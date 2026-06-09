Samsun Valisi’nin ikna etmediği yatırımcı yok

Rahmetli Fahrettin Ulusoy’un yıllar önce örnek ahlaki değerler üzerine kurduğu zahire dükkânından bugün dünyada gıda sektörüne yön veren bir kuruluş hâline gelen Ulusoy Un’un memleketi Samsun’dayız…

Ticaret Bakanlığı’nın önderliğinde gerçekleştirilen e-Ticaret etkinliğini izliyoruz. Hem Ulusoy Un hem de sektörü, Karadeniz Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy ile konuşuyoruz.

Dr. Eren Günhan Ulusoy

Kentin önemli bir ivme yakaladığını, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı ikilisinin iş birliğinde yeni yatırımlar doğduğunu dinledik. Günhan Bey, Söke Un’u alarak bu ivmeyi artıran isimlerin başında geliyor. Samsun'un artık önemli bir markası daha var.

Birlikte Vali Orhan Tavlı’ya gittiğimizde hayata geçirilen yatırımları dinledikçe heyecanımız arttı.

Bir kere anladığımız Samsun, en fazla organize sanayi bölgesini aynı anda yürütme başarısı ile Türkiye’de örnek gösterilecek bir il hâline geliyor. Karma üretim alanları ile farklı bir kalkınma modelini hayata geçiriyor. Samsun, Kuzey Anadolu’nun üretim merkezi olma yolunda sağlam adımlarla ilerliyor...

Canik gibi bir dünya markası Samsun’da üretim yapıyor. Bu, şehir ekonomisi kadar prestiji açısından da son derece önemli.

Şehirdeki savunma sanayi ve diğer sektörlerle ilgili son bilgiyi de Vali Tavlı’dan alıyoruz:

-MKE'nin Çarşamba’daki yeni yatırımı heyecan verici.

Deniz ürünleri konusunda da çok önemli adımlar atılıyor ve konuyla ilgili organize bir üretim çalışması son hızla ilerliyor. Konunun devamına ilişkin bilgi Vali Tavlı’dan geliyor:

-Dünyanın en iyi somonu Samsun’da üretilecek. Çok kısa sürede dünya Samsun somonu ile tanışacak.

Vali Orhan Tavlı devam ediyor anlatmaya:

-Spordan turizme, tarımdan ulaşıma kadar pek çok alanda aldığımız yatırımlarla bölgemizin aynı zamanda cazibe merkezi ve bir o kadar da parlayan yıldızı olmaya devam ediyoruz. Özellikle genç, yetenekli ve kalifiye iş gücü kapasitesiyle ülkemizin ve Kuzey Anadolu'nun en önemli yatırım ve üretim merkezi olarak da Samsun’a dikkat çekmek istiyorum.

Vali konuşmasını verileri paylaşarak sürdürüyor:

-7’si faal olmak üzere şu anda kuruluş, faaliyet ve altyapı işlemleri devam eden dört OSB'mizle beraber toplam 11 organize sanayi teknoloji bölgesi bu konumumuzu güçlendirmekte. Özellikle de bu noktada ‘e-Ticaret, ekonomi, ticaret’ diyoruz. ‘Genç girişimciler, kadın girişimciler’ diyoruz. Şu veriyi de sizlerle paylaşmak istiyorum; Samsun'umuzda 'Türkiye Yüzyılı'yla birlikte 2023 yılında 11 bin 520 dekar olan toplam sanayi teknoloji bölge alanımız 2025 yılı itibarıyla 20 bin 863 dekara çıktı.

Orhan Tavlı

Eren Günhan Ulusoy ile Vali Orhan Tavlı’nın yanından ayrılırken şaşkına dönmüştük. İşte tam bu noktada son bilgiyi Eren Günhan Ulusoy verdi:

-Valimizin yanına girip de yatırım kararı almadan çıkan iş insanı yok gibi… Herkesi ikna ediyor. Doğru yönlendiriyor. Samsun aldığı yatırımlarla ses getirecek.

