’yı getirdiği noktayı da şöyle anlatıyor:

- Depremle ilgili biz biraz geç kaldık. Ama sonradan hızlandık. Bunda en büyük katkı Bakan’ımız Murat Kurum’dan geldi. Sonra biz avantajlarımızı devreye soktuk. Ve Malatya'da 124 bin konut yapıldı. 124 bin konut bu kadar kısa sürede yapılamazdı. Ama biz yaptık. Ticaret alanlarımıza ilişkin de önemli adımlar attık. Eski Çarşı’nın bir hafızası vardı. Kayısı satıcısı bir arada, ayakkabı başka bir alandaydı. Bu hafızayı koruduk. Bunun oturması zaman alacak. Depreme veya başka sorunlara karşı dirençli bir kent oluşturmaya çalışıyoruz.

Türkiye’nin hatta dünyanın önemli iş insanlarının Malatya’dan çıktığını vurgulayan Başkan Sami Er bu konuda atacakları adımları şöyle sıraladı:

- Sanayiciye yer temini konusunda çalışıyoruz. Özellikle tekstil sektöründe çok önemli markalarımız var. Onların yeni yatırımlar yapması için görüşmeler yapıyoruz. Savunma sanayiinde ilişkiler geliştiriyoruz. Yeni yatırımların peşindeyiz. Mesela Uludağ Gazoz yatırım arayışında. Yeni kuruluşların Malatya’ya gelmesi için çalışıyoruz. Bu arada turizmi çok önemsiyoruz. Bölgesel bir rota oluşturup bunun içinde Malatya’nın da yer alması için de arayış içindeyiz.

Başkan Sami Er Malatya’yı çekim merkezi hâline getirmek için her yolu deneyeceklerini vurguluyor ve ekliyor:

- Çekim merkezi için ulaşım ile ilgili adımlar atmak istiyoruz. Demir yolu konusunda çalışmalarımız var. İhracat için limanlara daha kolay ulaşımı sağlamak istiyoruz. Malatya’yı sadece ayağa kaldırmıyoruz. Daha güçlü, daha güvenli ve daha yaşanabilir bir şehir hâline getiriyoruz.

Bu arada Başkan Sami Er şöyle bir de müjde veriyor:

- Malatya ekonomisi kayısıya endeksli. Bu yıl kayısı hem bol hem de lezzetli. Bunu iyi değerlendirmeliyiz. Malatya kayısıya daha fazla katma değer katmanın yollarını aramalı.

Kentin 100 yılını planlıyoruz

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er kentin gelecek 100 yılını planladıklarını belirtip şu örneği anlatıyor:

- Bizim hedefimiz sadece yıkılan binaları yeniden yapmak değil. Malatya’nın gelecek 100 yılını planlıyoruz. Bu nedenle çevre yolunun altı ve üstü diye yıllardır konuşulan ayrımı tamamen ortadan kaldıracak güçlü projeleri hayata geçiriyoruz. Dönüşüm tamamlandığında çevre yolunun güneyi yalnızca konutlardan oluşan bir bölge olmayacak. Çevre yolunun altında eğitimden sağlığa, ticaretten sosyal yaşama kadar her ihtiyaca cevap verecek yeni bir alt merkez oluşacak. Kenti topyekûn kalkındırmak istiyoruz. Şehrimizin her mahallesi aynı değere sahip olacak. Bu anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyor, hep birlikte daha güçlü bir Malatya inşa ediyoruz.

Bodrum Zirvesi’ne davet var

İhlas Medya Grubu’nun aylık ekonomi dergisi Türkiye'de İş Dünyası, geleneksel hâle gelen Ekonomiye Yön Verenler Zirvesi’ni bu defa Bodrum’da gerçekleştiriyor.

Bilindiği gibi bir önceki zirve Kayseri’de yapılmış ve çok ses getirmişti.

İş dünyası ve ekonomi çevrelerinin önde gelen isimlerinin katılacağı Zirve 6 Ağustos Perşembe günü Xanadu Resort Hotel’de yapılacak.

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