Sonra Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan’a gidiyoruz… Sohbet bir müjde ile noktalanıyor:

-Samsun’da fuar olayını biz üstlendik. Çok güçlü fuarlar yapılacak kentimizde. Samsun, bölgenin fuar merkezi olacak.

Evet, yeni yatırımların kenti Samsun’da bunlar oluyor. Herkesin morali iyi gibi. Yeni yatırım yeni istihdam demek. Kent, bu doğrultuda önemli adımlar atıyor...

Önemli isimler destek verdi

Samsun’da görüşmelerin ardından gerçekleşen e-Ticaret etkinliğine yoğun bir katılım oldu. Güvenilir Ürün Platformu’nun Pazarama paydaşlığında yapılan etkinliğine Samsun tam destek verdi. Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu destek verenlerin başında yer aldı.

Samsun’un önde gelen şeflerinden Miraç Bayındır (Öz Diyarbakır Sofrası) katılımcılar arasındaydı. Samsun Sanayici ve İş İnsanları Derneği (SAMSİAD) Başkanı Süleyman Ferşat Eldemir, ASKON Samsun Başkanı Ahmet Alp Doğru yoğun katılım için çaba gösterenler arasındaydı.

Ticaret Bakanlığı e-Ticaret Uzmanı Melike Usca'nın konuşması ilgi ile izlendi. Türkiye İş Bankası Birim Müdürü Elif Koç, Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer, Samsun Büyükşehir Belediyesi Eğitmeni Gülsüm Ayan, Saraçoğlu Kuruyemiş İş Geliştirme Direktörü Mehmet Saraçoğlu deneyimlerini paylaştılar.

Dijital ticarete hazır olun

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Serinkaya’nın toplantıda verdiği mesajlar önemliydi. Şu noktaların altını çizdi:

* E-Ticaret günümüzde yalnızca alternatif bir satış kanalı olmaktan çıkarak ticaretin merkezine yerleşti.

* Dijitalleşme iş dünyasında köklü bir dönüşümü beraberinde getiriyor.

* E-Ticaret denildiğinde çoğu zaman akla yalnızca bir internet sitesi ya da online mağaza geliyor.

* Oysa işin arkasında dijital bankacılıktan ödeme sistemlerine, lojistik yönetiminden kargo takibine çok geniş bir ekosistem bulunuyor.

* KOBİ’lerin dijital ticaret alanındaki bilgi ve yetkinliklerini artıracak her çalışma, onların rekabet gücünü de ileriye taşıyacak.

Oğuzhan Serinkaya

Canik en önemli yatırımlardan biri

Vali Orhan Tavlı savunma sanayi ile ilgili çalışmaları anlatınca, Samsun’un hatta Türkiye’nin bu konudaki yüz akı Canik markası ile üretim yapan Samsun Yurt Savunma’yı ziyaret etmek şart oldu. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral tüm üretim alanını gezdirdi ayrıntıları paylaştı:

Geçtiğimiz günlerde SAHA’da ses getiren Canik M3 Falcan’ın üretim sürecini bile gözlemledik.

Zafer Aral

Zafer Aral, dünyada savaş konseptinin insansız sistemler ve yüksek teknolojiye kaydığının altını çiziyor, gıda sektöründen savunma sanayine nasıl geçtiklerini anlatıyor ve ekliyor:

* Dünyanın 70 ülkesine ihracat yapıyoruz.

* Önce tabanca üretmeye başladık.

* 1998'den 2017 yılına kadar sadece hafif silah alanında faaliyet gösterdik.

* CANiK, 2017 yılından itibaren orta kalibre silahlar ve bu silahların mekatronik entegrasyon çözümlerini de geliştirmeye başladı.

* 2022 yılında Birleşik Krallık havacılık silahları alanında AEI Systems firmasını satın aldık.

* Bugün Türkiye, ABD ve İngiltere'de toplam 7 üretim tesisi ve 3 Ar-Ge Merkezi, toplam 1.200 çalışanımız bulunuyor.

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